Anna Terés, cocinera: "Los gambones a la plancha no se hacen con limón; ponles sólo ajo, 100 ml de vino blanco y sal"

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Pocos sonidos son tan sugerentes en nuestra gastronomía como el chisporroteo de unos gambones al entrar en contacto con una plancha ardiente. Es el aroma oficial de los domingos, de las terrazas de verano y de los reencuentros navideños alrededor de una mesa.

Cocinar estos productos parece la tarea más sencilla del mundo, pero precisamente por su simplicidad, el margen de error es mínimo. Pasar de un bocado terso y jugoso a una textura pastosa o reseca es sólo cuestión de segundos, por increíble que parezca.

Por suerte, no necesitas dejarte el sueldo en una gamba roja de primera categoría para disfrutar de este plato, aunque si te lo puedes permitir, ¡adelante!. Lo importante es saber qué tienes entre manos: por una parte, las gambas (blancas o rojas) son más delicadas y requieren una cocción extremadamente corta; por otra parte, los gambones tienen más carne y toleran un poco mejor el calor, pero tampoco hay que descuidarse.

Y, ¡ojo!, si utilizas producto congelado, descongélalo siempre en la nevera sobre una rejilla el día anterior. Y es que si cocinas las gambas o los gambones con hielo pegado, se cocerán en su propia agua en lugar de dorarse a la plancha.

Para la receta tradicional de toda la vida, sólo necesitas tres elementos sagrados: aceite de oliva virgen extra (sólo una fina película sobre la plancha), sal gorda o en escamas (la sal fina se disuelve demasiado rápido y puede salar la carne en exceso) y fuego a tope (la plancha o la sartén deben estar humeantes; si la temperatura es baja, la gamba soltará sus jugos, se cocerá y perderá esa textura firme tan codiciada).

Los mejores gambones a la plancha, por Anna Terés

Pero si te apetece ir un poquito más allá de la receta más simple y clásica, la cocinera Anna Terés tiene la solución. Normalmente, cuando la gente quiere darle 'un toque extra' a las gambas o los gambones apuesta por agregar un chorrito de limón exprimido.

Sin embargo, esta chef descarta el limón y propone una receta a base de ajo, vino blanco, sal, pimienta, perejil fresco y, por supuesto, aceite de oliva. Tenéis todos los detalles de esta elaboración justo abajo.

Ingredientes Gambones, 400 g

Dientes de ajo, 4

Vino blanco, 100 ml

Aceite de oliva

Sal y pimienta, al gusto

Perejil fresco, unas ramas al gusto Paso 1 En una sartén con un buen chorro de aceite cocina los ajos laminados. Cuando empiecen a tomar color incorpora los gambones y cocínalos hasta que empiecen a dorarse por las dos caras. Paso 2 Ahora vierte el vino blanco, incorpora una pizca de sal y pimienta, y deja evaporar por completo el alcohol. Finalmente, añade el perejil picado y sirve.

#annarecetasfaciles #aprendeentiktok ♬ Chandelier - Sia @annarecetasfaciles 💥💥💥 ¡¡GAMBONES al ajillo EN MENOS DE 10 MINUTOS! Fácil y rápido, te vas a chupar todos los dedos. ¡SÍGUEME Y NO TE PIERDAS MIS RECETAS FÁCILES ❤️! ¡GRACIAS! Receta de GAMBONES AL AJILLO: INGREDIENTES: 400 gr de gambones 4 dientes de ajo 100 ml de vino blanco Aceite de oliva Sal y pimienta Unas ramas de perejil fresco ELABORACIÓN: 1. En una sartén con un buen chorro de aceite cocina los ajos laminados, cuando empiecen a tomar color incorpora los gambones y cocina hasta que empiecen a dorarse por las dos caras. Vierte el vino blanco, una pizca de sal y pimienta y deja evaporar el alcohol. Añade el perejil picado y sirve. #gambonesalajillo

No olvides que los gambones y gambas a la plancha no entienden de esperas. Deben servirse inmediatamente, chisporroteando, listos para que te quemes un poco los dedos al pelarlos. Porque seamos honestos: la mitad del placer de este plato está en el ritual de pringarse las manos y, por supuesto, en chupar las cabezas, que es donde se esconde la verdadera esencia del mar.