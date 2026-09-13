Pablo, cocinero: "La ensaladilla más rápida y elegante no lleva patata, sino 1 lata de atún, aceitunas y 1 lata de anchoas"

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¿La ensaladilla rusa tiene que llevar siempre patata o podemos llamar ensaladilla a una mezcla de atún con mayonesa?

Porque si tenemos en cuenta la evolución de la ensaladilla rusa desde que Lucien Olivier la inventó allá por 1860 en Moscú, lo que propone en esta receta Pablo Suárez, puede ser perfectamente una ensaladilla de atún.

El cocinero gallego comparte sus recetas en Instagram bajo el perfil @poesiadefogon, donde publica lo que él define como recetas de "cocina sencilla para gente elegante". Y esta mini-tosta de ensaladilla de atún es un buen ejemplo.

El truco que mejora cualquier ensaladilla rusa

La diferencia entre mezclar ya sea patata, huevo, atún o lo que sea con mayonesa que, a menudo, se queda plano de sabor y acaba resultando empalagoso, son los encurtidos.

Pablo en esta ocasión utiliza aceitunas y alcaparras, pero invita a usar los que le gusten a cada uno. Se pueden usar también cebollitas, pepinillos, piparras, zanahoria, incluso, coliflor encurtida.

Cualquiera de ellos, solos o en compañía de otros, si se incorporan finamente picados a cualquier ensaladilla, la llevan a otro nivel.

¿Por qué? Porque aportan un contraste de texturas con un puntito crujiente, porque ayudan a sazonar toda la preparación y porque su acidez moderada ayuda a cortar la grasa de la mayonesa, haciendo que la ensaladilla resulte menos pesada.

Y, lo mejor de todo, es que, si te da pereza estar picando encurtidos cada vez que haces ensaladilla, existe la opción de comprar una mezcla de encurtidos ya picados.

Se puede encontrar en la zona de encurtidos de muchos supermercados como Mercadona o Día y se vende como "picadillo de encurtidos" o "picadillo de variantes".

Receta de tosta de ensaladilla de atún Para la tosta Pan de barra, 8 rebanadas

Anchoas en aceite para el montaje, 8 ud Para la ensaladilla de atún Ventresca de atún escurrida, 140 g

Anchoas en aceite para la mezcla, 3 ud

Aceitunas, 15 ud

Alcaparras, 1 cucharadita

Mayonesa, 5 cucharadas soperas Paso 1 Picamos finamente las aceitunas, las alcaparras y las tres anchoas de la mezcla. Paso 2 Escurrimos la ventresca de atún, la ponemos en un bol y la desmigamos con un tenedor. Paso 3 Incorporamos al bol los encurtidos y las anchoas picadas. Paso 4 Añadimos la mayonesa e integramos bien hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 5 Cortamos el pan en rodajas. Paso 6 Tostamos las rebanadas en la plancha o en el horno (o en la freidora de aire) hasta que queden crujientes. Paso 7 Untamos cada rebanada con la mezcla y terminamos con una anchoa por encima.

Cómo hacer una buena mayonesa casera

Más allá de cualquier debate sobre qué ingredientes debe llevar una ensaladilla rusa, lo que no deja lugar a discusión es que sin mayonesa no existe el plato, por eso, cuanto mejor sea la mayonesa, mejor será el resultado.

No quiere decir que esto que haya que huir de la mayonesa de bote, todo lo contrario, pues es una solución muy práctica.

Pero nunca está de más saber cómo hacer una buena mayonesa casera, para hacer una ensaladilla rusa como un chef, porque es muy fácil si se siguen los pasos correctos.

Para una mayonesa de un huevo hacen falta unos 200 mililitros de aceite, una cucharadita de vinagre o de zumo de limón y sal. Y la cantidad de aceite siempre va a ser aproximada porque dependerá del tamaño del huevo y de si la queremos más o menos espesa.

Para prepararla, se pone el huevo en el vaso de la batidora, se añade el aceite, se apoya el brazo en el fondo y se bate sin moverlo a velocidad media hasta que el fondo de la mezcla se empieza a emulsionar.

A partir de ahí ya podemos subir la velocidad y empezar a subir y bajar lentamente el brazo de la batidora para integrar el resto del aceite. Finalmente, incorporamos la sal y el vinagre.

Si necesitamos que quede más espesa podemos añadir un poco más de aceite en forma de hilo mientras seguimos batiendo hasta que tenga la textura deseada.

Si, por el contrario, la queremos más fluida, lo que haremos es ir añadiendo cucharadas de agua hasta que tengamos la consistencia que nos haga falta.

Sobre el mejor aceite para hacer mayonesa no parece que haya un consenso. Honestamente, pienso que el mejor es que más le guste a cada uno. A mí me gusta mezclar aceite de oliva virgen extra con girasol.