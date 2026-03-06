Vicente Rioja (52), chef valenciano: "Una paella no lleva caldo, son 3 litros de agua por cada kilo de arroz"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

La paella valenciana es uno de los platos más conocidos del mundo y uno de los más representativos de la gastronomía española. Este clásico de la cocina mediterránea se disfruta en todos los rincones del país, pero no siempre se prepara siguiendo la receta original.

A lo largo de los años ha habido cocineros que han preferido mantener la esencia original en sus recetas y otros que han sido mucho más innovadores, pero el chef valenciano Vicente Rioja tiene claro cómo se debe preparar una paella auténtica.

El cocinero de 52 años, que forma parte de la cuarta generación de una familia que tradicionalmente ha elaborado este plato valenciano, es un maestro arrocero que sabe muy bien de lo que habla y que incluso ha escrito el libro El gran libro (secreto) de la paella.

En esta publicación ofrece todas las claves de este plato tradicional, así como los mejores trucos para conseguir un resultado excepcional. En este sentido, Vicente Rioja aclara que "la paella no lleva caldo, son 3 litros de agua por cada kilo de arroz".

El chef también destaca que es muy importante respetar los ingredientes y que sean de una alta calidad, haciendo hincapié en que se debe usar arroz con denominación de origen Arroz de Valencia, que destaca por tener una gran capacidad de absorción.

En cuanto a la carne, indica que se debe optar por conejo de capa parda alimentado en exclusiva con forraje natural y con pollo de corral de crecimiento lento. Con estos ingredientes se podrá conseguir ese sabor característico que tienen sus paellas.

Ingredientes de la paella valenciana de Vicente Rioja Arroz con denominación de origen Arroz de Valencia

Pollo de corral de crecimiento lento

Conejo de capa parda

Tomate natural maduro

Garrofón

Judías verdes

Alcachofas (en temporada)

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Agua Paso 1 Coloca la paella al fuego y añade un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Incorpora el pollo y el conejo troceados y sofríe hasta que estén bien dorados por fuera. Paso 2 Añade las judías verdes troceadas, el garrofón y las alcachofas (si es temporada). Sofríe junto a la carne para que las verduras absorban el sabor. Paso 3 Ralla los tomates e incorpóralos a la paella. Sofríe hasta que el tomate reduzca y pierda el exceso de agua. Paso 4 Cubre todos los ingredientes con agua y deja hervir para que se forme un caldo con los sabores de la carne y las verduras. Ajusta de sal. Paso 5 Añade el arroz de manera uniforme por toda la paella. A partir de este momento, no vuelvas a remover. Paso 6 Mantén el fuego alto al inicio y luego bájalo progresivamente. Cocina el arroz durante unos 16 minutos. Paso 7 Apaga el fuego y deja reposar la paella 5 minutos antes de servir.

Principales variaciones de la paella valenciana

La receta de Vicente Rioja se centra en la versión más tradicional de la paella valenciana, pero hay quienes prefieren preparar alguna de sus variedades, siendo algunas de las más populares las siguientes: