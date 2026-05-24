El pueblo ideal para recorrer a pie con un nuevo restaurante recomendado por Michelin: 280 habitantes y castillo del s. X
Perfecto para una breve escapada gastronómica en un entorno natural relajante.
Más información: El pueblo ideal para comer un chuletón por 20 € y recorrer a pie sus rutas de senderismo: puentes colgantes junto al río.
¿Tienes ya plan para el próximo fin de semana? ¿Qué tal un viajecito improvisado a uno de los rincones más bonitos y tranquilos de la comarca del Baix Empordà? Hablamos de Fonteta, una pedanía de calles medievales empedradas que forma parte del término municipal de Forallac, en la provincia de Girona.
Esta localidad de unos 280 habitantes cuenta con un núcleo encantador de casas de piedra de los siglos XVI y XVII bellamente restauradas que transportan a un viaje en el tiempo, pero sin las aglomeraciones de otros destinos turísticos masificados.
Además, está situado justo a los pies del macizo de Les Gavarres, una zona forestal protegida ideal para hacer senderismo o perderse en bicicleta. Por si todo esto fuera poco, la Guía Michelin acaba de incorporar este mes uno de los restaurantes de Fonteta en su lista de 'Recomendados': un motivo más para acercarse a conocer este pequeño paraje de paz y naturaleza.
El restaurante en cuestión es Saó by Vicenç Fajardo, justo en el casco antiguo del pueblo y galardonado con un Sol Repsol. "Busca ser una casa de comidas contemporánea donde las brasas (como técnica y como lenguaje para expresarse), el producto estacional que nos habla del entorno y la sensibilidad del propio chef se equilibran a la perfección", describen desde la guía roja.
"Encontrarás una carta de sabor mediterráneo-catalán que combina tradición e innovación, así como dos menús degustación. ¡La terracita, rodeada de vegetación, es una gran opción en época estival!", añaden.
Uno de los menús tiene un precio de 85 euros por persona, con platos como el famoso pollo a l'ast, tallarines de calamar con alcachofa, champiñones y trufa o parpatana de atún con pera, caldo dashi y wasabi. El otro menú, más largo, tiene un precio de 115 euros y ofrece recetas como la berenjena glaseada con sésamo y queso de oveja o el tuétano a la brasa con tartar de gamba blanca.
También tienen elaboraciones a la carta, como el carpaccio de gamba roja (33 euros), el gazpacho verde picante con verduras y helado de Bloody Mary (19 euros), carnes como la paletilla de cochinillo crujiente con nísperos confitados, remolacha y albaricoque a la brasa (39,50 euros) y pescados como el bacalao a la llauna con tomate y patata laminada.
Qué ver en Fonteta y alrededores
- Núcleo antiguo e Iglesia de Santa María: Un paseo por sus calles empedradas te llevará hasta esta iglesia de origen románico (año 904), eje central del pueblo.
- Forn de Calç Gran d'en Turró: Un antiguo horno de cal tradicional excelentemente conservado y declarado Bien Cultural de Interés Nacional por su valor etnológico.
- Probar el auténtico 'Recuit' de Fonteta: Una parada obligatoria en el pueblo para degustar su famoso requesón artesanal envuelto en un trapo de celulosa.
- Peratallada: A unos 5 minutos en coche o 15 minutos en bicicleta, es uno de los pueblos medievales más espectaculares de Cataluña. Destaca su imponente foso excavado en roca viva, sus murallas, la Torre del Homenaje y su castillo del siglo X, uno de los mejor conservados de toda Cataluña.
- Vulpellac: También muy cerca, a unos dos o tres minutos en coche y apenas 20 minutos andando, otro núcleo medieval precioso donde destaca su Castillo-Palacio gótico-renacentista (siglo XIV) y la iglesia de Sant Julià i Santa Basilissa.
- Macizo de Les Gavarres e Iglesia de Fitor: Un espacio natural protegido ideal para hacer senderismo o rutas en bicicleta. En su interior se encuentra la joya románica aislada de la Iglesia de Santa Coloma de Fitor.
- La Bisbal d'Empordà: Situada al lado de Fonteta, es la capital de la comarca y mundialmente famosa por su cerámica. No te pierdas el Terracotta Museu (Museo de Cerámica) y su casco antiguo.