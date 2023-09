Estos son algunos de los mejores cócteles de Valencia y Madrid para despedir el verano.

Todavía quedan días de verano. Aún faltan muchos cócteles por probar con los que seguir refrescándose las últimas semanas de temperaturas casi estivales. Por eso desde Cocinillas os traemos unas propuestas mixológicas en Valencia y Madrid para decir adiós al verano.

Cócteles de autor en Valencia

Si estás en la capital del Túria, pásate a visitar Trotamundos, la coctelería del hotel Only YOU Valencia, donde disponen de una variada oferta de cócteles firmados por el maestro coctelero Iván Talens. Un total de 11 combinados únicos con alcohol y precios desde los 13 hasta los 16€.

Entre ellos, destaca el cóctel Mediterránicus (pisco, Italicus, jerez, licor de higos y bitter de pomelo) o el original Bloody Oyster (vodka, zumo de tomate, jugo de ostras, salsa Sriracha, jugo de limón, sal y pimienta). En su carta también cuentan con dos tipos de mocktails (cócteles sin alcohol) por 10€: el Only Flower (Flores y violetas en long drink, zumo de frutos rojos, jugo de limón, sirope de violetas, frutos rojos y sirope de hibiscus) y el Mango Cherry Fizz (Pulpa de mango, zumo de lima, sirope de fruta de la pasión y ginger beer).

El interior de Trotamundos, en Valencia.

Trotamundos está ubicado en la Plaza de Rodrigo Botet nº5, en pleno centro, a unos pasos de la Plaza del Ayuntamiento, y abre de lunes a jueves de 9:30 a 1:00, viernes de 9:30 a 2:00, sábados y festivos de 10:00 a 2:00 y domingos de 10:00 a 1:00.

Coctelería desde las alturas en Madrid

En Madrid también puedes disfrutar de las creaciones del mixólogo Iván Talens en Sép7ima, la increíble terraza de la séptima planta del Only YOU Hotel Atocha. Este espacio con unas vistas fantásticas de la ciudad permanece abierto todo el año y se encuentra en el número 13 del Paseo de la Infanta Isabel, justo enfrente de la estación de tren de Atocha.

La terraza de Sép7ima, en el Only YOU Hotel Atocha de Madrid.

Aquí sobresalen cócteles como el Citrus Again por 13€ (con Bombay Pressé, jugo de yuzu y limón, zumo de naranja, clara de huevo y sirope de azúcar) o el Margarita Balsámica también por 13€ (Tequila Patrón Silver, triple seco, lima, textura y pastilla fisherman). Asimismo, también disponen de opciones sin alcohol. Sép7ima abre todos los días para comidas de 13:00 a 16:30 y para cenas de 19:30 a 23:30.

Por último, la marca Only YOU también tiene otro espacio en el madrileño barrio de Chueca, el Only YOU Boutique Hotel, donde se encuentra Padrino Cocktail Bar, una nueva propuesta que une cultura y coctelería en un lugar con historia. Se trata de un bar-librería que tiene como objetivo revolucionar la gastronomía del hotel, con una amplia lista de cócteles.

El cóctel Margarita Mex de Padrino Cocktail Bar.

Algunos de los más recomendables son el Margarita Mex por 15€ (Mezcal, triple sec, mango, jugo de lima, queso crema y chile) o el Padrino 5.0 también por 15€ (Bourbon, Jerez, fruta de la pasión, zumo de lima, sirope, tinto español y textura). Cuentan con dos combinados sin alcohol: Only Julep y Vibrant Red. Padrino 5.0, en la calle Barquillo nº21, abre sus puertas viernes y sábados de 12:00 a 2:00 y de domingo a jueves de 12:00 a 00:00.

