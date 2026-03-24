El chef Gastón Acurio visita Bodegas Fundador y conecta la tradición del vino de Jerez con la cocina peruana

Las históricas Bodegas Fundador, en Jerez de la Frontera, han recibido la visita de Gastón Acurio, una de las figuras más influyentes de la gastronomía internacional, en una jornada marcada por el encuentro entre culturas y tradiciones.

El chef peruano, acompañado por Ugo Chan, reconocido por revolucionar Madrid con una cocina de influencias asiáticas, y Luis Suárez de Lezo, presidente de la Real Academia de Gastronomía, ha recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la bodega, como La Mezquita y El Molino, en una primera toma de contacto con el legado histórico y vinícola de Fundador.

La visita continuó en Los Claustros, donde el ambiente dio paso a un encuentro más distendido donde el brandy y el arte dialogaron con naturalidad. Aquí, la velada estuvo amenizada por un grupo flamenco y contó con la actuación de Macarena de Jerez, Antonio Cortés y Marina García.

Además, los asistentes disfrutaron de una selección de vinos y combinados en un espacio preparado especialmente para la ocasión, donde la historia de la bodega se mezclaba con un enfoque contemporáneo, reflejando la filosofía de Acurio: respetar el origen mientras se descubren nuevas formas de contar la gastronomía.

El cierre de la jornada incluyó un breve encuentro con el chef, que ofreció algunas reflexiones sobre su enfoque actual de la cocina, concebida como un lenguaje capaz de conectar territorios, culturas y personas.

Sobre Gastón Acurio

Gastón Acurio (Lima, 1967) es uno de los grandes impulsores de la proyección internacional de la gastronomía peruana. Formado en Le Cordon Bleu, su trayectoria dio un giro decisivo al apostar por la riqueza culinaria de su país, contribuyendo al llamado boom de la cocina peruana.

Es fundador de reconocidos conceptos gastronómicos como Astrid & Gastón, La Mar o Yakumanka, presentes en distintas ciudades del mundo, y ha sido distinguido con premios como el Diners Club Lifetime Achievement Award de The World’s 50 Best Restaurants, entre otros reconocimientos internacionales.

Gastón Acurio y Ugo Chan en Bodegas Fundador. Foto cedida

Más allá de su faceta empresarial, Acurio ha desempeñado un papel clave como divulgador y narrador de la identidad peruana a través de la cocina, impulsando una generación de chefs que hoy continúan expandiendo ese legado. Su visión entiende la gastronomía no solo como excelencia culinaria, sino como una herramienta cultural con capacidad real de impacto social.

Además, impulsa proyectos sociales como la escuela de cocina Pachacútec, orientada a la formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, consolidando su compromiso con una cocina que genera oportunidades y construye futuro.