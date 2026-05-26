Turquía da una lección a España: las judías verdes más ricas no llevan jamón, solo necesitan tomate, ajo y cebolla

Hay mil formas de preparar unas judías verdes y, dependiendo de cuál elijas, la comida puede terminar en drama o en una gloriosa victoria.

Las judías verdes hervidas sin gracia alguna han llegado a situarse en la categoría de trauma infantil para muchos en España y no es para menos.

Pero esta que os propongo hoy, una receta rápida, sencilla y deliciosa, puede ser la solución que estabas buscando si tienes niños pequeños y no sabes cómo hacer que se las coman o si tú mismo no sabes cómo cocinarlas para que te gusten, toma nota, porque esta receta es de las que repites.

Una receta ideal para las cenas de verano

Hablamos de un plato típico de la cocina turca que se llama Zeytinyağlı Taze Fasulye y pertenece a la familia turca de los zeytinyağlılar, platos de verduras cocinadas en aceite de oliva que suelen servirse a temperatura ambiente o fríos, muchas veces como meze o acompañamiento.

La forma tradicional de preparar el plato es muy sencilla: se sofríe ajo y cebolla en un poco de aceite de oliva, se añaden tomates troceados o rallados, luego las judías verdes, sal, especias y, si es necesario, un poco de agua. Se cocina tapado hasta que las judías están tiernas y el tomate se ha convertido en una salsa.

No necesita ni jamón, ni chorizo, ni panceta, aunque reconozco que le quedan muy bien unos huevos duros que aporten proteínas de alta calidad cuando se quiere hacer un menú de plato de único sin mucha complicación.

Una receta rápida para hacer en cualquier momento

Aunque las judías frescas son maravillosas, las congeladas y las envasadas suelen ser más económicas y tienen la ventaja de que podemos tenerlas en casa y conservarlas durante mucho tiempo para poder usarlas cuando se nos antoje.

En la versión que os propongo, muy al estilo Cocinillas, usaremos unas judías verdes ya cocidas y salsa de tomate en conserva, para que el tiempo y el esfuerzo sea mínimo y las excusas inexistentes.

La clave para que queden deliciosas es usar algunas especias de sabor potente que le den una capa más de sabor a la salsa. Un toque picante les va de lujo, pero es opcional.

Yo les suelo poner pasta de curry o un poco de comino y pimentón picante, que les da un sabor muy a "receta de abuela" y evita la hinchazón abdominal. Una mezcla de especias para 'chili con carne' también iría fenomenal.

Para prepararlas se necesitan: 400 g de judías verdes de bote cocidas y escurridas, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, 200 ml de salsa de tomate, 1 cucharada de pasta de curry rojo tailandés -u otra mezcla de especias que te gusta- y pimienta negra recién molida.

Comenzamos picando la cebolla y el ajo muy finamente, para que se cocinen rápido y no queden grandes trozos en la salsa.

En una sartén grande o en una cazuela, calentamos el aceite a fuego medio y añadimos el ajo picado.

Cuando el ajo empiece a bailar, añadimos la cebolla picada. Sofreímos hasta que esté tierna y ligeramente dorada.

Incorporamos la pasta de curry rojo (o los condimentos que use cada uno) y removemos bien para que se integre con la cebolla. Cocinamos durante 1 minuto para despertar los sabores de las especias.

A continuación, añadimos la salsa de tomate y mezclamos bien con el resto de los ingredientes. Cocinamos durante 3 o 4 minutos para que la salsa tome cuerpo.

Agregamos las judías verdes escurridas y removemos para que se impregnen bien de la salsa. Cocinamos a fuego medio durante 2 o 3 minutos, removiendo de vez en cuando, para que cojan temperatura. Probamos y ajustamos el punto de sal y pimienta si es necesario.

Servimos las judías con tomate calientes, templadas o frías y acompañadas de alguna proteína para completar el menú.

Con qué acompañar las judías verdes

Esta receta de judías verdes es saciante gracias a la fibra que aportan las judías y el tomate, pero habría que acompañarla con alguna proteína para conseguir una cena completa y equilibrada.

La opción más rápida y fácil es, como os adelantaba, servir las judías con tomate con un huevo duro, o mejor, un huevo poché para poder romper la yema sobre la verdura.

Si quieres una proteína vegetal, puedes acompañarlas con unos pocos garbanzos cocidos -que pueden añadirse a la salsa a la vez que las judías -y un poco de arroz basmati o integral.

Incorporar al sofrito unos dados de tofu también sería una buena opción, pues absorberá el sabor de la salsa y quedará muy sabroso.

Si lo que quieres es una opción animal que no sean huevos, un filete de pollo o pavo a la plancha, o una porción de merluza al vapor también son excelentes acompañamientos para unas judías con tomate.