El Capricho alcanza el nº 1 del mundo en World’s 101 Best Steak Restaurants 2026

El Capricho alcanza el nº 1 del mundo en World’s 101 Best Steak Restaurants 2026

El mejor asador de carnes del mundo, en un pueblo de 800 habitantes de León: un menú de 360 € que dura cinco horas

El universo cárnico de José Gordón ha logrado un doblete inédito en la lista World's 101 Best Steak Restaurants 2026.

Esta semana la lista World’s 101 Best Steak Restaurants 2026 ha coronado como mejor restaurante de carne del mundo a La Cúpula de El Capricho, el nuevo proyecto creado por José Gordón en Jiménez de Jamuz (León); mientras que la casa madre, Bodega El Capricho, se mantiene en el top 10 mundial.

Así pues, la edición 2026 del ranking sitúa a La Cúpula de El Capricho en el número uno del mundo y reconoce a Bodega El Capricho con el puesto número 10, firmando un doblete inédito para un mismo proyecto. El listado consolida así a este pequeño pueblo leonés como uno de los epicentros globales de la carne.

Como decimos, La Cúpula de El Capricho es el espacio más reciente del universo Gordón —abrió el pasado 20 de febrero— y el que ha alcanzado directamente la cumbre del listado en 2026. Concebido como una prolongación refinada de la bodega original, articula un menú de 360 euros centrado en cortes de buey y vaca vieja de largas maduraciones, afinados con una precisión casi quirúrgica y pasados por brasa de leña a la vista del comensal.

1003743921230_258628741_1706x960

El espacio sólo tiene capacidad para un máximo de 28 comensales. Puedes disfrutarlo en mesa compartida desde una sola persona o reservar el sitio entero para reuniones privadas con un gasto mínimo de 5.000 euros. La experiencia completa suele durar unas cinco horas, incluyendo una visita guiada por la finca de bueyes de Quinanilla de Flórez con un pequeño picnic.

El Capricho, la bodega que empezó el mito

Bodega El Capricho, situada en una antigua cueva‑bodega excavada en Jiménez de Jamuz, lleva años siendo considerada un 'templo' de la carne por medios internacionales como Time, The Guardian o The New York Times.

Ahora en 2026 figura en el número diez del ranking, después de haber sido ya segundo mejor restaurante de carne del mundo en 2024 y primero de Europa, reforzando una trayectoria de excelencia sostenida.

El proyecto se articula en torno a la figura de José Gordón, ganadero y cocinero, que selecciona, cría y sacrifica bueyes y vacas de razas ibéricas que pueden superar los 10-15 años de vida y los 1.400 kilos de peso.

La carne se madura en cámaras y cavas naturales durante meses, a veces hasta más de 150 días, buscando profundidad de sabor, textura sedosa y una concentración de umami que se ha convertido en su firma.

En un pueblo de apenas 800 habitantes, El Capricho y ahora La Cúpula atraen a decenas de miles de comensales al año, que viajan expresamente para probar chuletas de buey, lenguas, tuétanos y embutidos de vacuno mayor.

El reconocimiento de World’s 101 Best Steak Restaurants 2026 no solo consagra a La Cúpula como mejor restaurante de carne del planeta, sino que confirma a León como uno de los grandes destinos carnívoros del mapa gastronómico mundial.

Lista de los mejores asadores de carne de 2026

Posición Restaurante Ciudad
1La CúpulaJiménez de Jamuz
2MargaretSydney
3Laia ErretegiaHondarribia
4I Due CippiSaturnia
5LanaMadrid
6Casa JuliánTolosa
7IbaiLondon
8AGStockholm
9Burnt EndsSingapore
10Bodega El CaprichoJiménez de Jamuz
11FiredoorSydney
12The Eighty SixNew York
13HawksmoorLondon
14AaliaSydney
15Asador BastianChicago
16ArkhéAdelaide
17BratLondon
18FiresideHong Kong
19GillisGent
20AgnesBrisbane
21CoteNew York
22FogónBuenos Aires
23CarcasseKoksijde
24TributoQuito
25Miller & LuxSan Francisco
26Born & BredSeoul
27Gran TorinoSydney
28HanuDubai
29Steer Dining RoomMelbourne
30Nikuya TanakaSingapore
31Victor ChurchillMelbourne
32ElisaVancouver
33The GrillSydney
34La Tête D'orNew York
35Lutyens GrillLondon
36PorteñoSydney
37Asador NicolásTolosa
38RockpoolSydney
39La BraseriaOsio Sotto
40Daniel'sMiami
41GwenLos Angeles
42BlokPontyclun
43CapaCopenhagen
44AmarenBilbao
45The DevonshireLondon
46CharTenerife
47Madre RojasBuenos Aires
48The GidleySydney
49Niku SteakhouseSan Francisco
50BeefbarMonte Carlo
51Jacobs & Co.Toronto
52VuurStellenbosch
53Clover GrillParis
54ElenaBuenos Aires
55Chelsea GrillLondon
56AnahiParis
57Los 33Madrid
58Jeffrey'sAustin
5920 ChapelSydney
6011 WoodfireDubai
61MagmaCanley Vale
62GimletMelbourne
63Linny'sToronto
64ButcherstableZurich
65Prime + ProperDetroit
66Grill RoyalBerlin
67American CutNew York
68Keens SteakhouseNew York
69Sperling & Co.Stockholm
70Txula SteakNew York
71Bazaar MeatNew York
72Brutus TavernAthens
73Swift & SonsChicago
74MavenAntwerp
75Regina BisteccaFlorence
76FirewoodGeorge Town
77SK Steak & OysterBrisbane
78CarnaHong Kong
79Matilda 159Melbourne
80The Steak HouseHong Kong
81MeatmaidenMelbourne
82HappeningBuenos Aires
83ShatōburianSingapore
84Gage & TollnerNew York
85Shell HouseSydney
86Beef & GloryVienna
87GallaghersNew York
88BistecaSingapore
89The Grand Bar & GrillHelsinki
90SagardiLondon
91Fat RabbitSt. Catharines
92Carnal SteakhouseBarcelona
93The Cut Bar & GrillSydney
94SoichiroJakarta
95Grill AmericanoMelbourne
96ZoiloLondon
97BisteccaSydney
98The BlockmanJohannesburg
99The Guinea GrillLondon
100Izzy's Steaks & ChopsSan Francisco
101BraboBarcelona