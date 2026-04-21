Martín Berasategui abre nuevo restaurante en Barcelona: una propuesta asequible con platos que no superan los 25 €
El establecimiento abre durante todo el día, con platos como el famoso Bokata Martintxo o las míticas kokotxas de bacalao.
Martín Berasategui inaugura Bera, su nuevo restaurante en el Monument Hotel Barcelona, en pleno Passeig de Gràcia, un proyecto para descubrir de forma más abierta y cercana su cocina, pero sin perder de vista la calidad del producto ni el placer de compartir.
Concebido como una versión más cotidiana de su universo gastronómico, Bera propone una carta distendida y un formato flexible, pensada tanto para encuentros informales entre amigos o en familia como para disfrutar de una experiencia más pausada en mesa.
Al frente de esta propuesta se encuentra Gabriele Milani, chef del hotel, que da forma a lo esencial interpretando cada plato desde el respeto al producto.
Ubicado en el lobby del alojamiento, el espacio ha sido completamente remodelado y se organiza en torno a una barra situada al fondo, diseñada como el corazón del restaurante.
Abierto durante todo el día, Bera acompaña distintos momentos de la jornada, desde el primer café hasta la coctelería, con una propuesta versátil que se adapta a cada ocasión. La cocina ofrece servicio en horario de mediodía y noche, mientras que la zona de bar permanece abierta de forma ininterrumpida.
El nombre, Bera, nace del propio apellido del chef y alude a un tono más cercano, casi en diminutivo, que funciona también como una declaración de intenciones: se trata de una propuesta más próxima, pensada para disfrutarse sin formalidades.
"La idea es sencilla: cocinar bien, con buen producto, y hacerlo de una manera que invite a compartir. Platos reconocibles, con precisión, pero sin rigidez. Y acompañarlo con una coctelería viva, que forme parte de la experiencia", explica Berasategui.
Así pues, la carta se construye desde lo familiar, con platos que apetecen y que invitan a volver. Desde los primeros bocados —como el pan de masa madre con mantequilla de sidrería, anchoas del Cantábrico o gildas— hasta elaboraciones que combinan técnica y producto, como el brioche de salmón marinado con anguila ahumada, los tacos de steak tartar o el famoso bokata Martintxo con solomillo de vaca gallega y crema de sardinilla.
En los principales, conviven propuestas como las míticas kokotxas de bacalao, esta vez con berberechos y cebollino, el tataki de atún del Mediterráneo y platos de mayor intensidad, como la presa ibérica a la plancha, el solomillo con salsa Périgueux o el roast beef de Wagyu.
También hay espacio para recetas de raíz más tradicional, como pochas con almejas, albóndigas en salsa de ceps o cap i pota, que refuerzan la idea de una cocina que se disfruta sin complicaciones.
En el apartado dulce, clásicos como la tarta tatin o la panna cotta de yogur cierran la experiencia. La propuesta se completa con una coctelería pensada para acompañar tanto comida y cena como encuentros más informales, reforzando el carácter abierto del espacio.
"En Bera creemos que la mejor cocina no impresiona: acompaña. No se trata de chaquetillas ni de gestos grandilocuentes, sino de lo que hay detrás: el producto que se cuida, el plato que se comparte y el momento que se genera alrededor de la mesa. Nos apetecía hacer un lugar así, más cercano, al que quieras volver sin pensarlo", añade el chef.
El interiorismo ha sido renovado bajo la dirección del estudio de Berta Martí, que ha creado un entorno más cálido y contemporáneo, en sintonía con la naturaleza fluida y relajada del proyecto.
"El reto consistía en integrar y hacer convivir, en un gran espacio diáfano, múltiples usos —desde lobby y restaurante hasta cafetería, coctelería o zona de espera— de forma coherente y fluida", explica la interiorista.
Martín Berasategui es el chef español con más estrellas Michelin, 9 en total, un recorrido que respalda una propuesta que, en Bera, se expresa desde una perspectiva más cercana y accesible.
Con esta apertura, el Monument Hotel Barcelona, donde también se encuentra el triestrellado Lasarte, amplía su oferta gastronómica con un concepto más flexible y dinámico, que pone en el centro el producto, el ritmo del servicio y una forma de entender la cocina pensada para compartir y adaptarse a diferentes momentos y ocasiones.