Dabiz Muñoz compra una parcela de tres millones de euros en Boadilla para abrir un nuevo restaurante en 2028

En el universo de Dabiz Muñoz, la quietud nunca ha sido una opción. El cocinero madrileño, siempre dispuesto a desafiar los límites de la alta cocina y a convertir cada movimiento empresarial en un acontecimiento, vuelve a situarse en el centro de la actualidad gastronómica con su última adquisición, que se ha hecho pública pocos días después de inaugurar StreetXO en Ibiza.

Según ha adelantado 'El Confidencial', Muñoz está detrás de la adquisición de una parcela de 15.000 metros cuadrados en Boadilla del Monte, al noroeste de Madrid, donde proyecta levantar un nuevo restaurante que podría abrir sus puertas en 2028.

La operación, valorada en tres millones de euros, supone un nuevo capítulo en la expansión del chef de DiverXo. La compra se ha realizado a través de Pig Wings, la sociedad que agrupa los distintos negocios del cocinero, que se habría adjudicado el solar en un concurso público por un importe inicial de 2,6 millones de euros, cifra que asciende hasta los tres millones al incluir el IVA.

La ubicación elegida no es casual. El terreno se encuentra en Boadilla del Monte, muy cerca de la Ciudad Financiera del Banco Santander, una de las zonas con mayor proyección empresarial y residencial de la periferia madrileña.

Allí, Muñoz pretende levantar un establecimiento completamente nuevo del que, por el momento, apenas han trascendido detalles. El secretismo que rodea al proyecto alimenta las especulaciones sobre el concepto gastronómico que podría desarrollar el chef más mediático de España.

Lo que sí parece descartado es que este nuevo edificio vaya a convertirse en la futura sede de DiverXo. Después de años de rumores y de un sonado intento de trasladar su emblemático restaurante a la urbanización de La Finca, en Pozuelo de Alarcón, el propio Muñoz dejó claro en 2024 que su triestrellado seguiría vinculado a Madrid capital. Una declaración que ahora cobra más sentido ante la aparición de este nuevo proyecto en Boadilla.

La adquisición de la parcela coincide, además, con la cuenta atrás del contrato de alquiler que une a DiverXo con el hotel NH Eurobuilding, donde el restaurante permanecerá, al menos, hasta finales de 2027. Los plazos urbanísticos y constructivos del nuevo edificio obligan a acelerar los procedimientos para que el inmueble pueda estar terminado entre finales de 2027 y principios de 2028, fecha que se maneja ya como horizonte probable para la inauguración.

En cualquier caso, la operación confirma algo que la trayectoria de Dabiz Muñoz lleva años demostrando: su ambición creativa sigue intacta. Mientras StreetXO continúa creciendo y consolidando su presencia dentro y fuera de Madrid, el chef vuelve a mover ficha con un proyecto que, sin haberse desvelado todavía, ya ha conseguido despertar una enorme expectación.

Sumando este, son 11 los espacios gastronómicos que pertenecen al UniverXO de Muñoz. A los tres restaurantes que tiene en la capital, se unen el StreetXO que acaba de desembarcar en Ibiza, como hizo anteriormente en Dubái, y los cinco locales de Hungry Club repartidos en diferentes aeropuertos de España.