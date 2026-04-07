Un exempleado del restaurante Hofmann de Barcelona: "Cogían objetos y nos los lanzaban por haber hecho mal un plato"

"Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, siempre respondía cocinero, 'yo quiero ser cocinero, quiero ser chef, quiero abrir mi propio restaurante'", cuenta Xavier —nombre ficticio— en un reportaje a 3CatInfo sobre acoso laboral en la restauración. Pero su sueño de niñez se convirtió en una pesadilla.

Xavier estuvo trabajando hace cinco años en la escuela y restaurante Hofmann donde vivió "violencia, agresiones psicológicas, bullying, malas palabras, humillaciones en público...", enumera. "Todo esto era constante", insiste.

Incluso, relata, les lanzaban objetos "por haber hecho mal la elaboración de un plato" y llegaron a encerrarles en cámaras frigoríficas como castigo. También les insultaban llamándoles "inútil" y deseaban que su madre nunca les hubiera tenido: "Para hacer eso mejor que no hubieras nacido".

Asimismo, intimidaban a las compañeras mujeres y a compañeros con sobrepeso: "Les decían 'Estás gordo, por eso no sabes cocinar bien, porque no sabes coger las cosas'".

En la entrevista, el extrabajador explica que, pese a todo este maltrato, "había un clima de devoción hacia ellos, como si fueran dioses respetados, y con miedo, nadie podía decir ni hacer nada".

Un miedo que también se imponía a partir de amenazas: "Nos decían 'Si me tocas demasiado la moral o me puteas, tengo contactos y hablaré mal de ti para que si pides trabajo no te cojan'". Finalmente, muchos de los compañeros de Xavier terminaron dejándolo porque "no aguantaban la presión".

Contactada por TV3, Hofmann ha asegurado que los profesionales que llevaban a cabo este mobbing ya no forman parte del equipo de la escuela, que les despidieron "a consecuencia de comportamientos que no se ajustaban a los estándares profesionales".

En opinión de Xavier, uno de los problemas es que se ha "malinterpretado" el mensaje de que en la cocina tiene que haber orden y organización porque estás en un momento de tensión: "Se lo han tomado como si fuese la mili o una guerra".

Sin embargo, desde su punto de vista, es completamente distinto, menos extremo: "No estamos operando, no es tan urgente, no es tan esencial, no es necesario este mando militar en las cocinas".

Actualmente, Xavier se dedica a otro sector que no tiene nada que ver con el mundo de la hostelería ni de la restauración. No obstante, el mensaje que quiere trasladar a las personas que sí quieren trabajar en ese ámbito no es el de "No seas cocinero o cocinera": "Fórmate a nivel culinario, pero sobre todo a nivel humano, porque es muy importante".

"La disciplina en la cocina debe estar ahí, pero eso no está reñido con que podamos tener una buena gestión de estas cocinas", coincide Adrià Benages,chef y profesor en la escuela Culinary Institute of Barcelona (CIB), que también ha sido entrevistado para el reportaje.