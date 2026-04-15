Las 3 estrellas Michelin llegan a América Latina por primera vez: dos restaurantes logran la distinción con menús de 250 €

Al fin, las tres estrellas Michelin han llegado por primera vez a Latinoamérica. El afortunado no ha sido sólo un restaurante, sino dos, y del mismo país. De golpe, dos establecimientos brasileños han conseguido alzarse con la mayor distinción de la guía francesa.

Evvai y Tuju, ambos ubicados en São Paulo, han alcanzado "un verdadero marco para la gastronomía brasileña y latinoamericana" y se han posicionado como "referentes a escala global", según se ha anunciado durante la presentación de la edición 2026, llevada a cabo en el hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro.

Hasta ahora, en América Latina sólo había 15 restaurantes galardonados con dos estrellas Michelin —en Brasil, México y Argentina—, pero ninguno con la máxima categoría. Ni siquiera Central, nombrado Mejor Restaurante del Mundo por The World's 50 Best Restaurants en 2023, ya que la Guía Michelin no cubre Perú ni otorga estrellas allí.

Evvai, dirigido por el chef Luiz Filipe Souza, destaca por una propuesta que fusiona las influencias brasileñas e italianas, con un énfasis particular en el manejo técnico de las temperaturas como elemento de textura.

Cada plato de su menú degustación, bautizado con el nombre de 'Oriundi' —un término que se usa para definir a los inmigrantes italianos y a sus descendientes en todo el mundo—, se acompaña con ilustraciones originales del chef para explicar la narrativa de cada creación. Consta de 13 pases y tiene un precio de 1.150 reales brasileños, que al cambio vienen a ser unos 195 euros.

Por su parte, Tuju, liderado por el chef Ivan Ralston, opera en un edificio de tres niveles que propone una experiencia inmersiva con cocina abierta. Su oferta se basa también en un único menú degustación estacional que utiliza ingredientes brasileños y técnicas modernas para recrear las estaciones del año. Dispone de 10 pases y tiene un precio de 1.500 reales brasileños, o sea, unos 255 euros.

La selección de la Guía Michelin de este año en América Latina también ha incorporado 12 nuevos restaurantes brasileños al listado, entre ellos el nuevo restaurante con una estrella Madame Olympe, de los chefs Claude Troisgros y Jéssica Trindade, ubicado en Río de Janeiro.

En Madame Olympe, "las tradiciones culinarias francesas se entrelazan armoniosamente con ingredientes brasileños y delicados toques de la gastronomía japonesa", detallan.

Asimismo, aparecen seis nuevos Bib Gourmands —Koral, en Río de Janeiro, y cinco en São Paulo (Jiquitaia, Maioca JK, Ping Yang Thai, Tabōa Cozinha Artesanal y Tanit)—, así como cuatro premios especiales a Sommelier, a Joven Chef, a los Cócteles Excepcionales y al Servicio.