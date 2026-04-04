Los expertos valencianos coinciden: el auténtico arroz a banda no se hace con agua; lleva 800 ml de caldo de pescado

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Comensales: 4

Uno de los arroces marineros más famosos de la costa levantina se sirve sin tropezones vistosos ni mariscos caros asomando entre los granos.

Su gracia está en que, siendo un arroz sencillo, sin adornos, contiene los mejores sabores del Mediterráneo. Es el arroz a banda y es, ante todo, un plato de supervivencia convertido en manjar.

Su origen se sitúa en las costas de la provincia de Alicante, probablemente en localidades como Santa Pola, Tabarca, Villajoyosa o Dénia, donde la pesca de arrastre dejaba grandes cantidades de morralla: pescado menudo, espinoso y sin valor comercial, pero extraordinariamente sabroso.

Los pescadores lo cocían para obtener un caldo sabroso con el que cocinaban el arroz y, como era menester en tiempos de escasez, la carne del pescado que se podía aprovechar no se tiraba, sino que se servía en otro plato, aparte.

De ahí el nombre. A banda, en el idioma de la terreta, significa aparte o a un lado y tiene que ver con el origen humilde del plato.

Con el tiempo, el arroz a banda saltó de las barcas a las cocinas de tierra firme y fue ganando refinamiento. A la morralla se le empezó a añadir sepia, gambas o rape, y el alioli de mortero se convirtió en el acompañamiento obligado.

Hoy es uno de los arroces más populares de la Comunitat Valenciana junto con la paella, la fideúa y el arroz al horno, y su popularidad se extiende desde Murcia hasta Cataluña y las Islas Baleares.

En Murcia, se prepara un arroz muy similar que se conoce como caldero, aunque las diferencias entre uno y otro generan debates acalorados en cualquier tertulia gastronómica del Levante.

Sin caldo de pescado no hay arroz a banda

Hacer un caldo de pescado casero es un paso previo que apenas lleva 30 minutos y que, en el caso del arroz a banda, es la clave para que esté riquísimo.

La proporción clásica es de unas dos partes y media de caldo por cada parte de arroz. Para cuatro comensales, con 320 gramos de arroz tipo bomba y una paella de 40-45 cm de diámetro, se necesitan aproximadamente 800 mililitros de caldo de pescado bien colado e hirviendo en el momento de añadirlo a la paella.

Otras variedades de arroz pueden absorber algo menos de caldo y usar una paella de mayor tamaño, puede requerir una mayor cantidad, aunque usemos el mismo peso de arroz, pero la proporción clásica es un buen punto de partida para los cocineros más novatos.

La ñora, el azafrán y el reposo: imprescindibles

Además del caldo, hay otros pequeños pasos que definen un buen arroz a banda. El primero es la ñora, un pimiento seco, típico del sureste español, que aporta un dulzor ahumado que redondea el plato. Se añade al sofrito junto con el ajo y el tomate rallado.

El segundo es el azafrán, que no solo da color, sino que perfuma todo el plato con su aroma floral. No vale sustituirlo por colorante para paellas.

Por último, el reposo. Una vez apagado el fuego, el arroz debe descansar cinco minutos tapado con un paño limpio. En ese tiempo, el grano termina de absorber el poco caldo que queda y fija su textura definitiva.

Ingredientes Para el arroz Arroz bomba, 320 g (80 g por persona)

Caldo de pescado casero, 800 ml

Tomate maduro rallado, 150 g

Ajo, 2 dientes

Ñora seca, 1 ud

Azafrán en polvo, 1 sobrecito

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, 4 cucharadas

Sal, al gusto Para el caldo de pescado Morralla o pescado de roca, 500 g

Cabezas y espinas de pescado (rape, merluza), 300 g

Cebolla, 1 ud

Patata, 1 ud

Laurel, 1 hoja

Agua, 1,5 l

Sal, una pizca Paso 1 Prepara el caldo de pescado. En una olla grande, pon la morralla, las cabezas y espinas, la cebolla pelada y partida en dos, la patata pelada y entera, la hoja de laurel y una pizca de sal. Paso 2 Cubre con el agua fría y lleva a ebullición. Baja el fuego y deja cocer a fuego suave durante 30 minutos, espumando de vez en cuando. Cuela el caldo con un colador fino y resérvalo caliente. Reserva también los trozos de pescado que tengan más carne. Paso 3 Calienta el aceite de oliva en una paella o sartén ancha a fuego medio. Añade la ñora abierta (sin semillas), los ajos laminados y el tomate rallado. Cocina removiendo durante 5 minutos hasta que el tomate pierda toda el agua y tengas un sofrito concentrado. Paso 4 Incorpora el arroz bomba y rehógalo con el sofrito durante 2 minutos, removiendo sin parar, para nacarar bien el grano. Espolvorea el pimentón dulce y el azafrán, remueve rápidamente para que no se quemen y se integren. Paso 5 Vierte el caldo de pescado caliente de golpe. Reparte el arroz con una cuchara para que quede en una capa uniforme, sube el fuego a máxima potencia durante 5 minutos y luego baja a fuego medio. Cocina durante 18-19 minutos en total, sin remover. Paso 6 Cuando se acabe el tiempo, apaga el fuego, cubre la paella con un paño limpio y deja reposar 5 minutos. Sirve con alioli casero y los trozos de pescado aparte.

Preguntas frecuentes sobre el arroz a banda