Michelin apuesta por el "efecto Huesca" para celebrar su próxima gala: la provincia con más estrellas por habitante

La provincia de Huesca será la sede de la Gala de la Guía Michelin 2027, el gran encuentro anual de la gastronomía española en el que se anuncian las nuevas estrellas del país.

La decisión supone un respaldo al momento culinario que vive el territorio altoaragonés y refuerza una realidad que en los últimos años ha situado a la provincia en el centro del mapa gastronómico: su liderazgo en número de estrellas Michelin por habitante.

La gala, organizada con el apoyo del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y el Ayuntamiento de Huesca, reunirá a cocineros, restauradores y representantes del sector en una cita considerada una de las principales plataformas de proyección de la cocina española.

Michelin ha justificado la elección como una forma de visibilizar territorios con una identidad gastronómica propia y con capacidad de convertir la cocina en un elemento diferencial para atraer visitantes.

La apuesta llega en un momento especialmente simbólico para la provincia. Hace apenas un año, tras la gala celebrada en Murcia, Huesca se consolidó como la provincia con más estrellas Michelin por habitante de España, un reconocimiento sustentado en un ecosistema gastronómico singular donde la alta cocina convive con el entorno rural y el producto de proximidad.

Bruno e Iris Jordán, al frente del restaurante con estrella Michelin Ansils.

En aquella edición, la guía distinguió a los restaurantes Ansils, Casa Arcas y La Era de los Nogales, reforzando un fenómeno que llevaba tiempo cocinándose a fuego lento: el crecimiento de una oferta gastronómica de excelencia asentada, en muchos casos, fuera de los grandes núcleos urbanos.

La provincia cuenta actualmente con dieciocho restaurantes representados en la selección de la Guía Michelin 2026, de los cuales ocho ostentan una estrella Michelin.

Dos se ubican en la capital oscense y otros seis se reparten por pequeñas localidades, algunas con menos de un centenar de habitantes.

Huesca y su presencia en la Guía Michelin.

Ese reparto territorial constituye una de las principales singularidades del modelo oscense. Michelin subraya la combinación entre tradición y vanguardia, así como el peso de los ingredientes locales y la conexión con el territorio, como algunas de las claves de una escena culinaria en expansión.

“Celebrar la Gala de la Guía Michelin en Huesca es una oportunidad para visibilizar el extraordinario patrimonio gastronómico y la riqueza de producto de Aragón”, ha señalado la organización, que considera además que la elección refuerza “la pluralidad territorial de la gastronomía española” y la capacidad de la cocina local para dialogar con tendencias internacionales.

El próximo 25 de noviembre se conocerán las nuevas distinciones de la guía roja, una fecha que servirá para comprobar si Huesca mantiene el privilegio de seguir siendo la provincia con más estrellas por habitante. Mientras tanto, Michelin ya ha lanzado una señal clara: el foco de la gastronomía española apunta hacia el Pirineo aragonés.