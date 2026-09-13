Ame Moreno, cocinera: "La cena más fácil y deliciosa no lleva carne, sino 2 latas de sardinas, 2 huevos y pimentón"

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Aunque a veces no las valoremos como se merecen, las latas de sardinas son pequeños tesoros que viven en la despensa siempre dispuestos a salvarnos una cena.

Y no hablo de abrirse la lata y comerse las sardinas a pelo, que tampoco sería mal plan, sino de aprovechar lo versátiles que son para preparar una receta de las que se recuerdan.

Como estas hamburguesas de sardina que propone Ame Moreno, una creadora de contenido gastronómico mexicana que ha publicado la receta en su perfil de Instagram.

Una receta de pescado para los que no quieren pescado

Ame Moreno (@soyamemoreno) la plantea directamente como un reto para quienes tuercen el gesto ante el pescado azul indicando que, aunque la sardina no sea santa de tu devoción, "deberías cocinarla así".

El resultado son unas hamburguesas -o tortitas, según se mire- que se doran en la sartén y se acompañan de una sencilla salsa de yogur griego. El plan perfecto para que todos en casa coman pescado sin rechistar.

Una cena cargada de nutrientes

Como pescado azul, la sardina es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), asociados al cuidado de la salud cardiovascular.

Aporta además proteína de alto valor biológico, vitamina D, vitamina B12 y una cantidad notable de calcio, sobre todo cuando se aprovechan las espinas, que en la lata quedan blandas y comestibles. Aunque en esta receta, la cocinera se las retira.

Los huevos aportan más proteína completa, el yogur griego de la salsa aporta proteína y calcio, y la mayonesa ligera reduce el aporte graso frente a otras salsas. Al cocinarse en la sartén con poco aceite, y no en fritura, el plato es relativamente ligero, pero muy saciante.

Ame Moreno y unas hamburguesas de pescado LauriPatterson iStock

Ingredientes Para las hamburguesas de sardinas Sardinas en salsa de tomate escurridas, 500 g

Huevos, 2 ud

Mayonesa ligera, 2 cucharadas

Mostaza de Dijon, 1 cucharadita

Zumo de limón, de ½ limón

Pan rallado o galletas saladas molidas, unos 60 g

Cebollino picado, 2 cucharadas

Perejil picado, 2 cucharadas

Pimentón dulce, ½ cucharadita

Pimienta negra, al gusto Para la salsa Yogur griego, unos 180 g

Chipotle en adobo, 1 ud, opcional

Zumo de ½ limón, cantidad necesaria

Miel, 1 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta, al gusto Paso 1 Escurrimos bien las sardinas, retiramos la salsa de tomate y las desmenuzamos en un bol. Paso 2 Añadimos el cebollino, el perejil, el pan rallado, el pimentón y la pimienta. Paso 3 En otro bol batimos los huevos con la mayonesa, la mostaza y el zumo de medio limón. Paso 4 Incorporamos la mezcla de huevo a las sardinas y removemos hasta obtener una masa homogénea. Paso 5 Formamos las hamburguesas y las dejamos en la nevera unos 10 minutos. Paso 6 Mientras, preparamos la salsa mezclando el yogur griego, el chipotle, el zumo de medio limón, la miel, la sal y la pimienta. Paso 7 Cocinamos las hamburguesas tapadas hasta que estén doradas por ambos lados y servimos con la salsa de yogur y chipotle.

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar sardinas en aceite en lugar de en salsa de tomate? Sí. Solo hay que escurrirlas igual de bien para retirar el aceite. Si quieres que tengan más color, puedes añadir una cucharada de tomate concentrado a la masa.

¿Con qué puedo sustituir el chipotle en adobo? Si no lo encuentras o prefieres que no pique, puedes usar pimentón ahumado mezclado con un poco de tomate concentrado. No es idéntico, pero aporta ese matiz ahumado que da carácter al aderezo.

¿Es mejor usar pan rallado o galletas saladas? Ambas cosas sirven para lo mismo: dar estructura a la masa y absorber humedad. Las galletas aportan más sal que el pan rallado, por lo que si lo usas tendrás que ajustar el punto de sazón de manera diferente.