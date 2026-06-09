Samantha Vallejo-Nágera (56), chef: "La tarta de queso más rica y fácil no lleva Philadelphia, sino 9 quesitos, huevos y yogur"
Para algunos, la tarta de quesitos de untar es, junto con el bizcocho de yogur, un recuerdo de nuestros primeros postres. La más fácil y lista en un momento.
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La repostería ha cargado siempre con la fama de ser una disciplina exigente. Que si hace falta tener una buena báscula, que si un termómetro, que hay que medirlo todo al milímetro…
El imaginario popular ha convertido las recetas de postres en una especie de laboratorio donde cualquier desliz amenaza con arruinar el resultado.
Esa idea echa para atrás a más de uno antes incluso de ponerse el delantal. Pero un postre casero no tiene por qué exigir tanto rigor, y esta tarta de queso que Samantha Vallejo-Nágera compartió en su perfil de Instagram en un directo durante el confinamiento lo demuestra con creces.
No hace falta pesar nada, basta contar quesitos y manejar una cuchara para dar con las proporciones exactas.
Una tarta de quesitos
En los últimos años, las recetas más populares de tarta de queso casi siempre parten de una o dos tarrinas de queso crema.
Pero hace algunas décadas, muchas de estas tartas se hacían con un producto mucho más humilde y barato. Samantha Vallejo-Nágera rinde homenaje a esa tarta de queso hecha con quesitos en porciones, los de toda la vida, que aportan la cremosidad necesaria y un punto ligeramente salado que realza el sabor.
El resto de la lista es igual de accesible. Dos yogures naturales, tres huevos, nueve cucharadas de azúcar y dos cucharadas de harina completan la mezcla.
Con eso y una batidora, en dos minutos tienes ya la tarta haciéndose en el horno. Por no hacer falta, no hace falta ni una báscula.
El acabado queda al gusto de cada cocinero. Samantha propone rematar la tarta, ya horneada y templada, con una capa de mermelada o un hilo de miel por encima.
La tarta de queso fácil de Samantha
Para la tarta de quesitos de Samantha necesitamos: 9 quesitos en porciones, 9 cucharadas de azúcar, 3 huevos, 2 cucharadas de harina, 2 yogures naturales. También te digo que con yogures de limón queda buenísima o añadiendo la ralladura de un limón a la receta original de Samantha.
En el momento de servir, como decíamos, se puede usar una mermelada rica o miel para decorar.
Empezamos precalentando el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Trituramos los quesitos junto con los dos yogures naturales hasta obtener una crema lisa.
Incorporamos el azúcar y volvemos a triturar hasta integrarlo por completo. Añadimos la harina y, sin dejar de batir, agregamos los huevos de uno en uno hasta que la mezcla quede homogénea.
Vertemos la masa en un molde forrado con papel de horno y horneamos durante 30 minutos a 200 ºC.
Dejamos templar y, opcionalmente, cubrimos con mermelada o un hilo de miel al gusto antes de servir.
Preguntas frecuentes
¿Qué molde necesito? Samantha no especifica medida, pero un molde redondo de entre unos 18- 20 centímetros te irá perfecto para estas cantidades.
¿Tengo que engrasar el molde? Lo más práctico es forrarlo con papel de horno para que sea muy fácil desmoldar; si usas un molde desmontable, puedes engrasarlo con un poco de mantequilla y espolvorear harina.
¿Puedo usar quesitos light? Sí. Los quesitos light tienen algo menos de grasa, pero también quedará una tarta apañada. También puedes compensarlo añadiendo una cucharadita de mantequilla fundida a la mezcla o usando yogur griego en vez de yogur natural.
¿Cómo sé que la tarta está lista? Pasados los 30 minutos, los bordes deben estar cuajados y dorados, mientras que el centro puede temblar ligeramente al mover el molde, pero no te preocupes, terminará de asentarse al enfriar.
Si pinchas con un palillo en la zona central, debe salir apenas húmedo, no líquido.
¿Cuánto tiempo aguanta y cómo se conserva? Una vez fría, la puedes guardar en la nevera tapada y aguanta en buen estado tres o cuatro días.
¿Se puede congelar? Sí. Conviene congelarla bien envuelta, una vez completamente fría y sin la cobertura de mermelada o miel, que es mejor añadir en el momento de servir. Se descongela en la nevera unas horas antes de consumirla.