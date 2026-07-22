Marcos Llorente (31) y el vino exclusivo con el que celebró el Mundial: más de 1000 € la botella y para coleccionistas

El brindis del centrocampista del Atlético de Madrid Marcos Llorente (31 años) llegó apenas unas horas después de que España conquistara el Mundial 2026, tras vencer Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga.

Ya en el hotel, el madrileño inmortalizó en una story de su perfil de Instagram esa primera celebración junto a Ferran Torres, autor del tanto de la victoria, y Marc Pubill.

En las copas, un tinto que muy pocos aficionados reconocerían a simple vista pero que los expertos consideran una leyenda: el Château Rayas Châteauneuf-du-Pape Réserve 2014.

No fue una elección casual. Llorente, gran aficionado al vino y la gastronomía, ya había recurrido antes a botellas de culto para sus celebraciones.

Un vino singular en el corazón del Ródano

Château Rayas es una rareza dentro de su propia denominación.

En Châteauneuf-du-Pape, donde el reglamento permite ensamblar hasta trece variedades y la imagen icónica son los galets roulés —los grandes cantos rodados que acumulan calor—, Rayas hace justo lo contrario: cultiva sus viñas sobre suelos de arena fina de origen mioceno, en pequeños claros rodeados de bosque, y elabora su Grand Vin tinto con 100 % garnacha.

El resultado es un vino de color rubí claro y translúcido, etéreo y perfumado, que la crítica compara una y otra vez con los grandes Pinot Noir de Borgoña antes que con los robustos vecinos del Ródano.

La añada 2014 encarna esa filosofía. Fue un año climáticamente difícil en el sur de Francia, con un verano frío y lluvioso, pero los suelos arenosos drenaron el exceso de agua y la paciencia del enólogo permitió una maduración lenta.

La crítica internacional lo ha celebrado en numerosas ocasiones. Vinous lo puntuó con 97/100 y Tim Atkin MW con 96/100, entre otros, elogiando su pureza y su acidez vibrante.

¿Por qué es tan caro?

La bodega fue fundada hacia 1880 por Albert Reynaud, un notario de Aviñón, y ha permanecido en manos de la misma familia durante cuatro generaciones. Su leyenda contemporánea la esculpió Emmanuel Reynaud, fallecido en noviembre de 2025, y hoy dirigen la propiedad sus hijos Louis-Damien y Benoît.

El precio se explica por una escasez casi absoluta. Rayas apenas cuenta con unas 10 hectáreas de viñedo y rendimientos minúsculos, de modo que muchas botellas se asignan antes incluso de salir al mercado.

En el mercado secundario, la Réserve 2014 se mueve de forma habitual entre los 1.050 € y los 1.450 € por botella; las añadas históricas, como 1979 o 1990, superan los 2.500 €.

La reciente muerte de Reynaud, además, ha disparado el interés de coleccionistas por las cosechas firmadas por el maestro.

En definitiva, un vino discreto en la etiqueta, monumental en la copa y, ahora, también campeón del mundo.