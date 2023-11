Enrique Tomás presenta ante los suscriptores de El Español el maridaje perfecto para su jamón

Este miércoles 22 de noviembre un grupo de suscriptores de EL ESPAÑOL ha tenido la oportunidad de asistir a una cata magistral conducida por Enrique Tomás, compañía líder mundial especializada en jamón ibérico, donde han podido elegir cuál era el mejor jamón entre las cuatro diferentes denominaciones de origen con las que han participado. Además, han conocido de primera mano el tinto que ha presentado la marca como un maridaje exclusivo y perfecto para el jamón.

"Nuestros jamones son resultado de años de experiencia y dedicación, combinando técnicas ancestrales con tecnología de vanguardia para lograr un producto excepcional" defienden desde la marca. Algo que han podido comprobar un buen número de afortunados suscriptores de EL ESPAÑOL, de la mano de Enrique Tomás, propietario de la compañía, junto a su hijo Albert Tomás.

Zona Ñ - Enrique Tomás

Con cuatro denominaciones de origen presentes, D.O.P Guijuelo, D.O.P. Dehesa de Extremadura, D.O.P. Los Pedroches y D.O.P. Jabugo, se sirvieron a los suscriptores diferentes lonchas recién cortadas -"siempre con el cuchillo por delante de la mano" ha advertido Enrique Tomás al cortador y a los asistentes- para proceder a la cata.

El corte del jamón, con la mano por delante del cuchillo

Los cuatro jamones tienen la misma calidad, “jamones alimentados de bellota 100% ibéricos, pero cada uno de una zona” todos hechos y curados en diferentes sitios. Esa curación se puede ver en la matrícula “porque la materia prima es la misma pero la forma de cocinar no”.

A la hora de catar, hay que tener en cuenta el orden, de menos suave a más suave, "para que no se solape la intensidad del sabor". En este caso el de la D.O.P Guijuelo es más suave y por ese se empieza. "¿Cuál tiene menos sal?" pregunta una de las suscriptoras. Eso dependerá siempre de la zona, apunta Enrique Tomás, que "el de Guijuelo es el que tiene menos porque deja más grasa, mientras que Jabugo con menos grasa tarda menos en curarse". Son dos formas de hacer el mismo producto donde el ingrediente más caro es el tiempo, el que pasa curándose, es un alquiler que puede durar años, lo que justifica en parte su precio.

Los cuatro cortes diferentes de jamón ibérico Enrique Tomás

"El D.O.P Guijuelo es más amable y gusta a todos los paladares; el de Extremadura es más aromático, pero poco a poco se va apagando; el del Valle de los Pedroches es sabroso, goloso, está presente desde que entra en la boca hasta que desaparece" y el de Jabugo - que mucha gente piensa que es sinónimo de bueno o de Bellota, y es porque toma el nombre del pueblo- es más salino y fuerte" ha explicado Enrique a los suscriptores como orientación.

Tras realizar cuatro vueltas de cata, probando una loncha cada una: la primera como toma de contacto, la segunda con más calma dando tiempo a saborear todos los matices, y a la tercera decidiendo cuál era el que más gustaba. Porque al fin y al cabo, el que más gusta es el mejor.

Catando jamón ibérico de Enrique Tomás

También se pudo comprobar cómo cambia el sabor del jamón a medida que vas incorporando otros productos a la cata. "Cada vez que interactuas con un producto” intercede en el sabor del jamón, por eso recomendaba que entre jamón y jamón, en la cata, no haya nada más que agua.

El maridaje por excelencia

"Algo desolador es que en España se consume más jamón con café con leche que otra cosa", por eso desde la marca quieren unas bases para brindarle el mejor acompañamiento al jamón. Si se trata de un maridaje de contraste, optarán por un fino de Jerez, y entre ellos, Harvey’s, con casi cinco años de envejecimiento en bota, es su mejor apuesta. ¿Por qué? Al comer jamón el "paladar se llena de una película de grasa que necesita limpiarse con un producto que presente una acidez alta y ese vino en España es el fino de Jerez”. Además del fino, otro vino que funciona muy bien es el cava o el champán.

