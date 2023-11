Los 25 restaurantes de Aranda de Duero donde comer los mejores platos de morcilla de Burgos.

Los fanáticos de la morcilla tienen una cita obligada en Aranda de Duero. Durante más de una semana, del 17 al 26 de noviembre, la ciudad acogerá la Ruta de la Morcilla de Burgos 2023, un evento que homenajea a este delicioso producto que cuenta con Indicación Geográfica Protegida desde el año 2020.

Diversos espacios gastronómcios de Aranda se han movilizado para ofrecer al público una gran variedad de platos, tapas y pintxos con la morcilla de Burgos como protagonista. Además, todas estas elaboraciones estarán maridadas con los mejores vinos D.O. Ribera del Duero. Pero no sólo habrá recetas y maridajes deliciosos, desde la Asociación de Hosteleros de Aranda (ASOHAR), que son quienes han organizado la iniciativa, prometen "sorpresas y premios que no dejarán indiferente a nadie".

La morcilla de Burgos es toda una institución, y en Aranda de Duero se mima y se emplea como base para distintas propuestas, cada cual más rompedora y sorprendente. En esta edición de la Ruta, se podrán disfrutar de elaboraciones como crep de morcilla, cigarrillos de Morcilla con manzana y foie, ramen de Morcilla, empanada con morcilla IGP, manzana confitada con toque alegre riojano, piruleta de morcilla, morci-bao, arroz al horno con productos de la Ribera o pimiento relleno de morcilla.

Cartel oficial de la ruta.



En total, más de una veintena de restaurantes y asadores se han sumado a la Ruta para proponer sus mejores platos con morcilla. De Aranda de Duero participan Trasgu, El Lagar de Isilla, El 51 del Sol, Hotel Montermoso, La Perla 1935, La Raspa, Café Bar Cuco, Noe-Gastroversia, Mesón El Pastor, Aquí te Espero, Bar Restaurante Asador Tudanca, Bar Casanova, Asador el Ciprés, Tío Juanillo, Asador Casa José María, Rte. Aitana, Asador Casa Florencio, Hotel Restaurante Prado Marina, Palo Santo Café y La Pícara Gastroteca.

Asimismo, también colaborarán en la iniciativa los siguientes restaurantes de otros puntos de la comarca: Hostal el Ventorro (Castrillo de la Vega), Hotel Restaurante las Baronas (Santa Cruz de la Salceda), La Casona de la Vid (La Vid), Lagar de Milagros (Milagros), y Posada Real – Restaurante El Señorío de la Serrezuela (Aldeanueva de la Serrezuela, Segovia).



Como veníamos avisando, durante la Ruta habrá lugar para diversas sorpresas. Por ejemplo, el público que acuda a disfrutar de ella tendrá la oportunidad de ganar importantes premios, incluyendo vales para gastar en establecimientos asociados de ASOHAR, compras en el comercio local de la Asociación de Comerciantes de Aranda de Duero y lotes de morcillas IGP Morcilla de Burgos . Por si esto fuera poco, los establecimientos participantes podrán ganar también premios especiales, como asegurarse su presencia en la feria Madrid Fusión, entre otros obsequios.







