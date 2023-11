Los cocineros de Cañitas Maite desembarcan en Madrid y Albacete con su propuesta más 'cañera'.

El imperio de los albaceteños Juan Sahuquillo y Javier Sanz no para de crecer. Primero fue Cañitas Maite en 2019, luego llegó La Taberñita en 2021, después el gastronómico OBA en enero de 2022 y, meses más tarde, Can Domo en Ibiza y CEBO en Madrid. Entre tanto, ha habido foodtrucks en diversas ciudades, como Murcia, Alicante o Alcalá del Júcar para dar a conocer por todas partes sus recetas más callejeras.

Con tanto esfuerzo y buen hacer en tan poco tiempo, no es de extrañar que no hayan parado de lloverles los reconocimientos: recibieron una estrella Michelin y una estrella verde en OBA, ganaron el premio a la Mejor Croqueta de Jamón y al Mejor Escabeche en Madrid Fusióny han sido galardonados con el título de Cocinero Revelación 2021, entre otras condecoraciones.

Aun así, Sahuquillo y Sanz no descansan, no se permiten relajarse, sino que cogen todavía más impulso. Ahora acaban de lanzar CAÑA by Cañitas Maite, una nueva foodtruck que va a estar instalada durante casi dos meses en los alrededores de El Corte Inglés de Castellana (Madrid), y en El Corte Inglés de Albacete.

Este vehículo gastronómico dispone de una oferta culinaria "informal", pensada "para comer con las manos", tal y como explican. En el menú no podía faltar su premiada croqueta de jamón Joselito elaborada con leche fresca y mantequilla de oveja, coronada con una lámina de copa y rodeada de aribags de tocinillo (4 unidades, 14€). En los entrantes también cuentan con alitas fritas en un rebozado broaster y glaseado en sirope de chili dulce picante y cebolla morada encurtida (12€).

No obstante, las protagonistas de la carta son las seis hamburguesas prémium de carne madurada, cuyas recetas llegan directamente desde La Taberñita, en Casas Ibáñez. Por una parte, están 'Las singles', donde se encuentra La Dumbo por 13€ (patty de 120gr de carne de vaca madurada 50 días, doble cheddar, lechuga fresca, pepinillo agridulce, cebolla morada encurtida, ketchup y mostaza, entre pan brioche de mantequilla) y La Carbonara , también por 13€ (patty de 120gr de carne de vaca madurada 50 días, doble queso cheddar, taquitos crujientes de guanciale italiano y crema original de yema con pimienta negra y queso pecorino entre un pan brioche de mantequilla).

Por otro lado, 'Las no smash', con La Koreana por 15€ (dos patties de 90+90 gramos de carne de vaca madurada, doble de cheddar, corte de panceta cocinada a 65Cº y glaseada en teriyaki, pepinillo agridulce, cebolla morada encurtida y mayo de kimchee entre un pan de mantequilla) y La Bacon Mama por 15€ (dos patties de 90+90 gramos de carne de vaca madurada, doble de cheddar, chutney de bacon y cebolla, bacon glaseado en sirope de arce y salsa bacon ahumada entre un pan brioche de mantequilla).

Por último, 'Las Specials': La Ahumada con un precio de 16€ (una patty de 180 g de carne de vaca madurada 50 días, queso Idiazabal ahumado, láminas de cecina de buey gallego selección Lyo, cebolla caramelizada y salsa de yema curada entre un pan brioche de mantequilla) y La Chic también por 16€ (una patty de 180 g de carne de vaca madurada 50 días, doble de queso Arzúa Ulloa fundido, láminas de papada curada Joselito, portobellos asados a la crema, portobellos laminados en crudo y mayonesa trufada entre pan brioche de mantequilla).

Para terminar, ofrecen dos postres caseros: los Cañickers (7€), su versión del Snickers, con tres chocolates con toffee de naranja y cobertura de cacao y kikos; y su tarta de queso (7€), con una mezcla de quesos manchegos acompañados de un crumble de galleta oscura, toffee de naranja y avellanas garrapiñadas.

Podréis encontrar la foodtruck de Madrid desde el 16 de noviembre hasta el 7 de enero, en horario de 12:00 a 23:00, aunque cerrarán el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero por fiestas. El 24 y 31 de diciembre terminarán a las 17:00 y el día 19 de noviembre y el 5 de enero a las 22:00.

Por lo que respecta al foodtruck CAÑA de Albacete, estará abierto del 23 de noviembre al 7 de enero, de 12:00 a 22:30 y cerrará el 6 y 25 de diciembre y el 6 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre cerrarán a las 18:00h.

