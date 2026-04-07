Los chefs vascos coinciden: "El guiso de pescado más rico no lleva tomate, se hace con 150 g de zanahoria y 375 de puerro"

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Aunque sea mucho menos conocida que el marmitako, la purrusalda o porrusalda vasca es uno de esos guisos de cuchara que llevan siglos calentando las cocinas del norte de España.

Se trata de una sopa de puerro con patata, zanahoria y, en muchas versiones, bacalao, que nació como plato de subsistencia en los caseríos vascos y que muchos cocineros vascos de renombre como Martín Berasategui o Pedro Subijana han reinterpretado en algún momento de sus carreras.

La receta que nos ocupa es la versión más elegante de Martín Berasategui, el chef con más estrellas Michelin de España, que la preparó hace unos años en el canal de YouTube de Robin Food junto a David de Jorge.

El chef vasco recupera este guiso humilde y ancestral del País Vasco y lo convierte en un plato de restaurante. Sin complicar la receta con ingredientes imposibles, Berasategui demuestra que la grandeza de este plato reside, como casi siempre en la cocina, en hacer las cosas con mimo.

Las reglas del maestro Berasategui

Para Berasategui, la clave de una buena porrusalda está en las proporciones: la cantidad de patata debe ser siempre el doble que la de zanahoria y el puerro debe ser abundante.

El puerro aporta el fondo dulce y sedoso que define la porrusalda; la zanahoria complementa ese dulzor sin apoderarse de él; y la patata, además de dar cuerpo, actúa como espesante natural cuando se tritura con parte del caldo.

Otro de los puntos clave de la receta de Berasategui consiste en no cocer directamente las verduras, sino pocharlas durante unos minutos para que "suden" sus jugos, pero sin dejar que se doren para que luego no ensucien el caldo.

Ingredientes Puerro, 375 g (cortado en medias rodajas)

Zanahoria, 150 g (en medias rodajas)

Patata, 300 g (en dados)

Caldo, 1 litro

Agua, 500 ml

Aceite de oliva virgen extra, 1 dl + cantidad necesaria para confitar

Lomo de bacalao desalado, 1 ud (cortado en 3 tacos)

Pieles de anguila ahumada (o de bacalao ahumado), opcional

Jamón ibérico en lonchas finas, al gusto

Cebollino fresco, unas ramitas

Sal, al gusto Paso 1 Rehoga el puerro, la zanahoria y la patata en 1 dl de aceite de oliva a fuego medio-bajo durante 20 minutos, tapados y sin dejar que cojan color. Ve añadiendo sal poco a poco para que las hortalizas suden. Paso 2 Añade 1 litro de caldo y 500 ml de agua. Sube ligeramente el fuego y cuece a fuego lento durante 20 minutos. Paso 3 Incorpora las pieles de anguila ahumada, si las usas, y mantén la cocción 10 minutos más. Retira las pieles y resérvalas. Paso 4 Cuela el caldo para separarlo de la verdura cocida. Reserva ambos. Paso 5 Calienta aceite de oliva en una sartén hasta que esté templado (unos 70 °C). Retira del fuego, coloca los tres tacos de bacalao y déjalos confitar 10 minutos fuera del fuego. Paso 6 Tritura la mitad de la verdura cocida con dos cucharadas del aceite en el que ha confitado el bacalao hasta obtener un puré fino. Paso 7 Tritura la otra mitad de la verdura junto con el caldo colado hasta obtener la crema de porrusalda. Pon a punto de sal. Paso 8 Sirve una cama de puré de verdura en el fondo de un plato hondo, coloca encima un taco de bacalao confitado, unas tiras de jamón ibérico y el cebollino cortado en hilillos. Vierte la crema de porrusalda caliente en jarra al lado.

Porrusalda de bacalao

Preguntas frecuentes sobre la porrusalda