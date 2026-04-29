Cataluña cambia las normas: ahora sus camareros tendrán más días de vacaciones

Grandes noticias para los trabajadores del sector de la hostelería y el turismo de Cataluña: la última actualización del convenio, con efectos desde el 1 de enero de 2025, incrementa el número de días de vacaciones a 31, en lugar de ser 30 como antes.

"El personal afectado por el presente convenio disfrutará de treinta y un días naturales de vacaciones. Aquellos que no lleven un año de trabajo efectivo tendrán derecho a disfrutar de la parte proporcional. Las vacaciones se realizarán preferiblemente del 1 de abril al 31 de octubre", puede leerse en el texto.

La patronal y el sindicato UGT lograron el preacuerdo el 3 de diciembre de 2025, tras una larga negociación bajo la amenaza de una posible huelga. UGT considera que el pacto abre "la recuperación del poder adquisitivo perdido" e incorpora mejoras laborales "que hacía dos décadas que no se veían en el sector".

La nueva norma también pacta un aumento salarial total del 15% repartido en subidas anuales del 4% en 2025, 2026 y 2027, y un 3% en 2028, lo que eleva los salarios base por encima de los 1.550 € brutos al mes, e incluso alcanzando más de 2.100 euros brutos al mes en categorías superiores.

Por otra parte, el permiso retribuido por hospitalización o enfermedad grave de un familiar pasa de 3 a 5 días. Además, se introduce un nuevo permiso retribuido por causas familiares urgentes, con horas equivalentes de hasta 4 días al año.

Asimismo, se establece un permiso de ocho horas retribuidas al año para visitas médicas del trabajador y acompañamiento a familiares de primer grado.

Una terraza de un bar español.

Las mejoras para los trabajadores y trabajadoras de hostelería y turismo en Cataluña son evidentes; no obstante, la comunidad no tiene las condiciones más óptimas de toda España: en Baleares el periodo de vacaciones anuales retribuidas alcanza los 35 días naturales al año; mientras que en la provincia de Granada es de 33 días naturales, y hasta 38 días para los trabajadores mayores de 60 años.

Por otra parte, las provincias de Alicante y Murcia también cuentan con 31 días naturales al año como en Cataluña. Pero, en general, la mayoría de las provincias (incluida Madrid y muchas otras comunidades) se quedan en 30 días naturales, que es el mínimo para todos los convenios, no sólo para hostelería. Cada convenio de hostelería puede igualar ese mínimo o mejorarlo, pero nunca reducirlo.