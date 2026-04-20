Entra en vigor: estos son los bares y restaurantes de Barcelona que están obligados a cambiar sus terrazas

Barcelona transforma para siempre una de sus zonas más importantes. Así lo anunciaba el Ajuntament en una nota de prensa publicada el pasado martes 14 de abril: "Se ha puesto en marcha la tramitación para decretar la primera zona de excelencia de terrazas de la ciudad en el ámbito de la Rambla".

Con esta medida se pretende llevar a cabo una reorganización "con el objetivo de reforzar la calidad y la singularidad de este espacio emblemático", declaraba el consistorio liderado por Jaume Collboni.

Así pues, "con la nueva ordenación prevista, la oferta de terrazas se ubicará exclusivamente en el tramo central de la Rambla, respetando distancias y separaciones para garantizar la comodidad y seguridad de la ciudadanía y mantener un espacio público accesible y ordenado. Además, también se abre la puerta a la actualización de la imagen de las terrazas".

De esta forma, el emblemático paseo de la ciudad condal tendrá "más espacio para los peatones" y "una mejor calidad de oferta comercial", tal y como aseguran. En total, el incremento de espacio peatonal se estima en un 33 %; mientras que el aforo se verá reducido: las mesas pasarán de 382 a 322 y las sillas, de 1528 a 1.288.

El proceso coincide con la tercera fase de reforma que está teniendo lugar en La Rambla, que desde el mes de enero ha trasladado las obras al paseo central y ha obligado a retirar temporalmente las terrazas de ese espacio. Se cree que todo estará terminado en febrero de 2027.

Un mismo estilo para todos

Según han señalado, "la propuesta también incluye la creación de un libro de estilo para definir unos criterios técnicos y estéticos comunes para todas las terrazas de la zona, un libro que se ha trabajado con dos asociaciones de la FAD-Foment de les Arts i el Disseny (Adi-FAD y Arquin-Fad), con la colaboración y el consenso de Amics de la Rambla y el Gremio de Restauración".

Gente paseando entre las terrazas de La Rambla. iStock

"El documento apunta a una reducción del ruido visual del paseo, y apuesta así por una imagen homogénea para ciertos elementos en todos los establecimientos, sin renunciar a la diferenciación entre ellos", detallan. Esto afectaría a los parasoles, a mesas y sillas, e incluso a elementos opcionales como estufas, pizarras o mamparas.

"Un elemento como el parasol será único para todos los establecimientos, y mantendrá un mismo color y una misma altura para crear una imagen unitaria en todo el paseo, mientras que las mesas y sillas se podrán escoger entre una pequeña variedad de modelos y colores para respetar el estilo individual de los establecimientos sin generar estridencias en la imagen general", explica el Ajuntament.

Las terrazas regresarán de forma escalonada a partir de este verano, según avancen las obras, con aplicación plena en 2027. Dicho esto, cabe preguntarse, ¿podría o debería extenderse esta medida a otras áreas de la ciudad, e incluso a otras ciudades muy tensionadas como Madrid?