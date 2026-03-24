El restaurante y hotel con vistas a Ordesa perfecto para Semana Santa: platos de chuletón de buey y habitaciones con jacuzzi

La Guía Repsol ha lanzado este lunes su nuevo listado de Soletes para disfrutar esta primavera y, sobre todo, esta Semana Santa que ya está a la vuelta de la esquina.

En total, más de 300 Soletes repartidos por casi todas las provincias de España y Andorra, pensados "para las próximas escapadas con establecimientos situados cerca de parques naturales, centros históricos, en ruta o para pasar la noche".

Entre ellos, destacamos el Balcón del Pirineo, un complejo de apartamentos rurales con restaurante y spa al aire libre situado en la aldea pirenaica de Buesa (Huesca), en un mirador natural sobre el valle de Broto, a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

"El restaurante Balcón del Pirineo propone una cocina de kilómetro cero centrada en las carnes a la brasa de leña de roble: chuletones de vaca y buey seleccionados y wagyu criado en libertad en la propia finca", cuenta Guía Repsol.

"También hay setas silvestres del entorno, hortalizas del huerto y huevos rotos que se han convertido en marca de la casa", agrega. Véanse, por ejemplo, sus huevos rotos con jamón a la brasa y patatas fritas o los huevos rotos con virutas de foie.

Todo ello acompañado de unas increíbles vistas al Valle de Broto desde su terraza y, justo al lado, para los más aventureros, la Tirolina Pirineos, que dice ser la más rápida del mundo (160 km/h) y la más larga de Europa (2 km).

Por si esto fuera poco, Balcón del Pirineo permite alargar la experiencia gracias a sus apartamentos de una y dos habitaciones, ambos con jacuzzi dentro de la misma habitación.

Los de una habitación tienen capacidad para dos o tres personas y los de dos habitaciones permiten acoger hasta cuatro o cinco personas.

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