El mejor asador de carnes del mundo, en un pueblo de 800 habitantes de León: un menú de 360 € que dura cinco horas
El universo cárnico de José Gordón ha logrado un doblete inédito en la lista World's 101 Best Steak Restaurants 2026.
Esta semana la lista World’s 101 Best Steak Restaurants 2026 ha coronado como mejor restaurante de carne del mundo a La Cúpula de El Capricho, el nuevo proyecto creado por José Gordón en Jiménez de Jamuz (León); mientras que la casa madre, Bodega El Capricho, se mantiene en el top 10 mundial.
Así pues, la edición 2026 del ranking sitúa a La Cúpula de El Capricho en el número uno del mundo y reconoce a Bodega El Capricho con el puesto número 10, firmando un doblete inédito para un mismo proyecto. El listado consolida así a este pequeño pueblo leonés como uno de los epicentros globales de la carne.
Como decimos, La Cúpula de El Capricho es el espacio más reciente del universo Gordón —abrió el pasado 20 de febrero— y el que ha alcanzado directamente la cumbre del listado en 2026. Concebido como una prolongación refinada de la bodega original, articula un menú de 360 euros centrado en cortes de buey y vaca vieja de largas maduraciones, afinados con una precisión casi quirúrgica y pasados por brasa de leña a la vista del comensal.
El espacio sólo tiene capacidad para un máximo de 28 comensales. Puedes disfrutarlo en mesa compartida desde una sola persona o reservar el sitio entero para reuniones privadas con un gasto mínimo de 5.000 euros. La experiencia completa suele durar unas cinco horas, incluyendo una visita guiada por la finca de bueyes de Quinanilla de Flórez con un pequeño picnic.
El Capricho, la bodega que empezó el mito
Bodega El Capricho, situada en una antigua cueva‑bodega excavada en Jiménez de Jamuz, lleva años siendo considerada un 'templo' de la carne por medios internacionales como Time, The Guardian o The New York Times.
Ahora en 2026 figura en el número diez del ranking, después de haber sido ya segundo mejor restaurante de carne del mundo en 2024 y primero de Europa, reforzando una trayectoria de excelencia sostenida.
El proyecto se articula en torno a la figura de José Gordón, ganadero y cocinero, que selecciona, cría y sacrifica bueyes y vacas de razas ibéricas que pueden superar los 10-15 años de vida y los 1.400 kilos de peso.
La carne se madura en cámaras y cavas naturales durante meses, a veces hasta más de 150 días, buscando profundidad de sabor, textura sedosa y una concentración de umami que se ha convertido en su firma.
En un pueblo de apenas 800 habitantes, El Capricho y ahora La Cúpula atraen a decenas de miles de comensales al año, que viajan expresamente para probar chuletas de buey, lenguas, tuétanos y embutidos de vacuno mayor.
El reconocimiento de World’s 101 Best Steak Restaurants 2026 no solo consagra a La Cúpula como mejor restaurante de carne del planeta, sino que confirma a León como uno de los grandes destinos carnívoros del mapa gastronómico mundial.
Lista de los mejores asadores de carne de 2026
|Posición
|Restaurante
|Ciudad
|1
|La Cúpula
|Jiménez de Jamuz
|2
|Margaret
|Sydney
|3
|Laia Erretegia
|Hondarribia
|4
|I Due Cippi
|Saturnia
|5
|Lana
|Madrid
|6
|Casa Julián
|Tolosa
|7
|Ibai
|London
|8
|AG
|Stockholm
|9
|Burnt Ends
|Singapore
|10
|Bodega El Capricho
|Jiménez de Jamuz
|11
|Firedoor
|Sydney
|12
|The Eighty Six
|New York
|13
|Hawksmoor
|London
|14
|Aalia
|Sydney
|15
|Asador Bastian
|Chicago
|16
|Arkhé
|Adelaide
|17
|Brat
|London
|18
|Fireside
|Hong Kong
|19
|Gillis
|Gent
|20
|Agnes
|Brisbane
|21
|Cote
|New York
|22
|Fogón
|Buenos Aires
|23
|Carcasse
|Koksijde
|24
|Tributo
|Quito
|25
|Miller & Lux
|San Francisco
|26
|Born & Bred
|Seoul
|27
|Gran Torino
|Sydney
|28
|Hanu
|Dubai
|29
|Steer Dining Room
|Melbourne
|30
|Nikuya Tanaka
|Singapore
|31
|Victor Churchill
|Melbourne
|32
|Elisa
|Vancouver
|33
|The Grill
|Sydney
|34
|La Tête D'or
|New York
|35
|Lutyens Grill
|London
|36
|Porteño
|Sydney
|37
|Asador Nicolás
|Tolosa
|38
|Rockpool
|Sydney
|39
|La Braseria
|Osio Sotto
|40
|Daniel's
|Miami
|41
|Gwen
|Los Angeles
|42
|Blok
|Pontyclun
|43
|Capa
|Copenhagen
|44
|Amaren
|Bilbao
|45
|The Devonshire
|London
|46
|Char
|Tenerife
|47
|Madre Rojas
|Buenos Aires
|48
|The Gidley
|Sydney
|49
|Niku Steakhouse
|San Francisco
|50
|Beefbar
|Monte Carlo
|51
|Jacobs & Co.
|Toronto
|52
|Vuur
|Stellenbosch
|53
|Clover Grill
|Paris
|54
|Elena
|Buenos Aires
|55
|Chelsea Grill
|London
|56
|Anahi
|Paris
|57
|Los 33
|Madrid
|58
|Jeffrey's
|Austin
|59
|20 Chapel
|Sydney
|60
|11 Woodfire
|Dubai
|61
|Magma
|Canley Vale
|62
|Gimlet
|Melbourne
|63
|Linny's
|Toronto
|64
|Butcherstable
|Zurich
|65
|Prime + Proper
|Detroit
|66
|Grill Royal
|Berlin
|67
|American Cut
|New York
|68
|Keens Steakhouse
|New York
|69
|Sperling & Co.
|Stockholm
|70
|Txula Steak
|New York
|71
|Bazaar Meat
|New York
|72
|Brutus Tavern
|Athens
|73
|Swift & Sons
|Chicago
|74
|Maven
|Antwerp
|75
|Regina Bistecca
|Florence
|76
|Firewood
|George Town
|77
|SK Steak & Oyster
|Brisbane
|78
|Carna
|Hong Kong
|79
|Matilda 159
|Melbourne
|80
|The Steak House
|Hong Kong
|81
|Meatmaiden
|Melbourne
|82
|Happening
|Buenos Aires
|83
|Shatōburian
|Singapore
|84
|Gage & Tollner
|New York
|85
|Shell House
|Sydney
|86
|Beef & Glory
|Vienna
|87
|Gallaghers
|New York
|88
|Bisteca
|Singapore
|89
|The Grand Bar & Grill
|Helsinki
|90
|Sagardi
|London
|91
|Fat Rabbit
|St. Catharines
|92
|Carnal Steakhouse
|Barcelona
|93
|The Cut Bar & Grill
|Sydney
|94
|Soichiro
|Jakarta
|95
|Grill Americano
|Melbourne
|96
|Zoilo
|London
|97
|Bistecca
|Sydney
|98
|The Blockman
|Johannesburg
|99
|The Guinea Grill
|London
|100
|Izzy's Steaks & Chops
|San Francisco
|101
|Brabo
|Barcelona