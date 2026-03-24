El restaurante y hotel con vistas a Ordesa perfecto para Semana Santa: platos de chuletón de buey y habitaciones con jacuzzi
Este alojamiento rural afirma tener "la tirolina más rápida del mundo".
Más información: Ruge, el restaurante con alma murciana que agita la sierra de Guadarrama con arroz "tecnificado" que sabe a Levante.
La Guía Repsol ha lanzado este lunes su nuevo listado de Soletes para disfrutar esta primavera y, sobre todo, esta Semana Santa que ya está a la vuelta de la esquina.
En total, más de 300 Soletes repartidos por casi todas las provincias de España y Andorra, pensados "para las próximas escapadas con establecimientos situados cerca de parques naturales, centros históricos, en ruta o para pasar la noche".
Entre ellos, destacamos el Balcón del Pirineo, un complejo de apartamentos rurales con restaurante y spa al aire libre situado en la aldea pirenaica de Buesa (Huesca), en un mirador natural sobre el valle de Broto, a las puertas del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
"El restaurante Balcón del Pirineo propone una cocina de kilómetro cero centrada en las carnes a la brasa de leña de roble: chuletones de vaca y buey seleccionados y wagyu criado en libertad en la propia finca", cuenta Guía Repsol.
"También hay setas silvestres del entorno, hortalizas del huerto y huevos rotos que se han convertido en marca de la casa", agrega. Véanse, por ejemplo, sus huevos rotos con jamón a la brasa y patatas fritas o los huevos rotos con virutas de foie.
Todo ello acompañado de unas increíbles vistas al Valle de Broto desde su terraza y, justo al lado, para los más aventureros, la Tirolina Pirineos, que dice ser la más rápida del mundo (160 km/h) y la más larga de Europa (2 km).
Por si esto fuera poco, Balcón del Pirineo permite alargar la experiencia gracias a sus apartamentos de una y dos habitaciones, ambos con jacuzzi dentro de la misma habitación.
Los de una habitación tienen capacidad para dos o tres personas y los de dos habitaciones permiten acoger hasta cuatro o cinco personas.
Qué ver en Buesa y alrededores
1. Paseo por Buesa. En el propio Buesa puedes pasear por el pueblo y conocer sus casitas de piedra y sus calles empinadas, así como la Iglesia de Santa Eulalia y sus barrios tradicionales (Vita, Pueyo, Tornieto, Palomar), que muestran la estructura clásica de núcleo pirenaico colgado sobre un barranco.
2. Rutas desde Buesa. Saliendo desde el pueblo hay una gran multitud de rutas bonitas y sencillas, como desde Buesa hasta la Ermita de Bun; o la de la Senda de las vacas; así como de Buesa, pasando por Sarvié, luego a Broto y, finalmente, Cascada del Sorronsal y vuelta a Buesa.
3. Broto. A 5 minutos de Buesa está Broto, perfecto para dar un paseo por el casco de piedra, ver la torre de la antigua cárcel, el puente sobre el Ara y, sobre todo, la Cascada del Sorrosal con pasarelas junto a la pared.
4. Sarvisé. Otro pueblo cercano, muy ligado a paseos a caballo y como punto de partida de rutas suaves por el valle.
5. Torla-Ordesa. Pueblo precioso, puerta principal al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, con centro de visitantes, vistas al Mondarruego y ambiente muy montañero.
6. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Desde Torla puedes entrar al valle de Ordesa y hacer desde la Senda de los Cazadores y Faja de Pelay hasta la ruta clásica a Cola de Caballo, pasando por las cascadas del Estrecho, Arripas y la Cueva.