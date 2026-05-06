Los agricultores alertan sobre la paella de arroz basmati: "Sin medidas correctivas urgentes, la producción no tiene futuro"

En las cocinas donde la paella es casi un ritual, el arroz no es un simple ingrediente. Lo saben los expertos, desde el campo hasta la mesa: es identidad, territorio y técnica.

Sin variedades como el Bomba, el Sénia o el Albufera, cultivadas en los humedales valencianos, el plato pierde su alma.

Sin embargo, ese equilibrio entre tradición gastronómica y producción agrícola atraviesa hoy una crisis silenciosa que amenaza con cambiar no solo el paisaje rural europeo, sino también el sabor de uno de sus platos más emblemáticos.

El arroz basmati, cada vez más presente en supermercados y cocinas domésticas, ha crecido en popularidad y su precio es una de sus causas.

Pero detrás de esa elección cotidiana se esconde una tensión estructural. Los agricultores europeos advierten que la entrada masiva de arroz importado —más barato y producido bajo normativas menos exigentes— está asfixiando la viabilidad del cultivo local.

“El problema no es solo económico, es cultural”, explican desde el sector. La paella, tal y como se entiende en su cuna valenciana, requiere arroces de grano redondo con una capacidad de absorción muy específica.

Arrozales en La Albufera de Valencia.

Sustituirlos por variedades largas como el basmati no solo altera la textura, sino que transforma el plato en otra cosa. Aun así, el mercado manda, y el consumidor, presionado por la inflación, a menudo opta por lo más asequible.

La tormenta perfecta en los arrozales

El diagnóstico de los productores es claro: el sector se enfrenta a una “tormenta perfecta”. Por un lado, los costes de producción han aumentado significativamente, impulsados por la energía, el agua y los insumos agrícolas.

Por otro, las estrictas regulaciones europeas —en materia medioambiental y de seguridad alimentaria— elevan aún más el listón para los agricultores locales.

Mientras tanto, el arroz importado llega en volúmenes crecientes. En las últimas dos décadas, las importaciones han aumentado más de un 250 %, con países como Camboya y Myanmar liderando el flujo. Estos productores cuentan con una capacidad casi ilimitada y unos costes mucho más bajos, lo que les permite inundar el mercado europeo con precios difíciles de igualar.

El resultado es un desequilibrio que impacta directamente en los campos. Tras la sequía de 2022 y 2023, la recuperación de las lluvias permitió reactivar miles de hectáreas, pero también generó un excedente que obligó a bajar precios. Un círculo vicioso: más producción, menor rentabilidad.

El dilema de Bruselas

En el centro del debate se encuentra la política comercial de la Unión Europea. El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), diseñado para favorecer a países en desarrollo, ha facilitado la entrada de arroz con aranceles reducidos o inexistentes.

Aunque en 2019 se activó una cláusula de salvaguardia para frenar las importaciones de arroz índica, los productores consideran que el mecanismo es lento, costoso y, sobre todo, insuficiente.

Ahora reclaman medidas más ágiles y automáticas, con umbrales de activación más bajos que reflejen la realidad del mercado.

La petición no busca cerrar fronteras, insisten, sino garantizar una competencia justa y preservar un sector que consideran estratégico.

Porque el riesgo no es solo económico. Si desaparece el cultivo de arroz índica en Europa —que representa aproximadamente una cuarta parte de la superficie— se rompería el equilibrio productivo.

Los agricultores se volcarían en el arroz japónica, el de grano redondo, generando un exceso de oferta que hundiría los precios. Paradójicamente, eso obligaría a importar aún más arroz largo, aumentando la dependencia exterior.

Del campo al plato: una cadena en riesgo

La crisis del arroz no es una cuestión aislada. Afecta a toda la cadena: desde el agricultor hasta el chef. En los restaurantes, algunos cocineros ya perciben la presión. Mantener la calidad de la paella implica asumir costes más altos o trasladarlos al cliente, en un contexto donde el precio es cada vez más decisivo.

¿Puede sobrevivir la tradición gastronómica sin un respaldo firme al producto que la sustenta?

Desde los arrozales que rodean la Albufera valenciana, los agricultores advierten: “Sin medidas correctivas, la producción no tiene futuro”, advierten los agricultores. No es solo una reivindicación sectorial; es una llamada de atención sobre el modelo alimentario europeo.