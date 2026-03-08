Juan Carlos, cocinero: "La tortilla de patata no se fríe ni se cuece; al horno queda perfecta y sin apenas grasa"

El cocinero Juan Carlos junto a una tortilla de patata. E.E.

Total: 45 min

Comensales: 4

La tortilla de patatas es uno de los platos más populares de la gastronomía española, y aunque podemos encontrarla en una infinidad de restaurantes y locales, nada como hacerla uno mismo en casa, según sus gustos y preferencias.

En este sentido, Juan Carlos Fernández nos propone dejar de lado la sartén para hacerla de una manera diferente, tal y como ha compartido en su canal de YouTube, El Txoko de Juan Carlos.

"La tortilla de patatas no se fríe ni se cuece; al horno queda perfecta y sin apenas grasa", explica el chef, que asegura que utilizar este electrodoméstico para elaborar esta receta tradicional tiene grandes ventajas, entre ellas el disfrutar de mayor limpieza, facilidad y versatilidad.

Ingredientes de la tortilla de patatas al horno 4 o 6 patatas

6 huevos

Cebolleta fresca picada o cebolla ya pochada

Sal

Aceite de oliva virgen extra Paso 1 Pela y corta las patatas en cuadraditos finos (o al gusto). Pica la cebolleta fresca o utiliza cebolla ya pochada. Paso 2 Coloca la patata y la cebolleta en una bandeja de horno. Añade sal y un chorro generoso de aceite de oliva. Hornea con aire a 180 ºC durante 15 minutos para que se doren ligeramente. Paso 3 Baja la temperatura a 120 ºC durante 15-20 minutos más para que la patata se ablande y termine de cocinarse. Truco: cubrir con papel de aluminio en esta fase si se quiere menos tostada. Paso 4 Bate los huevos con antelación para evitar que la mezcla coja demasiado aire. Paso 5 Incorpora la patata pochada al huevo batido y deja reposar unos minutos. Da un par de toques rápidos con la batidora (túrmix) para romper ligeramente algunas patatas y liberar almidón. Paso 6 Introduce la sartén en el horno y precaliéntalo a 230-250 ºC hasta que esté muy caliente. Paso 7 Saca la sartén con cuidado, añade un poco de aceite y vierte la mezcla. Hornea durante 7-9 minutos, según el punto deseado. Paso 8 Desmolda y presenta por la cara que ha estado en contacto con la sartén. Ajusta el tiempo según prefieras más jugosa o más cuajada.

Ventajas de hacer la tortilla al horno

Preparar la tortilla de patatas al horno es una excelente alternativa al método tradicional en la sartén, y existen varios motivos por los que se recomienda. Sus principales beneficios son los siguientes: