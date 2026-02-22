José Andrés (56), chef, sobre las berenjenas: "Para que no absorban aceite, el truco es pasarlas 5 segundos por agua con gas"

0 votos

Total: 40 min

Comensales: 2-3

Las berenjenas son una hortaliza excepcional que es altamente valorada por sus propiedades nutricionales, contando con un alto contenido en agua y un bajo aporte calórico, pero además es muy apreciada por su gran versatilidad y los excelentes resultados culinarios que nos puede ofrecer.

Existen infinidad de recetas en las que son las grandes protagonistas, como sucede con las berenjenas fritas con miel de caña, un plato típico de Córdoba que se puede encontrar en sus bares.

Este es un plato que ha conquistado incluso a los paladares más exigentes, entre los que se encuentra el chef español afincado en Estados Unidos, José Andrés, que en su caso ha reemplazado la miel de caña por miel convencional.

Sin embargo, más allá de este cambio de miel, comparte un truco que es clave en su elaboración, de manera que se pueda conseguir un mejor resultado final sin esfuerzo. Además, se puede utilizar en otro tipo de frituras, en especial las de pescado.

El truco para freír berenjenas sin aceite

"Para que no absorban aceite, el truco es 5 segundos en agua con gas", explica el cocinero de 56 años, haciendo hincapié en que este ingrediente se puede usar para elaborar unas berenjenas fritas crujientes y sabrosas.

El truco está en cortar la berenjena a tiras, introducirlas en un recipiente con agua con gas, esperar 5 segundos, remover y bañarlas directamente en la harina. Es un truco muy sencillo con el que se consigue que la berenjena no salga muy aceitosa.

En este sentido, hay que recalcar que la gaseosa le aporta un punto dulce y no muy azucarado. Otra alternativa es sustituir esa agua con gas por cerveza, pero en este caso hay que aclarar que deja algo de su sabor, pero ligeramente.

Otra opción para freír berenjenas

Además del agua con gas o la cerveza, existe otro ingrediente que puedes utilizar para preparar una berenjena frita, que es la leche. En este caso, se puede cortar la berenjena en rodajas y dejar que reposen durante una hora mientras se bañan en un cuenco con el líquido.

Este truco es realmente efectivo para que la berenjena no se oxide ni se absorba el aceite durante el proceso de fritura. Por lo tanto, existen varias opciones para poder evitarlo, pudiendo decantarse por una u otra en función de las preferencias o disponibilidad.

Ingredientes de las berenjenas fritas con miel 2 berenjenas

250 ml de agua con gas

80 ml de miel (al gusto)

50 g de harina de trigo

150 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal (al gusto) Paso 1 Lavar las berenjenas y cortarlas en forma de bastón. Paso 2 Introducirlas en un recipiente con agua y sal, remover ligeramente y dejarlas unos minutos para quitar el amargor. Paso 3 Sacarlas de ese agua y pasarlas a un bol con el agua con gas. Dejarlas en remojo entre 30 y 40 minutos. Paso 4 Transcurrido ese tiempo, escurrir bien las berenjenas y pasarlas por la harina, sacudiendo el exceso para que queden con una capa fina. Paso 5 Calentar el aceite de oliva en una sartén amplia hasta que esté muy caliente. Paso 6 Freír las berenjenas en tandas pequeñas para que el aceite no pierda temperatura, hasta que estén doradas y crujientes. Paso 7 Sacarlas directamente a un plato, sin necesidad de escurrir, y regarlas con la miel al gusto. Paso 8 Servir inmediatamente para que mantengan su textura crujiente.

Cómo acompañar las berenjenas con miel

Las berenjenas crujientes con miel son todo un clásico como entrante en la zona de Córdoba, y lo más tradicional pasa por acompañarlas con salmorejo, aunque en este caso prescindiendo de ingredientes como el huevo o el jamón, sino que se usa tan solo como salsa.

Otra opción interesante es crear una combinación que reúne berenjena, miel y sobrasada. Aunque en este caso el corte de la berenjena es mejor que sea en rodajas o a lo largo, se sigue una técnica similar.

En este último caso, habrá que lavar con sal para quitar el amargor e introducir la berenjena en agua con gas, un pequeño truco para poder lograr unas berenjenas sobresalientes.