El pueblo ideal para comer arroz de marisco increíble y recorrer a pie paisajes naturales: Conjunto Histórico junto al mar

Viajar a otros lugares es una forma excelente de desconectar del día a día y de enriquecer nuestra visión del mundo. Y para conocer sitios increíbles no hace falta irse muy lejos de casa, aunque a veces creamos que sí.

En España hay rincones maravillosos que a menudo pasan desapercibidos, pero que bien merecen una visita a propósito. Uno de ellos se encuentra en Asturias, concretamente en el concejo de Villaviciosa. Se trata de una parroquia de apenas 200 habitantes (según los últimos registros) que destaca por su gran belleza marinera y su relevancia histórica. ¿Os suena? Hablamos de Tazones, considerado uno de los pueblos más bonitos del país.

Tal es el encanto de este paraje que el mismísimo Carlos V quedó prendado de él: fue el primer lugar de España en el que desembarcó el monarca en 1517. Este evento se recuerda cada agosto en las fiestas de San Roque de la localidad, donde se llevan a cabo desfiles y recreaciones del desembarco con actores vestidos de época.

Las capturas que llegan al puerto de Tazones son subastadas en su lonja, por lo que es fácil degustar exquisitos pescados y mariscos en sus restaurantes y sidrerías, diseminados por las pintorescas callejuelas que conforman sus dos barrios, San Miguel y San Roque, declarados Conjunto Histórico-Artístico.

¿Qué comer en Tazones?

Otros productos famosos son las nécoras, perfectas para picotear mientras llega el plato principal, que puede ser un pescado como el virrey, el rodaballo, la lubina, o cualquiera que haya entrado ese día en la subasta. Otra buena elección son los calamares de potera y las fabes con almejas, una alternativa perfecta al arroz si prefieres otra cosa.

El plato insignia de Tazones es el arroz con bogavante, meloso y con un sabor a mar intensísimo, ¡te enamorará! También es común probar el centollo, con fama propia en toda Asturias. Si es temporada, es un pecado no probarlo.

El pueblo de Tazones. iStock

Algunos de los restaurantes más recomendados son El Centollu, con vistas al puerto desde su comedor acristalado; Restaurante La Playa, literalmente al pie de la arena; El Portal de Tazones, con mucha solera y marisco de primerísima calidad; La Barca, muy conocido por sus parrilladas de pescado y marisco; y Los Carlos, genial para pedir raciones y disfrutar de la sidra.

¿Qué ver en Tazones?

Como decimos, Tazones es uno de esos pueblos que parecen sacados de una postal. Lo mejor es dejarse atrapar por sus calles empedradas sin mirar el mapa, pero aquí tienes una pequeña guía de los imprescindibles que no pueden faltar.