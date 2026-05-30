Dabiz Muñoz (46) y Jordi Cruz (47), chefs, coinciden: "Un arroz perfecto con 'socarrat' se hace con 15 ml de leche en el caldo"

Hay algo casi hipnótico en ese instante en el que la cuchara rasca el fondo de la paella y, como un tesoro escondido, aparece una capa dorada, crujiente, intensa, que concentra todo el sabor del arroz.

El socarrat es, para muchos, la mejor parte del plato; para otros, un pequeño misterio culinario. ¿Por qué unas veces aparece perfecto y otras no hay ni rastro? ¿Por qué puede pasar de maravilla crujiente a quemado amargo en cuestión de segundos?

Los chefs Dabiz Muñoz y Jordi Cruz coinciden en que un buen truco es añadir 3 cucharaditas (15 ml) de leche evaporada al caldo.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, el chef de ABaC y jurado de MasterChef explicó cuáles son los 10 mandamientos para que cualquier arroz quede más sabroso y con el socarrat perfecto.

1. Preparar un gran caldo

Para Jordi Cruz, el caldo es uno de los pilares del arroz. Recomienda hacerlo con verduras que hayamos dorado bien, cangrejos o galeras, pescado de roca, algo de tomate frito, laurel si apetece y un poco de vino blanco para desglasar.

Después se hierve entre media hora y tres cuartos, se cuela y se puede usar al momento o congelar. Debemos recordar que, a diferencia de los de carne, los caldos de pescado y marisco no deben cocer durante horas, pues eso no concentra el sabor, sino que lo estropea.

Su idea es que, si ya tienes un buen caldo preparado, el arroz del domingo se convierte en una tarea mucho más fácil.

2. Adelantar el sofrito

La “marca” de la que habla Jordi Cruz en su vídeo es el sofrito o guiso base, que él recomienda hacer con ajo, tomate, sepia o calamar, ñora, salmorreta si se quiere, y otros elementos que aportan sabor.

El chef insiste en que, si esa base ya está guisada de antemano, el arroz se simplifica mucho, pues solo hay que ponerla en la paella, añadir el caldo, echar el arroz y controlar la cocción. En poco más de 20 minutos tenemos el arroz listo para sacar a la mesa.

Trabajar la base con antelación tiene otra ventaja. Hay ingredientes que necesitan tiempo de cocción, como la sepia, que necesita entre una hora y hora y media para quedar realmente guisada. Por eso el chef prefiere tenerla hecha antes, no cocinarla deprisa dentro de la paella.

3. Controlar muchísimo el fuego

A lo largo del vídeo, repite varias veces que el fuego es fundamental. Lo ideal es usar un paellero, que es ese fogón de varios aros, porque reparte mejor el calor, y ajustar cada zona según lo que necesita la paella: el centro más fuerte, el aro exterior muy bajo para no quemar los bordes.

También recomienda que la paella esté perfectamente plana. Si un lado se seca más o se quema más, hay que corregir el fuego o añadir un poco de caldo.

4. Poner el aceite justo

Explica que al principio el arroz hierve y absorbe caldo, pero al final, cuando el caldo se ya se ha evaporado, lo que queda es el aceite. Ese aceite es lo que fríe la base del arroz y ayuda a formar la textura crujiente por abajo.

Por eso no se trata solo de “poner aceite”, sino de entender que será clave para el socarrat final.

5. El secreto del socarrat

En el vídeo, Jordi Cruz resuelve el misterio del socarrat. Ese que explica por qué podemos conseguirlo en una paella y no en un arroz blanco, por ejemplo.

Según dice el chef, para que haya buen socarrat no basta con tostar el arroz, hacen falta elementos que caramelicen y estructuren la base. Para eso, el caldo debe tener fibra, azúcares y proteína o colágeno.

Como truco, el chef catalán recomienda algo que aprendió de Dabiz Muñoz. Consiste en añadir un poco de leche evaporada porque aporta azúcares y proteína sin dar demasiado sabor lácteo.

Y añade también una cucharadita de almidón de tapioca para aportar crujiente sin espesar demasiado.

6. Infusionar el azafrán

Aunque es habitual tostar el azafrán, Jordi Cruz recomienda hacer una infusión. Basta con sumergir las hebras en un poco de agua caliente durante unos minutos para extraer todo el color y el aroma.

Advierte que si se tuesta demasiado puede dar aromas desagradables. Por eso, él se limita a incorporar la infusión casi al final para conservar mejor su sabor.

7. Añadir el arroz cuando el caldo hierve

Algunas personas doran el arroz -lo que se conoce como nacarar el arroz- para fijar el almidón, pero para conseguir un buen socarrat lo que necesitamos es que el grano suelte algo de almidón, por eso lo que debemos hacer es repartir el arroz como si fuera una lluvia sobre el caldo caliente.

8. No remover el arroz

Una vez repartido, el arroz debe tocarse lo justo. Solo hay que acomodarlo al principio para que quede uniforme. La idea es que el arroz quede plano y bien distribuido para que pueda cocerse y socarrarse de manera regular.

Como explicaba el maestro arrocero Edu Torres, si el arroz se mueve en exceso, será difícil conseguir un arroz seco porque se liberará demasiado almidón y el resultado será una especie de risotto.

9. Respetar dos fases de cocción

Jordi Cruz propone una cocción aproximada de 10 minutos a fuego vivo, para hervir y avanzar la cocción del arroz, y 8 minutos a fuego muy suave, para que se concentre el caldo, se evapore el líquido y se forme la “galleta” del socarrat.

10. Corregir la humedad durante la cocción

Aunque hayamos medido el caldo con las cantidades que nos pida la receta que estemos preparando, el arroz hay que ir observándolo.

Si vemos zonas demasiado secas, podemos añadir un poco más de caldo caliente, sobre todo en los bordes o zonas que se secan antes. Esto es importante, porque si el grano se queda seco demasiado pronto, puede quedar duro.

Este decálogo del buen arroz que nos ha dejado Jordi Cruz es algo que podemos aplicar en cualquier receta de arroces secos. Siguiendo todos estos puntos, los arroces ganarán en sabor y en textura.