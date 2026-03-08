Juan Carlos, cocinero: "La tortilla de patata no se fríe ni se cuece; al horno queda perfecta y sin apenas grasa"
La tortilla de patatas cambia de método: en el horno se prepara con menos aceite, más limpieza y un resultado jugoso.
- Total: 45 min
- Comensales: 4
La tortilla de patatas es uno de los platos más populares de la gastronomía española, y aunque podemos encontrarla en una infinidad de restaurantes y locales, nada como hacerla uno mismo en casa, según sus gustos y preferencias.
En este sentido, Juan Carlos Fernández nos propone dejar de lado la sartén para hacerla de una manera diferente, tal y como ha compartido en su canal de YouTube, El Txoko de Juan Carlos.
"La tortilla de patatas no se fríe ni se cuece; al horno queda perfecta y sin apenas grasa", explica el chef, que asegura que utilizar este electrodoméstico para elaborar esta receta tradicional tiene grandes ventajas, entre ellas el disfrutar de mayor limpieza, facilidad y versatilidad.
Ingredientes de la tortilla de patatas al horno
- 4 o 6 patatas
- 6 huevos
- Cebolleta fresca picada o cebolla ya pochada
- Sal
- Aceite de oliva virgen extra
Paso 1
Pela y corta las patatas en cuadraditos finos (o al gusto). Pica la cebolleta fresca o utiliza cebolla ya pochada.
Paso 2
Coloca la patata y la cebolleta en una bandeja de horno. Añade sal y un chorro generoso de aceite de oliva. Hornea con aire a 180 ºC durante 15 minutos para que se doren ligeramente.
Paso 3
Baja la temperatura a 120 ºC durante 15-20 minutos más para que la patata se ablande y termine de cocinarse. Truco: cubrir con papel de aluminio en esta fase si se quiere menos tostada.
Paso 4
Bate los huevos con antelación para evitar que la mezcla coja demasiado aire.
Paso 5
Incorpora la patata pochada al huevo batido y deja reposar unos minutos. Da un par de toques rápidos con la batidora (túrmix) para romper ligeramente algunas patatas y liberar almidón.
Paso 6
Introduce la sartén en el horno y precaliéntalo a 230-250 ºC hasta que esté muy caliente.
Paso 7
Saca la sartén con cuidado, añade un poco de aceite y vierte la mezcla. Hornea durante 7-9 minutos, según el punto deseado.
Paso 8
Desmolda y presenta por la cara que ha estado en contacto con la sartén. Ajusta el tiempo según prefieras más jugosa o más cuajada.
Ventajas de hacer la tortilla al horno
Preparar la tortilla de patatas al horno es una excelente alternativa al método tradicional en la sartén, y existen varios motivos por los que se recomienda. Sus principales beneficios son los siguientes:
- Menos calorías y grasas: al prepararla en el horno, se utiliza menos cantidad de aceite de oliva en comparación con la tradicional fritura de las patatas, lo que resulta en un plato con menos calorías y grasas.
- Más saludable y nutritiva: al no freír la patata, se retiene una mayor cantidad de nutrientes en ella, así como fibra y potasio, siendo una opción que puede ser más interesante para las dietas de control de peso.
- Mayor limpieza y comodidad: se evitan las habituales salpicaduras de aceite en la cocina cuando se prepara en la sartén, y además tienen la ventaja de que no requiere realizar la complicada técnica de darle la vuelta a la tortilla en la sartén, que a muchas personas les arruina el resultado final.
- Cocción uniforme y textura jugosa: al elaborarla en el horno, se consigue una cocción uniforme y una textura jugosa, según las preferencias de cada cocinero, incluso aunque se elabore con antelación.
- Varias tortillas al mismo tiempo: en el horno se pueden preparar varias tortillas al mismo tiempo en una misma bandeja de horno, o bien preparar una de gran tamaño.