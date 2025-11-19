España hace historia: esta bodega de Jerez supera a más de 2.000 productores y se corona en el 'top' 3 mundial

Bodega La Mezquita, de Fundador, es una de las más grandes del mundo. Foto cedida

Fundador, la bodega más antigua del Marco de Jerez y cuna del primer brandy español, ha sido reconocida como la tercera mejor bodega del mundo y la primera (y única) de España en la recién publicada clasificación Top 50 Wine Producers, elaborada por la prestigiosa International Wine & Spirit Competition (IWSC) 2025.

Este liderazgo cobra aún más relevancia si se considera que en esta edición se han evaluado 2.268 productores de 50 países. La clasificación incluye todas las categorías presentadas al certamen (vinos tranquilos, espumosos y generosos), lo que magnifica el valor del reconocimiento otorgado a Fundador como tercer productor global.

Un hito histórico que reafirma la calidad y prestigio de una bodega con casi 300 años de trayectoria (fue fundada en 1874), referente del panorama vitivinícola y enoturístico.

La iniciativa Top 50 Wine Producers es una nueva propuesta de la IWSC que busca premiar el "rendimiento excepcional continuado, año tras año", según destaca la organización.

El ranking se obtiene analizando el desempeño de los productores en las tres últimas ediciones del certamen, valorando no solo las medallas obtenidas, sino también las muestras no premiadas, ofreciendo así una visión completa y transversal de la consistencia y excelencia de cada bodega.

El interior de la bodega La Mezquita, de Fundador. Foto cedida

La noticia ha sido recibida con gran satisfacción en Fundador. Para Ángel Piña, Global Chief Commercial & Marketing Officer de Grupo Emperador y consejero de Casa Pedro Domecq, este reconocimiento como mejor productor español y tercero del mundo es un orgullo y un impulso para seguir trabajando.

"Es un honor ser referentes del vino español a nivel global, avalados por la IWSC, uno de los certámenes más antiguos y prestigiosos del sector, donde se premian valores esenciales para nosotros como la excelencia y el respeto por los métodos tradicionales".

Por encima de Fundador en la lista sólo se encuentran la portuguesa Pereira D’Oliveira (Madeira) y la sudafricana Graham Beck. No figura ninguna otra bodega española en el Top 50.

Bodega La Mezquita. Foto cedida

Otros reconocimientos

Este nuevo logro se suma a un amplio historial de premios. En la edición de mayo de la IWSC, los vinos VORS (Very Old Rare Sherry) obtuvieron tres medallas de oro con 95 puntos por Harveys 30 YO Palo Cortado, Harveys 30 YO Oloroso, Harveys 30 YO Amontillado y Harveys 30 YO Pedro Ximénez.

La excelencia de los brandies de Fundador también ha destacado en el certamen. En 2023, Fundador Supremo 15 obtuvo una Medalla de Oro y 96 puntos, junto a una mención especial por su carácter único. Y en 2019, Fundador Supremo 18 fue nombrado "Mejor Brandy del Mundo".

Por otra parte, el icónico Harveys Bristol Cream fue elegido Mejor Sherry del Mundo y Mejor Cream del Mundo en los World Drinks Awards (WDA) celebrados en junio en Londres, reafirmando su liderazgo internacional durante más de 140 años.

Bodega La Mezquita. Foto cedida

Asimismo, en la San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2025, Fundador Triple Madera Sherry Cask obtuvo una medalla de oro y 93 puntos, mientras que Fundador Supremo 18 YO Oloroso Sherry Cask y Terry Centenario 40 lograron sendas medallas de oro con 91 puntos.

Asimismo, Harveys VORS Palo Cortado fue galardonado con la medalla Platinum en los Decanter World Wine Awards 2025, el reconocimiento más alto del certamen, y los Harveys VORS Pedro Ximénez y Oloroso obtuvieron dos medallas de oro adicionales.

Acerca de Grupo Emperador

Bodegas Fundador pertenece a Emperador Distillers, parte del holding filipino de la familia Tan, líder mundial en el mercado del brandy y el mayor productor de bebidas espirituosas y licores del mundo.

En sus botas nació Fundador, el primer brandy español en el siglo XIX, cuya crianza en roble americano envinado con vinos selectos de Jerez le confiere su carácter único. Tanto Fundador como Terry (marcas líderes dentro y fuera de España) representan la identidad y tradición vitivinícola del marco de Jerez.

Su catálogo incluye Fundador Supremo, con cuatro expresiones de brandy; Prestige, el primer brandy blanco del mundo; Terry White Brandy; Espléndido; y los vinos de Jerez Harveys.

El Grupo Emperador cuenta con la certificación AENOR IQNet SR10, que acredita su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa, la sostenibilidad económica y medioambiental, y su alineación con los estándares internacionales y los ODS.