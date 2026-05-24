El pueblo ideal para recorrer a pie con un nuevo restaurante recomendado por Michelin: 280 habitantes y castillo del s. X

¿Tienes ya plan para el próximo fin de semana? ¿Qué tal un viajecito improvisado a uno de los rincones más bonitos y tranquilos de la comarca del Baix Empordà? Hablamos de Fonteta, una pedanía de calles medievales empedradas que forma parte del término municipal de Forallac, en la provincia de Girona.

Esta localidad de unos 280 habitantes cuenta con un núcleo encantador de casas de piedra de los siglos XVI y XVII bellamente restauradas que transportan a un viaje en el tiempo, pero sin las aglomeraciones de otros destinos turísticos masificados.

Además, está situado justo a los pies del macizo de Les Gavarres, una zona forestal protegida ideal para hacer senderismo o perderse en bicicleta. Por si todo esto fuera poco, la Guía Michelin acaba de incorporar este mes uno de los restaurantes de Fonteta en su lista de 'Recomendados': un motivo más para acercarse a conocer este pequeño paraje de paz y naturaleza.

El restaurante en cuestión es Saó by Vicenç Fajardo, justo en el casco antiguo del pueblo y galardonado con un Sol Repsol. "Busca ser una casa de comidas contemporánea donde las brasas (como técnica y como lenguaje para expresarse), el producto estacional que nos habla del entorno y la sensibilidad del propio chef se equilibran a la perfección", describen desde la guía roja.

"Encontrarás una carta de sabor mediterráneo-catalán que combina tradición e innovación, así como dos menús degustación. ¡La terracita, rodeada de vegetación, es una gran opción en época estival!", añaden.

Uno de los menús tiene un precio de 85 euros por persona, con platos como el famoso pollo a l'ast, tallarines de calamar con alcachofa, champiñones y trufa o parpatana de atún con pera, caldo dashi y wasabi. El otro menú, más largo, tiene un precio de 115 euros y ofrece recetas como la berenjena glaseada con sésamo y queso de oveja o el tuétano a la brasa con tartar de gamba blanca.

También tienen elaboraciones a la carta, como el carpaccio de gamba roja (33 euros), el gazpacho verde picante con verduras y helado de Bloody Mary (19 euros), carnes como la paletilla de cochinillo crujiente con nísperos confitados, remolacha y albaricoque a la brasa (39,50 euros) y pescados como el bacalao a la llauna con tomate y patata laminada.

Qué ver en Fonteta y alrededores