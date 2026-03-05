Javier Romero, cocinero: "Las alcachofas de bote no se mejoran con limón; se hacen con jamón y un poco de harina"

0 votos

Total: 10 min

Comensales: 2

Hay momentos en los que no se tiene tiempo para cocinar o simplemente se busca un almuerzo o cena rápida para no pasar un buen rato entre fogones, y ahí entran en escena unas alcachofas de bote que pueden ser la solución perfecta en estas ocasiones.

El cocinero Javier Romero ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok (@javierromerocf) en el que responde a la petición de sus seguidores de que comparta recetas que se pueden preparar en apenas 10 minutos.

Es por ello por lo que decide apostar por unas alcachofas en conserva "rápidas y muy ricas", concretamente por preparar unas alcachofas con jamón, una receta perfecta para disfrutar en cualquier ocasión.

Él mismo asegura que es una receta sencilla, pero con un resultado espectacular, y con solo seguir sus pasos se conseguirá un resultado sobresaliente. Antes de explicar el paso a paso, recalca que es importante hacer una buena elección de las alcachofas, que deben ser de una buena calidad.

Ingredientes de las alcachofas con jamón de Javier Romero 1 bote de alcachofas en conserva

Aceite de oliva virgen extra

Taquitos de jamón

Ajo en polvo

Harina

Agua

Sal Paso 1 Abrir el bote de alcachofas y escurrirlas muy bien para eliminar el líquido de conservación. Paso 2 Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén. Paso 3 Añadir los taquitos de jamón y freírlos ligeramente hasta que estén dorados. Paso 4 Apartar el jamón hacia un lado de la sartén y añadir un par de cucharaditas de harina en el centro. Paso 5 Incorporar una pizca de sal y ajo en polvo sobre la harina y cocinarla durante al menos un minuto para que no sepa a crudo. Paso 6 Añadir agua poco a poco, removiendo, hasta obtener una salsa ligada y espesa. Paso 7 Incorporar las alcachofas bien escurridas y cocinar todo junto durante 3-4 minutos. Paso 8 Servir caliente.

Beneficios de las alcachofas

La alcachofa no solo es un producto delicioso, sino que está repleto de beneficios para la salud, hasta el punto de ser considerado una joya nutricional. Entre ellos hay que destacar los siguientes:

Contribuye a la pérdida de peso: quienes están interesados en perder peso de forma saludable pueden encontrar en la alcachofa un gran aliado, ya que su alto contenido en fibra permite sentir una mayor saciedad, lo que reduce los antojos y favorece el control del apetito.

quienes están interesados en perder peso de forma saludable pueden encontrar en la alcachofa un gran aliado, ya que su alto contenido en fibra permite sentir una mayor saciedad, lo que reduce los antojos y favorece el control del apetito. Promueve una digestión saludable: al ser ricas en fibra, ayudan a promover una digestión más saludable. La fibra limpia el sistema digestivo y previene el estreñimiento, a la par que mejora la función hepática y alivia la indigestión.

al ser ricas en fibra, ayudan a promover una digestión más saludable. La fibra limpia el sistema digestivo y previene el estreñimiento, a la par que mejora la función hepática y alivia la indigestión. Combate el colesterol: un consumo regular de alcachofas ayuda a hacer frente al colesterol, una de las enfermedades cardiovasculares más comunes y que puede dar lugar a otras enfermedades de mayor gravedad, como el infarto de miocardio o la angina de pecho.

un consumo regular de alcachofas ayuda a hacer frente al colesterol, una de las enfermedades cardiovasculares más comunes y que puede dar lugar a otras enfermedades de mayor gravedad, como el infarto de miocardio o la angina de pecho. Favorece la salud del corazón: las alcachofas están llenas de antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL) y a aumentar el colesterol "bueno" (HDL), lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y permite mantener el corazón sano.

las alcachofas están llenas de antioxidantes y compuestos que ayudan a reducir el colesterol "malo" (LDL) y a aumentar el colesterol "bueno" (HDL), lo que reduce el riesgo de enfermedades cardíacas y permite mantener el corazón sano. Apoya la salud del hígado: la alcachofa posee diferentes compuestos como la cinarina que ayudan a proteger y regenerar las células hepáticas, lo que es especialmente útil para todos aquellos que padecen problemas hepáticos o buscan desintoxicar su organismo.

la alcachofa posee diferentes compuestos como la cinarina que ayudan a proteger y regenerar las células hepáticas, lo que es especialmente útil para todos aquellos que padecen problemas hepáticos o buscan desintoxicar su organismo. Fortalece el sistema inmunológico: las alcachofas son una excelente fuente de vitamina C, un nutriente esencial para mantener el sistema inmunológico fuerte y así poder hacer frente a las enfermedades, además de ayudar en la protección frente a los radicales libres.

Estos son solo algunos de los múltiples beneficios que aportan las alcachofas para la salud, y lo mejor de todo es que no es necesario invertir mucho tiempo en la cocina para poder incorporarlas a nuestra alimentación diaria.

Un claro ejemplo lo encontramos en la receta de Javier Romero, que recurre en su caso a unas alcachofas en conserva para elaborar una receta llena de sabor, invirtiendo apenas 10 minutos en su elaboración.