Cristina, cocinera: "La tortilla de patata más sana y rápida para cenar se hace con 2 huevos, 15 ml de aceite y queso mozzarella"

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Se ha hablado mucho estos días de la tortilla de patatas de bolsa de Ferran Adrià, pero no es esa la única forma de preparar una tortilla de patatas rápida y deliciosa.

Además, esta propuesta de Cristina Fernández es también más ligera, ya que las patatas se cocinan en una cantidad mínima de aceite hasta que quedan crujientes.

Cristina Fernández comparte en su perfil de Instagram, @petit_fit, donde publica recetas caseras con un enfoque saludable.

Esta tortilla la ha presentado como su nueva cena favorita: "Desde que probé la tortilla de patata así, no paro de repetirla para cenar", explica en el vídeo, en el que también señala que se hace bastante más rápido que la clásica.

Una tortilla fácil y versátil

Se trata de una receta tan sencilla que no necesita ningún truco para que salga bien. También es muy versátil porque la base admite otras hortalizas que se pueden cortar en láminas finas, como zanahoria, calabacín o berenjena, solas o combinadas con la patata.

El queso también puede cambiarse. La mozzarella se puede sustituir por otros quesos que fundan bien, como emmental, gouda, cheddar o provolone, o por quesos que se pueden desmenuzar, como el queso feta o el de cabra.

Antes de doblarla, la tortilla se puede rellenar también con jamón cocido, pavo, espinacas o champiñones salteados.

Receta de tortilla de patatas rápida para cenar Ingredientes Patata mediana, 1 ud

Huevos, 2 ud

Mozzarella rallada, 40 g

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Sal, al gusto

Pimienta negra molida, al gusto Paso 1 Batimos los huevos en un bol con la sal y la pimienta. Reservamos. Paso 2 Pelamos la patata y, con el mismo pelador o con una mandolina, sacamos láminas finas a lo largo. Paso 3 Calentamos el aceite en una sartén antiadherente a fuego medio y repartimos las láminas de patata por toda la base de la sartén, superpuestas, hasta formar una capa. Paso 4 Cocinamos durante 6-8 minutos, hasta que la parte inferior esté dorada y crujiente. Paso 5 Damos la vuelta a la capa de patata y la cocinamos 2 minutos más por el otro lado. Paso 6 Cuando las patatas estén hechas, vertemos los huevos batidos sobre la patata, tapamos la sartén y cocinamos 2 minutos, hasta que el huevo esté casi cuajado. Paso 7 Repartimos la mozzarella por toda la superficie y doblamos la tortilla por la mitad. Paso 8 Mantenemos la tortilla uno o dos minutos más en la sartén a fuego bajo para que se funda el queso y servimos.

Una cena completa en un solo plato

Con las cantidades indicadas, la tortilla aporta unas 540 kcal, según una estimación propia hecha con las tablas de composición de alimentos que recoge la Fundación Española de la Nutrición (FEN) en La alimentación española.

El cálculo da también unos 26 g de proteínas, 33 g de grasas, 32 g de hidratos de carbono y 4 g de fibra.

La patata, con una porción comestible de unos 180 g una vez pelada, suma alrededor de 160 kcal y todos los hidratos de carbono del plato. Los dos huevos aportan 168 kcal y algo más de la mitad de la proteína, y los 40 g de mozzarella, unas 90 kcal y 8 g de proteína.

La cucharada de aceite de oliva virgen extra suma otras 120 kcal, casi una cuarta parte del total, y es la principal fuente de grasa de la receta. Los valores varían según el tamaño de la patata y de los huevos y el tipo de queso empleado.

¿De dónde viene la tortilla de patatas?

Aunque sea la receta española por excelencia, la que más nos representa, su origen no está claro y son varias las localidades que lo reclaman.

La primera mención documentada está en Navarra, en el llamado Memorial de la Ratonera, de 1817, una recopilación de los escritos que los ciudadanos dirigían a las Cortes de Navarra.

En uno de ellos se cuenta que en Pamplona se comían dos o tres huevos en tortilla para cinco o seis personas, mezclados con patatas y pan.

Extremadura defiende otra versión. El historiador Javier López Linage situó el origen del plato en Villanueva de la Serena (Badajoz), a finales del siglo XVIII. Según esta investigación, la elaboró en 1798 Joseph de Tena Godoy y Malfeyto, que buscaba un alimento barato con el que hacer frente a las hambrunas de la época.