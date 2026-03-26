'El Padre', el nuevo vermú rojo artesanal de un pueblo de Castellón que recupera la receta tradicional de nuestros abuelos

Castellón tiene un nuevo vermú. Acaba de nacer El Padre, elaborado de forma artesanal en la destilería Licora, ubicada en el pueblo de L’Alcora, en el interior norte de la provincia.

Este nuevo 'elixir' se ha presentado oficialmente en un evento celebrado en el restaurante Barriga de Castellón de la Plana, en una cita que ha reunido a amantes del vermú, profesionales del sector y público local en torno a una propuesta que pone en valor el producto, el origen y las historias que se comparten alrededor de una mesa.

El Padre nace de la recuperación, por parte de la destilería, de una fórmula familiar que se elaboraba en L'Alcora generaciones atrás. Una receta transmitida de padres a hijos, que hoy vuelve a la vida respetando sus raíces y adaptándose a un paladar contemporáneo.

El vermú parte de una base de vino tinto elaborado con uva syrah, que le aporta estructura y cuerpo. A partir de ahí, se somete a un proceso de maceración prolongado de botánicos, donde el ajenjo —ingrediente esencial que da nombre al vermut— adquiere un papel protagonista.

El resultado es un vermú semidulce, equilibrado, con un postgusto largo y frutal. Un sutil toque de naranja aporta frescura y refuerza su carácter mediterráneo, mientras que su paso por barrica durante tres meses le confiere mayor armonía y redondez.

Un vaso del vermú 'El Padre'. Foto cedida

Por otra parte, la elección de Barriga como escenario no es casual. Más allá de su propuesta gastronómica, el establecimiento representa ese lugar donde todo sucede sin artificio: una tasca de tota la vida donde conviven generaciones, se comparten vinos y se alargan las conversaciones.

Ese mismo espíritu es el que define a El Padre. Un vermú pensado para acompañar momentos cotidianos que acaban siendo especiales. Para estar en medio de la mesa, entre risas, historias y reencuentros.

La afinidad entre ambos proyectos —su vínculo con el territorio, el respeto por lo local y su manera de entender la experiencia— ha convertido esta presentación en algo más que una cata: una puesta en común de valores.

La identidad visual de El Padre, desarrollada por la agencia Con Acento, recoge esa herencia emocional y la traduce en una imagen contemporánea, honesta y reconocible. Una etiqueta que no solo viste la botella, sino que refuerza el relato de un producto que mira al pasado para seguir construyendo presente.