Fino, un match eterno con el ibérico

Es cierto que, siempre que vemos un plato de jamón hay un vino tinto al lado, está inculcado, sin embargo, como defiende Albert, no es lo correcto. "Esa película de grasa con los tintos, con variedades con potencia y estructura como los de D.O. Rioja o D.O. Ribera, se pelea. Ambas cosas por separado pueden ser maravillosas pero juntas no encajan. Tomarás menos jamón pero sobre todo beberás menos vino, es un buen ejemplo de cómo un producto no marida con otro".

Por eso Albert ha creado un vino que recoge esa necesidad, la de ofrecer un tinto al cliente que funcione con el jamón. "He buscado variedades similares a la Pinot pero más suaves, para que no choquen" y con ello ha elaborado MARIDAJE, un tinto suave a base de garnacha negra y trepat.

MARIDAJE, el nuevo tinto para el jamón ibérico

“Si el vino es muy bueno no le molestes con jamón” ha coincido Enrique, "una cerveza, blanco o cava te limpia… Albert como catalán, no podía a decirle al mundo del jamón que el tinto no era su vino" y ellos han querido aportar su solución.

¿De dónde sale Glamurós?

Su equipo de Calidad recorre la península visitando secaderos para seleccionar los mejores de todas las categorías. Cuando dan con una pieza única lo llevan a sus mejores cortadores para extraer "lonchas perfectas solo de la maza" y envasarlo al vacío. De ahí nace Glamurós, una marca que respaldan como "el mejor jamón del mundo", de las que "cortan de 300 a 400 piezas" para lonchear al vacío, de los mejores jamones hacen 8 paquetes, de 600 gr como mucho. "Cuando abrimos el jamón es cuando decimos que está espectacular. Es el mejor del mundo porque es un concepto". Para comprar Glamurós hay que ser socio, una membresía que no cuesta dinero.

Glamurós

Un catálogo con lo mejor del jamón

Los suscriptores que acudieron a la cata, además de poder conocer las diferencias entre los jamones curados en las cuatro denominaciones de origen con los que la marca trabaja, también pudieron conocer de primera mano el amplio surtido de productos con los que trabaja Enrique Tomás y que tienen al jamón ibérico como principal protagonista.

Se acerca un fin de año espectacularmente sabroso en el que seguir acercando su jamón al gran consumo con nuevos productos. "No hay nada más navideño que un caldo de jamón" dice Enrique, y qué razón tiene. Por eso apuesta fuerte por el caldo de pollo y jamón en colaboración con Gallina Blanca, del que han vendido “300 mil litros en el primer mes. Ha habido artistas en los grammy, y no diré el nombre, que no salían a cantar sin el caldo”. También se han podido probar las aceitunas rellenas de jamón con La Española, “no es que tengan sabor o aroma, tienen jamón"; patatas fritas con jamón; turrón de chocolate con leche y negro relleno de jamón con los turrones artesanos Vicens.

Caldo de jamón y pollo con Gallina Blanca

Y la gran novedad, el Tomasón "será el bocadio de los eventos de música y deportes", cuenta Tomás padre. Comparte que Tomasón ya comienza a estar en las máquinas vending del aeropuerto, metro y campos de fútbol. De hecho, tras su paso por los Latin Grammy como marca patrocinadora y celebrar una cata por todo lo alto con artistas como Sergio Torres o David Bisbal, tuvo lugar su presentación ante el Baskonia, equipo de fútbol con el que ha firmado un acuerdo y al que regalará 15 mil unidades de Tomasones. "Cuando uno va a ver su equipo no quiere perder el tiempo haciendo cola en puestos de comida", comparte Tomás justificando la acción.

También se pudo probar el nuevo Tomasón de Enrique Tomás

Un amplio catálogo de nuevos productos con los que Enrique Tomás se acercará al gran consumo a partir de este mes de noviembre, sin olvidar, por supuesto, sus jamones y embutidos y su amplio catálago de catas de jamón, tanto para particulares como para empresas con las que disfrutar de grandes momentos gourmet de uno de los productos españoles de excelencia: el jamón ibérico.

Suscriptores de EL ESPAÑOL en la cata de Enrique Tomás Laura Mateo

