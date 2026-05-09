José Andrés (56 años), chef: "Las judías verdes más ricas no necesitan jamón; mejoran con dos lonchas finas de panceta"

El chef José Andrés en un montaje de El Español iStock

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Hay recetas que no necesitan mucha presentación porque forman parte de la memoria gastronómica de muchas casas.

Para quienes crecimos en esa España en la que las judías verdes hervidas con patatas y huevo duro resolvían muchas cenas entre semana, este plato sigue siendo comfort food para algunos y recuerdo de comida aburrida para otros.

Pero sea cual sea el caso, cuando estos platos sencillos pasan por las manos de un chef como José Andrés tienen todas las papeletas para mejorar.

En esta ocasión, el cocinero asturiano parte de esa base tan cotidiana para proponer una versión sorprendente, una "tortilla sin huevo" con judías verdes y patata.

El truco para que las judías verdes tengan más sabor

Hace años, en el programa Vamos a cocinar con José Andrés emitido en RTVE, el chef, que es uno de los mejores embajadores de la cocina española fuera de nuestras fronteras, preparó tres recetas con la misma base de ingredientes: judías verdes y patatas.

A lo largo del episodio que puede verse en YouTube, además de las tradicionales judías verdes con patatas y jamón, el chef sorprende con una original receta. Parece una tortilla, pero son solo unas judías cocidas con patatas y es el truco perfecto para que los más reticentes a este tipo de alimentos se los coman sin rechistar.

El truco secreto, para dar un sabor increíble, es dorar previamente en la sartén unas lonchas de panceta -podría servir beicon también- y dorar la "tortilla" en la grasita que sueltan. Esto hará que quede deliciosa y, además, el crujiente de panceta se puede usar como toque final para el plato una vez terminado.

Ingredientes Ingredientes Patata, 600 g

Judías verdes, 400 g

Panceta o tocino entreverado, 2 o 3 lonchas finas

Aceite de oliva virgen extra, 5 ml

Sal, cantidad necesaria Paso 1 Lava y pela las patatas. Córtalas en cubos de unos 2 cm y ponlas al fuego en una olla con agua fría y una pizca de sal hasta que rompan a hervir. Paso 2 Mientras se cuecen las patatas, limpia las judías verdes retirando los extremos y, si es necesario, los hilos laterales. Córtalas en 3 o 4 trozos. Paso 3 Cuando las patatas lleven unos 9 o 10 minutos desde que el agua haya empezado a hervir, incorpora las judías verdes a la olla. Continúa la cocción hasta que ambas estén en su punto: las patatas deben quedar tiernas y las judías cocidas, pero no deshechas. Paso 4 Escurre muy bien las patatas y las judías, eliminando la mayor cantidad posible de agua. Así conseguirás que la tortilla se dore mejor. Paso 5 Engrasa una sartén amplia con unas gotas de aceite y coloca las lonchas de panceta. Paso 6 Cocínalas a fuego medio hasta que estén crujientes y hayan soltado su grasa. Retira el tocino y resérvalo; puedes aprovecharlo para otros usos o servirlo como acompañamiento. Paso 7 Incorpora la mezcla bien escurrida de patatas y judías a la sartén y repártela sin remover en exceso al principio. Paso 8 Chafa ligeramente las patatas con una espátula o un tenedor para que se rompan y liberen parte de su almidón, pero no machaques las judías. Paso 9 Cuando la base empiece a dorarse y compactarse gracias a la fécula, dale la vuelta con ayuda de un plato o una tapadera para dorar la otra cara, como si fuera una tortilla. Cocina hasta que ambos lados tengan una costra crujiente. Paso 10 Sirve la tortilla caliente como guarnición de alguna proteína baja en grasa, como pollo a la plancha, o acompáñala con un huevo frito a modo de tortilla tradicional deconstruida. Puedes darle también un toque crujiente añadiendo por encima unas migas de la panceta usada al principio.

Judías verdes con patatas de José Andrés

Y para personalizar la receta...

Por supuesto, si se desea una versión vegetariana, nos podemos limitar a engrasar la sartén con unas gotas de aceite de oliva virgen extra. Así eliminaremos las grasas saturadas de origen animal y las sustituiremos por grasas monoinsaturadas cardiosaludables.

Se trata, además, de un plato abierto a la creatividad, pues se puede jugar con nuestras especias favoritas para potenciar sabores sin necesidad de sumar calorías. Un toque de pimienta recién molida -mi favorito-, una pizca de pimentón dulce o picante o alguna mezcla de curry serán opciones magníficas.