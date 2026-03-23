El restaurante fetiche de Pedro Almodóvar en Lanzarote: cocina de un discípulo de Berasategui en una casona del siglo XVII

Pedro Almodóvar acaba de lanzar Amarga Navidad, su última película, estrenada este 20 de marzo. La obra cuenta la historia de Elsa (Bárbara Lennie), una realizadora de publicidad y cineasta de culto que se refugia en el trabajo para sobrellevar la pérdida de su madre, hasta que comienza a sufrir ataques de pánico y decide escapar a Lanzarote para desconectar.

Allí, en esta árida isla volcánica, el director manchego ha rodado algunas escenas de su nuevo filme, un escenario que ya apareció en Los abrazos rotos con Penélope Cruz y Lluis Homar.

La Guía Repsol ha hecho un repaso de las localizaciones lanzaroteñas escogidas por Almodóvar para el largometraje, como la Playa del Golfo —perfecta para observar desde el mirador del Charco—, los viñedos de la Geria, o la carretera LZ-56 —un remoto camino entre volcanes—; así como el restaurante del hotel boutique Palacio de Ico, donde el director y su equipo establecieron su base de operaciones durante el rodaje.

Este alojamiento, en la villa de Teguise —considerado uno de los pueblos más bonitos de España—, ocupa un lugar excepcional: una casa señorial construida en 1960 y considerada uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional lanzaroteña, declarada Bien de Interés Cultural.

"En sus paredes cuelgan obras de la artista suiza Heidi Bücher y fotografías de César Manrique de los años 70, entre otros", describen desde Repsol.

Sólo tiene 9 habitaciones y suites, todas diferentes y espaciosas, y está dirigido a un público adulto que busque tranquilidad, diseño e intimidad, más que poder considerarse un resort vacacional.

Además, como decíamos, la gastronomía ocupa un lugar primordial en la experiencia de Palacio de Ico. Su restaurante, liderado por el chef Víctor Valverde—formado junto a Martín Berasategui—, "firma una propuesta de nueva cocina canaria con influencias asiáticas que trabaja casi exclusivamente con producto local: gambas de La Santa, salmón y quesos de Uga...; una propuesta reconocida con un Sol Repsol que merece una visita aunque no te alojes", aseguran desde la guía.

Pero no sólo Repsol ha premiado la labor de este restaurante; el establecimiento también ha sido reconocido con el Premio Mejor Desayuno de las Islas Canarias por Culinary Hotel Awards 2025, Premio Mejor Restaurante de Cocina Moderna Canaria por ¡Qué Bueno Canarias 2026! y Premio Mejor Carta de Vinos de las Islas Canarias 2025 por Denominación Origen Canary Wine, entre otros. Asimismo, la Guía Michelin lo incluye dentro de sus Recomendados.

El hotel gastronómico Palacio de Ico. Palacio de Ico

En Palacio de Ico, Valverde trabaja con dos menús degustación, uno de 98 euros con platos como el atún de Lanzarote con caña de limón, tapioca y cilantro o el pulpo frito de Lanzarote con batata blanca del jable, mojo palmero, cebolla encurtida y coral; y otro menú por 120 euros con recetas como el cochino canario o el tartar de carabinero de La Santa con mojo negro.

En definitiva, una delicia para el paladar y para todos los sentidos que no es de extrañar que haya cautivado a uno de nuestros cineastas más internacionales. Parada obligada si visitas Lanzarote.