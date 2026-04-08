Los expertos coinciden: la cena más saludable se cocina con un bote de guisantes, ajo, y un vaso de caldo de pescado

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Quieres cuidarte, pero no tienes tiempo. Quieres comer mejor, pero no sabes cómo. Aunque no lo parezca, puede ser mucho más fácil de lo que imaginas, siguiendo algunas indicaciones y consejos de expertos cocineros y nutricionistas.

Para que una comida sea saludable, una de las cosas fundamentales es que sea ligera, basada en vegetales y con una buena fuente de proteína de calidad, con productos, a poder ser, frescos y, sobre todo, poco procesados.

Una buena forma de 'calcular' si un plato es sano o no es dividiéndolo. Es decir: mitad de plato con verduras crudas o cocinadas (ensalada, crema, salteado, horno, sopa, etc.); un cuarto de plato con buena proteína (pescado blanco o azul, pollo o pavo, huevo, legumbres, tofu, marisco, carnes magras, etc) y otro cuarto con hidratos de carbono integrales o tubérculos (patata o boniato cocidos o asados, arroz o pasta integral, pan integral, etc.)

También puedes agregar una grasa saludable en pequeña cantidad (o sea, un poco de aceite de oliva virgen extra, frutos secos o aguacate, entre otros alimentos). ¿Una idea? Una crema de calabacín con salmón a la plancha y un poco de patata cocida con aceite de oliva.

Si hablamos en concreto de la cena, esta tiene que aportar únicamente el 25 o 30% del total de las calorías del día, evitando llegar con un hambre voraz para no caer en atracones o excesos innecesarios.

Como decimos, si incluimos siempre verduras y una buena ración de proteína saciante, nos aseguramos un mayor control del peso y, además, un mejor descanso.

Lo ideal es cenar entre dos y tres horas antes de irse a la cama para mejorar la digestión y el sueño y, especialmente, evitar todo lo posible cenas muy grasas, muy azucaradas o muy abundantes (fritos, comida rápida, bollería o alcohol en exceso).

Merluza en salsa verde rápida y saludable

Marta Verona, conocida por ganar la sexta edición de MasterChef España, no sólo es una excelente chef, también está graduada en Nutrición y Dietética, por lo que la gran mayoría de sus recetas están pensadas para ser sanas y digestivas. Comer rico y rápido no está reñido con comer bien.

Un buen ejemplo es una de las últimas recetas que ha compartido, una merluza en salsa verde con guisantes. Puede parecer un plato muy elaborado, pero Marta consigue hacerlo fácil sin perder sabor y, sobre todo, llevando la salud por bandera. A continuación, todos los detalles de esta receta para que la prepares en casa.

Ingredientes Merluza, 4 lomitos o rodajas

Guisantes, 120-150 g

Maizena, 1 cucharadita

Caldo de pescado o agua, unos 200 ml o lo suficiente para cubrir hasta la mitad la merluza

Vino blanco, un vaso aprox

Ajo, 2-3 dientes medianos picados

Puerro, 1 pequeño cortado fino

Sal, al gusto Paso 1 Corta finos el ajo y el puerro y póchalos a fuego medio en una sartén con aceite y una pizca de sal. Cuando estén ligeramente dorados, añade la maicena y reparte bien durante 30 segundos para que se mezcle. Paso 2 Luego incorpora el vino blanco, remueve para que no haya grumos, y deja unos 5 minutos para que se evapore. Paso 3 Ahora añade la merluza y los guisantes congelados o de bote. Cúbrelos hasta la mitad con caldo de pescado o con agua. Paso 4 Cocina todo hasta que la merluza y los guisantes estén bien hechos. ¡Listo! Y, si quieres, decora el plato con un poquito de perejil.

Tienes más ideas de platos sanos y sencillos como este en nuestra web y, concretamente, en el apartado de recetas saludables.