David de Jorge, cocinero, defiende a los ganaderos: "Quien dice que la carne es cara, que vaya al campo y vea su esfuerzo"

El célebre chef y divulgador gastronómico vasco David de Jorge Ezeizabarrena —más conocido por su alter ego televisivo 'Robin Food'— alzó la voz en defensa de los productores locales durante su intervención en el III Congreso Internacional de Vacuno, celebrado en Salamanca. Con su habitual franqueza, el cocinero lanzó un mensaje directo a los consumidores: "Al que dice que la carne es cara, que vaya al campo y vea su esfuerzo".

De Jorge, cuya trayectoria profesional está ligada desde hace dos décadas a los fogones de Martín Berasategui, admitió que su verdadera pasión es "cocinar y guisar". Precisamente por ese amor a los productos de proximidad, el chef guipuzcoano subrayó que su principal preocupación "es que el sector primario esté cuidado, que se valore el trabajo que ellos hacen".

En un contexto marcado por la constante preocupación social debido a la inflación de los alimentos, el cocinero recordó que la crisis del entorno rural no es un fenómeno reciente. Según explicó, lleva "mucho tiempo viendo al sector primario sufrir, no solamente a los ganaderos, sino a los pescadores y a los queseros, a muchísima gente que madruga y que se levanta muy temprano para hacer su trabajo. Entonces a mí me hace mucha ilusión que los buenos productos se valoren y se paguen".

Para el cocinero, la sociedad actual sufre una alarmante distorsión de las prioridades de consumo: "Creo que estamos muy mal acostumbrados a tener acceso a comida con ingredientes baratos, pero lo que hace falta es viajar menos a Bali e ir menos a esquiar y darle valor al alimento, que es lo que hemos hecho toda la vida".

Bajo su punto de vista, se ha perdido la costumbre de poner el foco en la alimentación doméstica. "Yo soy del año 70 y en mi casa toda la vida se le ha dado mucha importancia a la nevera, al frutero, a la carne fresca, al pescado fresco y yo creo que tenemos que caminar hacia ahí. El problema es que la cocina y el guiso han pasado a segundo o tercer plano", lamentó.

Contradicciones sociales

A la hora de analizar en qué gastamos el dinero, De Jorge se mostró muy crítico con la doble moral del consumidor moderno: "No nos cuesta pagar un dineral por una entrada de fútbol o un gimnasio y resulta que ahora el problema es que suben los huevos o sube la carne de calidad".

Ante esto, propuso recuperar las viejas costumbres de barrio, sugiriendo con un toque de ironía que lo ideal es "comprar en la charcutería, que los mercados vuelvan otra vez a resurgir, que a los ganaderos y los agricultores les vuelvan a brillan los ojos y sonrían. Y que no se nos llenen los buzones de paquetes de Amazon, que nos hemos vuelto locos".

Finalmente, al ser preguntado por sus preferencias en los cortes de vacuno, el chef prefirió desmarcarse de las piezas más cotizadas o populares del mercado. "Todo el mundo habla de la chuleta, del lomo alto, lomo bajo y a mí los ingredientes que más me interesan y más me gustan son los que son más complicados de guisar, ahí está el reto de un cocinero. Convertir un seso, una pata de ternera, una carrillera o las partes menos nobles de un animal en recetas insustituibles", confesó.

Para cerrar su intervención, lanzó un último ruego de cara al futuro de las tiendas de toda la vida, pidiendo directamente al ciudadano "que haga menos la compra por internet y que baje al comercio".