"¿Qué les pasa a los tíos con la pasta carbonara?": por qué los hombres intentan ligar con esta receta italiana (y lo hacen mal)

Los Hombres Carbonara se han convertido casi en un género propio dentro del flirteo heterosexual (y no tan heterosexual): tíos que prometen pasta alla carbonara como gesto seductor, se autoproclaman expertos en la receta… y fallan estrepitosamente tanto en el plato como en las expectativas.

Gigi (28) e Irene (30), el dúo creativo detrás de la agencia Mucho Morro, se han hecho eco de esta tendencia a través de una colaboración con la cadena de restaurantes italianos Beata Pasta, a partir de un vídeo que ya acumula más de 38.000 visualizaciones en redes.

La idea surgió, como ellas mismas cuentan, haciendo scroll en TikTok y hablando con amigas: todas tenían alguna historia de citas con hombres que proponían hacerles una carbonara, que aseguraban que era "su plato estrella", y que luego ni clavaban la receta ni propiciaban una velada agradable.

La carbonara, con su eterno debate acerca de cómo se hace (nata sí, nata no, guanciale o panceta, etcétera), es el escenario perfecto para cierto mansplaining culinario: chicos que necesitan que su forma de hacer las cosas sea la única correcta y que se presentan como expertos en un plato que muchas veces, en el fondo, hacen mal.

Ellas conceptualizan ese patrón bajo la etiqueta de "hombres carbonara", una manera de dar nombre a un comportamiento que en redes y círculos sociales lleva tiempo circulando como queja y meme a partes iguales.

No obstante, contrario a lo que pensaban, el fenómeno no se limita a parejas heterosexuales: en los comentarios de la campaña de Mucho Morro y Beata Pasta han aparecido también historias de chicos afectados por otros hombres carbonara, lo que confirma que el patrón va más allá de la heteronormatividad.

Cocinar para ligar

Aunque no hay un estudio específico sobre este fenómeno, sí existen encuestas que muestran hasta qué punto cocinar se percibe como herramienta de seducción.

Un estudio con 2.000 personas llevado a cabo en Estados Unidos concluyó que el 86% considera que cocinar es excitante, y dos tercios estarían más dispuestos a aceptar una primera cita con alguien que se declara buen cocinero o cocinera.

Otro sondeo apunta a que el 75% de los participantes encuentra más atractivo a alguien si sabe cocinar, y cocinar juntos se percibe como una actividad que fortalece el vínculo entre ambos.

En este sentido, Irene y Gigi aluden a una investigación de Too Good To Go que descubrieron mientras preparaban la campaña donde se refleja que los hombres prefieren cocinar para ellas en la primera cita (el 20.8% frente al 10.8%), mientras que las mujeres prefieren ir a comer a algún restaurante (el 62.8%).

Una estrategia de ligue que, desde su punto de vista, no se mantiene después en el día a día de la relación, donde las mujeres suelen cargar más con el peso de las labores culinarias.

Ellas interpretan ese contraste como una pista clara: en muchos casos, tener la iniciativa de cocinar en la primera cita no responde a un reparto equitativo de tareas, sino a un gesto extraordinario diseñado para impresionar que se abandona una vez consolidado el vínculo.

De ahí que la carbonara se convierta en un arma pretenciosa de ligue más que en una muestra sincera de interés real por la cocina o de responsabilidad doméstica.

Todo ello viene a conformar una enorme red flag de condescendencia y superioridad ("yo te enseño a hacer la auténtica carbonara"), falta de originalidad (el mismo plato una y otra vez en todos los casos) e hipocresía, ya que muchos de esos hombres ni cocinan habitualmente ni dominan la receta que tanto venden como carta de presentación.

Aun así, en Mucho Morro prefieren quedarse con el lado más humorístico del asunto y ofrecen una 'compensación' para aquellas personas que se hayan visto afectadas por un hombre carbonara: Beata Pasta regalará cinco cenas dobles gratuitas a quien cuente en los comentarios del vídeo la peor experiencia con una cita carbonara.

La próxima vez que te propongan cocinarte carbonara en una cita, recuerda: no estás sola (o solo) en esto.