La mejor apertura del año para la Guia Macarfi es lo último de los Roca: un homenaje a sus raíces desde un castillo

Este lunes la alta gastronomía española ha vuelto a vestirse de etiqueta y el Círculo de Bellas Artes de Madrid ha sido testigo de ello, siendo el epicentro del talento culinario contemporáneo de la XI Gala de la Guía Macarfi.

El Restaurant Fontané, la última apertura vinculada al entorno de El Celler de Can Roca, fue distinguido con el premio Rookie del Año, que reconoce la mejor inauguración gastronómica de 2025 en España. Un galardón que no solo mide la excelencia en el plato, sino también el impacto de una propuesta capaz de generar conversación desde su irrupción en la escena culinaria.

Se trata del último proyecto que el carismático trío catalán suma al grupo. Una 'familia' que sigue creciendo en Girona, este lo hace desde el comedor principal del Hotel Esperit Roca, en el Castillo de Sant Julià, donde ya cuentan con un restaurante con estrella Michelin.

Así será el nuevo restaurante de los hermanos Roca en Girona: dedicado a su madre y ubicado en la cima de una montaña

El restaurante, que lleva el apellido de la madre de Joan, Josep y Jordi Roca, y está bajo la dirección de Carlos López, es todo un homenaje a sus raíces y a la cocina catalana —la misma que han aprendido a respetar desde el hogar—, está abierto también al público que no haga noche en el hotel y se mueve por un ticket medio de unos 60 euros.

El premio concedido a Restaurant Fontané supone, en cierta medida, la confirmación de que el legado de los Roca continúa expandiéndose más allá de su casa madre. Si El Celler de Can Roca ha sido durante años el laboratorio emocional donde Joan, Josep y Jordi han redefinido el relato de la cocina catalana contemporánea, Fontané emerge como un nuevo espacio donde ese lenguaje se actualiza con una sensibilidad más inmediata.

Montserrat Fontané, madre de los hermanos Roca.

Una gala que radiografía el momento de la cocina española

La ceremonia —conducida por el presentador Jota Abril y patrocinada por Andbank— reunió a más de 200 chefs de algunos de los restaurantes más influyentes del país, Benito Gómez, Begoña Rodrigo, Nacho Manzano o Eneko Atxa, entre otros. Durante la velada, Macarfi entregó también sus premios Top of the Tops, reservados para aquellos establecimientos que han liderado su ranking durante tres años consecutivos.

Entre ellos, el ya mencionado El Celler de Can Roca compartió reconocimiento con iconos como Disfrutar o DiverXO, consolidando una fotografía precisa del momento que atraviesa la gastronomía nacional: técnica depurada, identidad territorial y una creciente narrativa conceptual.

El termómetro de una nueva generación

La categoría Rookie se ha convertido en uno de los indicadores más observados por el sector. Premiar una apertura implica señalar hacia dónde se dirige el gusto colectivo, qué discursos culinarios están marcando el presente y qué proyectos tienen potencial para liderar el futuro inmediato. Estas son las mejores del año:

Restaurant Fontané (Cataluña) Restaurante Itzuli (Euskadi) Ancestral (Comunidad de Madrid) Casa Borrego (Regiçon de Murcia) Emi (Comunidad de Madrid) Ramón Freixa Atelier (Comunidad de Madrid) Mirador de Deyo (Comunidad Foral de Navarra) Chambacú (Cataluña) Amas (Comunidad Valenciana) é Restaurante (Galicia) La Farinera (Cataluña) Kresala (Cataluña) Plëgat (Comunidad Valenciana) Fonda Balmes (Cataluña) Melós (Cataluña)

Mientras la Guía Macarfi continúa su expansión territorial —con el objetivo de cubrir la totalidad del país en 2027—, el ascenso de nuevas casas como Fontané evidencia que la alta cocina española no solo vive de sus templos consagrados: también se escribe, cada año, en las mesas recién inauguradas donde tradición e innovación vuelven a encontrarse.

La Guía Macarfi —fundada por Manuel Carreras Fisas— basa su sistema de valoración en las opiniones de más de 2.000 gastrónomos locales que analizan cerca de 5.000 restaurantes de forma anónima. En ese contexto coral, el reconocimiento a Fontané adquiere un valor añadido: no responde a una única voz, sino a un consenso crítico tejido desde la experiencia directa.