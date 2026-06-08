La Iglesia marca las normas: las hostias sin gluten no se pueden consagrar; así debes comulgar si eres celíaco

Durante estos días, España entera se vuelca con la visita del Papa León XIV, que llegó el pasado viernes a Madrid.

Desde la capital viajará a Barcelona. Será allí donde el próximo miércoles 10 de junio el pontífice oficiará una misa solemne en la Sagrada Familia con motivo de la inauguración de la Torre de Jesucristo y ante miles de fieles esperando para comulgar.

Y muchos de esos fieles serán celíacos, así que la pregunta es inevitable: ¿qué hace alguien que no puede tomar gluten cuando llega el momento de recibir el cuerpo de Cristo?

La respuesta corta es incómoda, porque la Iglesia no admite las hostias sin gluten en la celebración de la Eucaristía por así lo estipula la doctrina católica.

¿Por qué no se puede comulgar con hostias sin gluten?

La norma de referencia es una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, firmada en 2003 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger -quien años más tarde acabaría siendo el Papa Benedicto XVI-.

Según la información publicada por el Vaticano en su web, el texto resuelve el asunto de manera tajante; las hostias 100 % libres de gluten no son válidas para ser consagradas en la Eucaristía.

Es una cuestión teológica. Para la Iglesia, el pan de la Eucaristía tiene que ser pan de verdad, hecho con trigo y gluten suficiente para que se produzca la panificación, sin sustancias extrañas ni procesos que desnaturalicen su naturaleza.

Una oblea elaborada con almidón u otros sustitutos, por mucho que se parezca a una hostia, deja de ser el pan que exige el sacramento. Por eso una hostia cien por cien sin gluten no puede consagrarse.

Recordemos que, curiosamente, hasta hace apenas tres meses, la ley española tampoco reconocía el pan sin gluten como pan.

Hostias bajas en gluten: ¿una solución?

La misma carta publicada por el Vaticano, consciente del problema, deja abierta una puerta.

Tal como recoge el documento, sí son válidas las hostias con la mínima cantidad de gluten necesaria para poder panificar, siempre que no se añadan sustancias extrañas ni se recurra a procedimientos que alteren el pan. Son las llamadas hostias bajas en gluten que utilizan muchas diócesis.

El problema es que "baja en gluten" no significa "sin riesgo". Tal como explica FACE, la Federación de Asociaciones de Celíacos de España, en Europa el umbral legal para etiquetar un producto como "sin gluten" es de 20 ppm (20 miligramos por kilo), un límite que se fijó a partir de un estudio del doctor Carlo Catassi.

En su investigación se situó en torno a los 50 mg diarios la dosis mínima capaz de dañar el intestino de un celíaco. Pero ese mismo trabajo, recuerda la federación, demostró que la respuesta varía mucho de una persona a otra.

Para los más sensibles, incluso las trazas pueden hacer daño, una advertencia que también lanza la Conferencia Episcopal cuando alerta del riesgo de contaminación cruzada al manipular estas obleas.

Dicho de otro modo, la hostia baja en gluten puede resolver el problema de algunos, pero no es una solución universal.

La alternativa real sin gluten

Pese a no permitir la consagración de hostias sin gluten, la Iglesia contempla una alternativa. Según el Vaticano, los fieles celíacos que no puedan recibir la comunión bajo la especie del pan pueden comulgar solo bajo la especie del vino.

En la práctica, conviene avisar antes en la parroquia. Tal como recomienda la Conferencia de Obispos de Estados Unidos en su web y su homóloga española, lo mejor es preparar un cáliz aparte, que no entre en el rito de la mezcla y del que el celíaco beba en primer lugar para evitar la contaminación.

Esa misma fuente aclara que el permiso para usar mosto -sin alcohol- o pan bajo en gluten depende del obispo -que puede delegar la decisión en el párroco- y que no exige certificado médico.