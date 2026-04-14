Ya es oficial: la trufa estrena nuevo etiquetado para luchar contra su fraude

España da un paso decisivo en la regulación de uno de sus productos más emblemáticos. La Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria ha aprobado una nueva normativa que obliga a diferenciar de forma clara entre los alimentos que contienen trufa real y aquellos que únicamente incorporan aromas que imitan su sabor.

El objetivo es doble: proteger al consumidor frente a prácticas engañosas y salvaguardar el valor de un producto agrícola de alto precio y gran relevancia gastronómica. Hasta ahora, la falta de precisión en el etiquetado permitía que numerosos productos se comercializaran como “trufados” sin haber incorporado trufa en su elaboración.

Con esta nueva regulación, el término quedará reservado exclusivamente para aquellos alimentos en los que el hongo esté presente en el producto final, mientras que los elaborados con compuestos aromáticos deberán indicarlo expresamente. La medida responde a una demanda histórica del sector trufícola, que busca poner fin a la confusión en el mercado y reforzar la transparencia en toda la cadena alimentaria.

Un cambio necesario en la despensa gourmet

La reciente resolución de la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria, aprobada el pasado 23 de marzo, pone orden en un terreno donde hasta ahora reinaba cierta laxitud. A partir de este momento, los productos que se presenten como “trufados” deberán contener trufa real en su composición final.

Durante años, aceites, salsas, quesos o snacks han utilizado el reclamo de la trufa apoyándose únicamente en aromas sintéticos —moléculas diseñadas en laboratorio para imitar su perfume— sin que el consumidor tuviera herramientas claras para distinguirlos. La nueva normativa busca precisamente eso, llamar a cada cosa por su nombre.

Así, la norma dicta que el término “trufado” solo podrá usarse si hay trufa auténtica en el producto; si se emplean aromas, deberán indicarse expresamente como “sabor a trufa” o “aroma de trufa". Además, en productos mixtos, se deberá especificar con claridad. En consecuencia, queda prohibido sugerir presencia de trufa cuando solo hay compuestos aromáticos.

El cambio es el resultado de años de presión por parte de truficultores que veían cómo su producto, caro, delicado y difícil de cultivar, se diluía en un mercado saturado de imitaciones.

Trufa negra de Soria.

Daniel Brito, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Truficultores, resume que se trata de “proteger al consumidor y que sepa lo que compra”. Una idea que comparte Eduardo Ballano, desde Soria, quien celebra que por fin se aborde la “falsedad” en productos que solo aparentaban llevar trufa.

Más allá del consumidor, hay una cuestión de cultura gastronómica. El abuso del aroma sintético no solo engaña: también educa mal el paladar. Víctor Hernán, truficultor en Teruel, advierte del riesgo: si el público se acostumbra a ese perfil artificial, puede acabar rechazando la complejidad —mucho más sutil— de la trufa auténtica.

La nueva normativa llega, además, en un momento dulce para el sector. La última campaña de trufa negra en España ha sido calificada como “bastante buena”, especialmente en comparación con las dos anteriores, marcadas por la sequía.

Las lluvias y el apoyo de sistemas de riego han permitido una producción más generosa, con piezas de buen tamaño y excelente calidad. En zonas como Sarrión (Teruel), epicentro de la truficultura nacional, los productores hablan incluso de una cosecha “excepcional”.

No todo ha sido homogéneo: en Soria, por ejemplo, la campaña ha tenido un comportamiento irregular y un final prematuro. Pero incluso allí el balance no se aleja del año anterior, lo que, dadas las condiciones climáticas, no deja de ser una señal de estabilidad.

El nuevo etiquetado no solo ordena el mercado, sino que redefine la relación entre productor, industria y consumidor, un paso en positivo en un contexto donde la trazabilidad y la autenticidad son valores en alza.