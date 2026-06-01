El restaurante cántabro que ha pagado 6.500€ por el primer salmón de la temporada: "Como 'marketing' viene muy bien"

El restaurante santanderino El Puerto se ha llevado este domingo, por segundo año consecutivo, el primer salmón de la temporada capturado en Cantabria, por un importe de 6.500 euros.

Alfonso Caso, vecino de El Peral (Asturias), pescó el ejemplar en el río Nansa —con un peso de 4,720 kilos y un tamaño de 79 centímetros—, casi un mes después de que se abriera la temporada, el pasado 1 de mayo.

En esta 5ª edición de la subasta del campanu, el primer salmón pescado en los ríos cántabros de la temporada, han participado cinco restaurantes: los santanderinos El Puerto y Miramar, el torrelaveguense La Casuca del Gorbea, L’ Argolla (Piélagos) y un quinto como anónimo.

Se han hecho una treintena de pujas a partir de los 100 euros, aunque a veces los participantes han subido más la cuantía ofrecida para redondear cantidades, según han señalado a EFE fuentes presenciales.

El evento, celebrado en el restaurante el Nuevo Molino y promovido por el Ayuntamiento de Piélagos y la Consejería de Desarrollo Rural, ha incluido, además, un homenaje a un hombre vinculado con la pesca y el cuidado de los ríos, en esta ocasión un vecino de Carandía (Piélagos), Félix Pérez Diego 'El Molinero', presente en el acto.

También han asistido la consejera de Desarrollo Rural y Pesca, María Jesús Susinos, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, y la concejala de Ganadería, Valvanuz Díez, responsable de la organización del evento.

Una acción de marketing y tradición

Antonio Núñez, propietario de El Puerto, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a la subasta que su restaurante participa por tradición familiar.

El campanu, ha dicho, también supone una acción de marketing que "viene muy bien": "Repercute mucho en los medios. Aunque ya seamos conocidos, siempre está bien", ha indicado.

Según ha explicado, este salmón, que tiene "mucha demanda", lo preparan como prefiera el cliente, pero habitualmente a la plancha o al papillote.

"Hay unos clientes que decían a mi padre y a nosotros que cuando lo tengamos, teléfono y a llamar, que ya prácticamente está vendido", ha apostillado.

‼️🐟 El #campanu de #Cantabria alcanza los 6️⃣.5️⃣0️⃣0️⃣ euros en la subasta



Adjudicado al restaurante #ElPuerto, el primer salmón de la temporada fue capturado ayer por el asturiano Alfonso Caso de #Colombres (Ribadedeva), en una zona libre del #Nansa



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La de este año ha sido la cuarta subasta organizada para el campanu en Puente Arce. La primera, en 2022, fue para un ejemplar de 7,2 kilos que se pescó en Puente Viesgo, y que fue adquirido por un restaurante asturiano que se llama, precisamente, El Campanu.

Al año siguiente, aunque se preparó la subasta, no se llegó a celebrar, y en 2024 el salmón capturado, en el Coto de Güedes (Piélagos), fue de 7,3 kilos y se lo quedó el restaurante Playa de Merón de San Vicente de la Barquera.

El pasado año, el campanu salió en Puente Viesgo, con 5,3 kilos, y lo adquirió el restaurante El Puerto de Santander, que también lo ha conseguido en esta edición.

Pesca hasta el 30 de junio

El período hábil de pesca de salmón se mantendrá abierto hasta alcanzar el cupo máximo autorizado en cada río, con un cierre definitivo en todo caso el 30 de junio.

La actividad se limita a cinco días semanales: martes, miércoles, viernes, sábados y domingos, además de festivos. Se establece una talla mínima de captura de 45 centímetros para el salmón atlántico y un cupo de un único ejemplar por pescador y temporada.

A nivel global, los ríos cántabros cuentan con límites específicos: 12 ejemplares en el Asón, 15 en el Pas, 6 en el Nansa y 5 en el Deva, mientras que en las zonas libres el máximo se reduce a tres capturas por río. Una vez alcanzados estos cupos, la pesca solo podrá continuar en los cotos autorizados.

Asimismo, la regulación mantiene la pesca exclusivamente con caña, prohibiendo el uso de embarcaciones o artefactos flotantes, y detalla los cebos y señuelos permitidos. En la temporada de 2025, se pescaron un total de ocho salmones en los ríos de Cantabria.