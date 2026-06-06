Turquía da una lección a España: el pescado a la plancha más rico no se hace con limón, usa este aliño de ajo y pimentón

Fuera de sus fronteras, cuando alguien piensa en comer algo típico de Turquía, lo primero que aparece es el kebab. Pero basta pisar Estambul para descubrir que el bocadillo que más llama la atención es otro.

En turco se conoce como balık ekmek, literalmente "pescado con pan" y es lo que se despacha sin descanso en los puestos y barcas amarradas junto al puente de Gálata y en la zona de Eminönü.

Un pescado azul a la plancha, un panecillo, unas rodajas de tomate y poco más.

Lo llamativo es que en España tenemos una materia prima inmejorable para hacerlo como la caballa, el verdel, el jurel o la sardina del Cantábrico y del Atlántico, a precios muy económicos, y, sin embargo, este tipo de bocadillo ni se nos pasa por la cabeza.

Y nos sobran motivos para aprender de los turcos, porque es rápido de hacer, barato y perfecto para cualquier comida rápida.

¿La clave? Un buen aliño de ajo y pimentón

En los puestos de Estambul, el balık ekmek se acompaña con una rodaja de limón para que quien quiera le dé un toque final. Pero ese no es su secreto.

Para que el pescado esté más sabroso, un aliño de ajo, pimentón y aceite de oliva que, salvando las distancias, podría tener un aire con la ajada gallega, aporta mucha más profundidad y ayuda a equilibrar la grasa del pescado azul.

Los pigmentos y los aromas del pimentón son liposolubles, esto quiere decir que se disuelven en la grasa, no en el agua, de modo que al mezclarlo con aceite libera su color y su perfume mucho mejor que en seco o mezclado con limón.

El ajo crudo picado y el aceite forman una emulsión ligera que reparte esos aromas por toda la superficie del filete. Si, además, usas pimentón de la Vera, su ahumado potencia el sabor a tostado que deja la plancha y el resultado es un pescado delicioso.

Una cena completa que cabe en un panecillo

Además de estar muy bueno, este bocadillo es un ejemplo de cena equilibrada. El pescado azul aporta proteínas de calidad y ácidos grasos omega-3, además de vitamina D y vitamina B12.

El pan -mejor si es integral o de masa madre- suma hidratos de absorción lenta y fibra; el tomate, la cebolla y la lechuga que suelen acompañar al pescado en el pan, aportan jugosidad, pero también vitaminas, agua y antioxidantes; y el aceite de oliva virgen extra completa el conjunto con grasas saludables.

Todo ello sin necesidad de salsas industriales ni embutidos, pura dieta mediterránea entre panes.

Es, además, una manera estupenda de introducir más pescado azul en la dieta de aquellos que lo suelen rechazar, sobre todo los más pequeños de la casa, que muchas veces aceptan en formato bocadillo lo que no probarían en el plato.

La receta del bocadillo de pescado turco

Para preparar 4 bocadillos, necesitamos: 4 filetes de caballa sin espinas, 4 panecillos rústicos, 2 tomates maduros, 1 cebolla, hojas de lechuga al gusto, eneldo fresco al gusto, un hilo de aceite de oliva virgen extra y sal al gusto.

Para el aliño de ajo y pimentón, utilizaremos: 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de pimentón dulce o de la Vera, 1 cucharada de vinagre de vino, 1 cucharada de perejil fresco picado y una pizca de sal.

Empezamos pidiendo al pescadero que separe los filetes de la caballa y le retire las espinas y la piel exterior más gruesa. En casa, repasaremos cada filete con los dedos para localizar cualquier espina suelta y poder quitarla.

Sumergimos los filetes en agua con hielo durante cinco minutos, los escurrimos y los secamos bien con papel de cocina. Esto suavizará el sabor del pescado.

Preparamos el aliño y, para ello, picamos muy fino el ajo y lo mezclamos en un cuenco con el aceite de oliva, el pimentón, el vinagre, el perejil y la sal.

Untamos los filetes con el aliño. Si tenemos tiempo, podemos dejar macerar el pescado quince minutos en la nevera.

Calentamos una plancha o sartén a fuego fuerte con unas gotas de aceite y cocinamos los filetes un par de minutos por cada lado, hasta que se doren, pero sin que se resequen.

Tostamos ligeramente los panecillos abiertos por la mitad. Repartimos unas rodajas de tomate sobre la base del pan, con una pizca de sal y un hilo de aceite, y colocamos encima el filete de caballa a la plancha.

Regamos el pescado con los jugos que hayan quedado en la plancha y añadimos unos aros de cebolla, unas hojas de lechuga y un poco de eneldo.

Los platos más típicos de Turquía

Más allá del balık ekmek, la cocina turca es uno de los grandes recetarios del Mediterráneo oriental y de Oriente Próximo. Su plato estrella fuera del país es probablemente el kebap, aunque bajo ese nombre se esconde toda una familia.

Desde el döner, que gira en el asador vertical, hasta el Adana, hecho con carne picada de cordero, grasa y chile rojo; el Urfa, que sería el pariente más suave; o el İskender, servido sobre trozos de pide -un tipo de pan-, con salsa de tomate, mantequilla fundida y yogur.

La mesa turca, muy parecida a la griega en algunos platos, suele arrancar con los meze, una colección de entrantes para compartir en la que no faltan el hummus, las berenjenas ahumadas, las hojas de parra rellenas (dolma) o el cacık, una salsa fría de yogur y pepino prima del tzatziki griego.

A partir de ahí, llegan el lahmacun, algo así como una finísima pizza con carne picada; el pide, un pan en forma de barca; los börek, de hojaldre relleno de queso o espinacas; las köfte, que son las albóndigas turcas, y el manti, una pasta rellena diminuta que se sirve bañada en yogur y mantequilla con pimentón.

Y faltaría lo dulce, que ahí sí es verdad que Turquía juega en otra liga. El baklava de pistacho y almíbar, el künefe de queso empapado en sirope, las delicias turcas (lokum) o el sütlaç, un arroz con leche horneado, son el cierre habitual de cualquier comida.

Todo ello regado con çay -un té negro que se sirve en vasitos con forma de tulipán-, café turco o un vaso de ayran, la bebida de yogur salado que es el maridaje perfecto para los platos de carne.