El mejor torrezno del mundo, en un pueblo de Soria junto a un Parque Natural: "Lo recomiendo a todos los camioneros"

Carmen Modrego y Mailyn Palomino, de Bar El Volante, con un plato de sus torreznos. Foto cedida

El torrezno, esa delicia frita de panceta de cerdo, tiene un nuevo templo. Está localizado, —¡cómo no!—, en Soria, en el pueblo de Ólvega, una localidad a los pies del Moncayo.

La receta de Bar El Volante, en el centro del pueblo, ha logrado este pasado domingo el título de 'Mejor Torrezno del Mundo', tal y como ha dictaminado un jurado presidido por la reconocida chef Samantha Vallejo-Nágera.

El torrezno, presentado por Carmen Modrego y Mailyn Palomino, no se ha limitado sólo a estar bien hecho: la experiencia en boca ha sido "equilibrada", "con la sal justa, una melosidad sin pesadez y un sabor inconfundible".

Los clientes de Bar El Volante destacan positivamente sus precios, su ambiente, su "variedad de pinchos y tortillas", y lo recomiendan "a todos los camioneros del mundo".

Después de dos años seguidos en los que Café Chicago de Zaragoza se había alzado como ganador del concurso que organiza la Marca de Garantía Torrezno de Soria, ahora este reconocimiento regresa a Soria gracias a Bar El Volante, un negocio que acumula más de 40 años siendo referencia del buen Torrezno de Soria en la zona.

Además, este año también se han otorgado premios al segundo y tercer mejor Torrezno, los cuales han recaído en La Tablada de Navaleno y Casa Ramón de Quintanar de la Sierra en Burgos, respectivamente.

Mejor Torrezno del Mundo 2026.

A la final del concurso llegaron un total de 12 establecimientos hosteleros de siete provincias diferentes, que debieron superar una prueba previa de corte; pero en total se han presentado más de medio centenar de negocios.

El premio para el ganador y para los dos finalistas ha sido un diploma y un trofeo, además del distintivo que la Marca de Garantía Torrezno de Soria asigna anualmente a 'El Mejor Torrezno del Mundo' (y al segundo y tercer puesto en el Concurso), que se ha convertido en un gran reclamo turístico y mediático para los amantes de este producto.

Esto también conlleva entrar en la selecta lista de establecimientos catalogados como elaboradores de 'El Mejor Torrezno del Mundo'. Además, esta edición el ganador participará en una demostración de cocina en el conocido Salón Alimentaria de Barcelona que tendrá lugar a finales de marzo.

El Torrezno de Soria es uno de los productos que más importancia está adquiriendo en los últimos años en la cocina de Castilla y León. Durante el pasado año se consumieron en España más de 40 millones de Torreznos de Soria gracias a los aproximadamente 4,5 millones de kilos de panceta elaborados en la provincia soriana, lo que demuestra que es uno de los manjares de la cocina soriana con más renombre y éxito en aperitivo y platos.