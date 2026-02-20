Sergio Enciso, cocinero: "El arroz marinero más fácil sólo lleva 3 latas de calamares, 850 ml de caldo y 390 g de arroz"

0 votos

Total: 17 min

Comensales: 3

El arroz marinero es un homenaje al mar y a las cocinas de las costas, donde el arroz se funde con mariscos y pescados en un guiso intenso, fragante y profundamente reconfortante.

A medio camino entre los grandes arroces mediterráneos y los arroces con mariscos de América Latina, ha terminado convirtiéndose en una de las preparaciones más versátiles y apreciadas de la cocina popular, tanto en tabernas de puerto como en restaurantes contemporáneos.

Los orígenes del arroz marinero están ligados a la vida de los pescadores y a la economía de aprovechamiento que siempre ha marcado las zonas costeras. En muchos puntos del litoral español, los marineros cocinaban a bordo con lo que el mar les daba y que no tenía salida en la lonja: pescados de roca, mariscos pequeños, moluscos variados, espinas y cabezas con enorme potencia de sabor.

De esos fondos humildes nacieron caldos concentrados que se mezclaban con arroz, un ingrediente barato, saciante y fácil de conservar, dando lugar a preparaciones que podían ser secas, melosas o caldosas según el agua y el tiempo de cocción.

En la costa mediterránea, este tipo de arroz bebe de la tradición de los arroces marineros de barrios como el Cabanyal en Valencia o las zonas pesqueras de Denia y Alicante, donde el 'rancho' de la tripulación se elaboraba con las capturas menos comerciales y el caldo resultante se aprovechaba al máximo.

En el Atlántico, preparaciones similares se consolidaron como platos de supervivencia para largas jornadas de mar, compartidos directamente de la olla, sin platos individuales y con un fuerte sentido comunitario que aún hoy se asocia a estos arroces.

Arroz con calamares en lata

En la actualidad, el arroz marinero se ha adaptado a estos tiempos fugaces y admite ingredientes ya preparados que agilizan su elaboración. Por ejemplo, en lugar de pescado o marisco fresco podemos recurrir a las latas de conserva (mejor si son de buena calidad), obteniendo resultados igualmente deliciosos.

En este sentido, Sergio Enciso Muriel, expescadero y creador de contenido gastronómico —conocido en redes como La Cocina del Pirata—, propone a sus seguidores una receta de arroz marinero hecho simplemente con tres latas de calamares en su tinta.

Puede que los más puritanos del arroz se lleven las manos a la cabeza, pero es una forma rápida y sencilla (sólo necesitas unos 20 minutos) de conseguir una paella deliciosa en poco tiempo. Todos los detalles de la receta, a continuación.

Ingredientes Arroz redondo, 390 g

Lata de calamares en su tinta, 3

Caldo de pescado, 850 ml

Sal, al gusto Paso 1 En una paella caliente echa las latas de calamares (dos con el aceite de la lata y una sin el aceite) y extiende las piezas por toda la superficie. Paso 2 Agrega el arroz haciendo una 'cruz' y luego mézclalo junto a los calamares y deja que se sofría un poco. Paso 3 Incorpora el caldo de pescado (tiene que estar caliente), remueve un poquito, y deja que se cocine todo durante unos 17 minutos. Paso 4 Añade un poquito de sal y cuando esté listo puedes incluir también unos puntitos de mayonesa de ajo con limón para que tenga aún más sabor.

Como vemos, actualmente conviven las recetas más tradicionales, que siguen aprovechando pescados 'humildes' y combinaciones de marisco de temporada, con reinterpretaciones que buscan un equilibrio entre técnica, memoria y falta de tiempo.