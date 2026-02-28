Dani García (50), chef: "Los espárragos de bote no se mejoran con limón; se hacen con albahaca y un chorrito de aceite"

0 votos

Total: 20 min

Comensales: 2

La gastronomía española está repleta de opciones entre las que elegir para preparar una infinidad de recetas, permitiendo combinaciones de sabores que en algunos casos parecen difíciles incluso de imaginar. Estas muestras de la cocina moderna conviven con los platos tradicionales que nos siguen acompañando en nuestro día a día.

Para quienes prefieren disfrutar de los sabores de toda la vida, deliciosos y fáciles de preparar, Dani García, chef con dos estrellas Michelin, comparte sus mejores recetas a través de sus redes sociales (@comodani_es), siendo una de ellas la que prepara con espárragos blancos.

La receta de Dani García

El chef andaluz de 50 años no renuncia a los sabores más clásicos, pero al mismo tiempo se adapta a la forma de preparar las recetas en la actualidad y, como no puede ser de otra manera, también aprovecha las virtudes de la freidora de aire.

Este pequeño electrodoméstico se ha convertido en un imprescindible de millones de hogares, nada extraño si tenemos en cuenta la gran versatilidad que nos ofrece y su gran potencial para preparar recetas de manera cómoda y rápida.

En uno de sus vídeos, Dani García explica cómo la ha utilizado para preparar una receta sencilla pero llena de sabor: espárragos blancos con jamón crujiente y aceite de albahaca, una elaboración que ha podido tener lista en apenas 15 minutos.

El chef explica que "los espárragos de bote no se mejoran con limón, sino con albahaca", estando ahí la clave para poder conseguir preparar una receta que "parece de restaurante", pero que se prepara en mucho menos tiempo.

Esta receta, además de prepararse con gran rapidez, tiene la ventaja de que se elabora con apenas cuatro ingredientes que todo el mundo puede encontrar con facilidad en el supermercado y que son económicos: espárragos blancos, jamón, queso parmesano y albahaca.

A estos ingredientes habrá que sumar el aceite de oliva, la sal y la pimienta para poder elaborar una receta que resulta en un "plato crujiente, fresco y con un toque de parmesano que lo hace irresistible", según asegura el propio Dani García, que confiesa que es su cena favorita cuando no quiere complicarse.

Ingredientes de los espárragos blancos de Dani García 1 bote de espárragos blancos

Jamón

Agua

Queso parmesano

Hojas de albahaca

Sal

Pimienta

Un chorrito de aceite de oliva

Un chorrito de aceite de girasol Paso 1 Colocar los espárragos blancos en la freidora de aire, salpimentar al gusto y añadir un chorrito de aceite de oliva. Paso 2 Cocinar a 200 ºC en modo grill durante 15 minutos. Paso 3 Mientras se cocinan, picar el jamón y añadirlo a los espárragos a mitad de cocción, cuando lleven unos 7 minutos, para que quede crujiente. Paso 4 Para el aceite de albahaca, escaldar las hojas en el microondas para eliminar el amargor y secarlas bien. Paso 5 Añadir la albahaca al vaso de la batidora junto con el aceite de oliva y el aceite de girasol, salpimentar y triturar hasta obtener la textura deseada. Paso 6 Servir los espárragos en un plato, añadir el aceite de albahaca por encima y terminar espolvoreando queso parmesano.

Los beneficios de los espárragos

Los espárragos blancos de bote son deliciosos y muy versátiles, pero lo que muchas personas desconocen es que están llenos de beneficios para la salud. Gracias a las conservas podemos disfrutarlos durante todo el año y tener al alcance de la mano todas sus ventajas.

Esta hortaliza es diurética, al estar compuesta en su mayor parte por agua, lo que facilita la eliminación de líquidos, siendo así especialmente recomendable para personas con retención, edemas o problemas renales.

Gracias a la fibra que está presente en su composición, ayuda a regular el tránsito intestinal, evitando, tratando y previniendo el estreñimiento, las hemorroides y el síndrome de intestino irritable, entre otros. También ayuda a reducir el colesterol y favorece la descomposición de los azúcares en sangre.

Un plato en el que se incluyan espárragos blancos es realmente eficaz para combatir los efectos de los radicales libres, evitar el envejecimiento y mejorar la salud de la piel, todo ello gracias a que los espárragos blancos están repletos de antioxidantes.

Este alimento tan nutritivo, repleto de vitaminas A, C, E y K, así como de oligoelementos, fibra y ácido fólico, ayuda a conseguir unos huesos más fuertes y sanos, evitando así las fracturas. Por ello, se trata de un alimento especialmente recomendado para niños y personas mayores.

Su alto contenido en ácido fólico provoca que los espárragos ayuden a mejorar la salud de las mujeres embarazadas y a ayudar al feto en su desarrollo, al mismo tiempo que tienen efectos beneficiosos sobre el cerebro y reducen los riesgos de padecer deterioro cognitivo.

Por último, destacar que los espárragos ayudan a fortalecer el sistema inmunitario, siendo ideales para prevenir catarros, resfriados o cualquier enfermedad viral o bacteriana.