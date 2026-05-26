Martin Berasategui (66 años), chef: "El gazpacho más rico no lleva sólo tomate: usa fresas con pimiento rojo y ajo"

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España está viviendo un mayo con temperaturas propias de julio. La AEMET ya ha lanzado este lunes un aviso por calor extremo en Extremadura, con temperaturas de hasta 37 grados. Cuando el termómetro aprieta y el asfalto empieza a derretirse, sólo hay una certeza: nada como un buen gazpacho para sobrevivir.

Esta sopa fría, que técnicamente podría definirse como una 'ensalada batida', es mucho más que un plato tradicional; es un estilo de vida veraniego, un salvavidas nutricional y uno de los mayores orgullos de la gastronomía mediterránea.

Sus ingredientes clásicos son tomate, pepino, pimiento verde, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre. No obstante, algunos prefieren dejar a un lado el pepino, pero los más puristas lo defienden a capa y espada. Al final, la cocina es libertad, y la clave está en lo que más guste a cada uno.

En cuanto al origen del gazpacho, es rústico y puramente funcional. En su versión primigenia, que se remonta a la época de los romanos y Al-Ándalus, no llevaba tomate ni pimiento. Aquel gazpacho era una mezcla de pan viejo, agua, aceite, vinagre y ajo que los campesinos y segadores andaluces machacaban en un mortero para hidratarse y aguantar las duras jornadas bajo el sol.

Todo cambió con el descubrimiento de América. La llegada del tomate y el pimiento en el siglo XVI revolucionó la receta, aportándole ese color rojo vibrante y la acidez justa que hoy consideramos indispensables. El plato pasó de las chozas del campo a los palacios, refinándose hasta convertirse en el embajador culinario que es hoy.

Gazpacho de Martín Berasategui

Como decíamos, una parte importante de la cocina está en la libertad, y en encontrar lo que más enamore a cada comensal. Por ello el gran chef Martín Berasategui ha creado su propia versión del gazpacho, al que él agrega fresas y pimiento rojo para darle un toque diferente. Todos los detalles de su receta, a continuación.

Ingredientes Tomates maduros, 600 g

Fresas, 400 g

Pimiento rojo, 50 g

Pimiento verde, 60 g

Pepino, 80 g (pelado y sin semillas)

Ajo, 1,5 g

Miga de pan, 40 g

Aceite de oliva virgen extra, 150 g

Agua mineral, 500 g

Vinagre de Jerez, 20 g

Pimienta negra, 1 pizca

Sal gorda, 12 gr Paso 1 Lava toda la verdura y córtala en trozos. Luego colócala en un cuenco grande y añade todos los ingredientes (menos las fresas y la pimienta). Paso 2 Mezcla todo bien, envuelve el cuenco en papel film y mételo en la nevera unas ocho horas. Paso 3 Pasadas las ocho horas, añade las fresas lavadas a trocitos y bate todo con una batidora de vaso. Paso 4 Para terminar, agrega la pimienta y rectifica de sal si es necesario. Sirve muy frío.

Más allá de su capacidad para resucitar a cualquiera en un día de calor tórrido, el gazpacho es, científicamente, un superalimento. Al consumirse completamente en crudo, las vitaminas de las hortalizas no se destruyen por el calor de la cocción.

Además, es una bomba de licopeno (procedente del tomate), lo que lo convierte en un potente antioxidante que cuida de nuestra piel frente al daño solar. Por otra parte, es rico en agua y sales minerales esenciales (como el potasio), por lo que se trata de una bebida isotónica natural perfecta para recuperarse del calor. Por último, el uso de aceite de oliva virgen extra aporta ácidos grasos saludables que ayudan a controlar el colesterol.

Si te gusta este plato y quieres probar a hacer otros gazpachos originales, también tenemos la receta del que tomaban los soldados romanos sin tomate, como contábamos antes, así como este gazpacho de melocotón que puedes acompañar con unas brochetas de la misma fruta y queso feta, o este gazpacho de manzana con huevo duro y sin pan ultrarrefrescante y rico en proteínas. ¡A disfrutar!