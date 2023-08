Los 15 mejores destinos gastronómicos de 2023 según TripAdvisor.

La plataforma estadounidense TripAdvisor, que ofrece reseñas de contenidos relacionados con viajes, ha otorgado los premios Travellers' Choice Best of the Best, unos galardones que recompensan a los destinos cuyos hoteles, restaurantes y actividades han recibido más opiniones en su web en un periodo de 12 meses. De un total de 8 millones de referencias, sólo menos del 1% recibe este reconocimiento, lo que se traduce en un alto nivel de excelencia turística. A continuación, los 15 destinos gastronómicos mejores valorados por los usuarios.

1. Roma

Era de esperar que el listado estuviera encabezado por Roma. Lanza una moneda a la Fontana di Trevi, contempla el Coliseo y el Panteón, y prueba un espresso o helado perfecto antes de pasar una tarde de compras en el Campo de'Fiori o Via Veneto. Disfruta también de algunas de las comidas más memorables, desde pasta fresca hasta suculentas alcachofas fritas o un tierno estofado de rabo de toro.

2. Creta

El lugar de nacimiento de la civilización europea moderna, Creta es una joya del Mediterráneo. El aroma de las verduras frescas, el excelente aceite de oliva, la carne especiada y el yogur embriagan a todos los visitantes que deciden degustar la verdadera gastronomía de la región.

3. Hanoi

Vendedores vietnamitas en un mercado callejero.

Famosa por sus increíbles mercados gastronómicos. El Pho de Ternera es uno de los platos más tradicionales y valorados de la gastronomía vietnamita. El Bocadillo Vietnamita también es otro de los platos más comunes del país. Además, su café tiene muy buena fama. Lo sirven con dulce de leche y les gusta crear nuevas formas de disfrutarlo, como el original café con huevo.

4. Florencia

Florencia es el sueño de cualquier historiador del arte. La cocina toscana rinde homenaje a la generosidad de la región. Algunos de los platos típicos son la Bistecca alla fiorentina, un enorme solomillo con hueso que se cocina a la brasa, la Pappa al pomodoro, un guiso de pan duro cocinado con tomate, ajo y especias, o la Ribollita, también elaborado con pan duro, es un plato de invierno que incluye legumbres y verduras.

5. París

Entretenerse con un pain au chocolat en un café al aire libre, relajarse después de un día de paseos por el Sena y maravillarse con iconos como la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. La experiencia perfecta en París combina ocio y animación con tiempo suficiente para saborear una comida exquisita. No te vayas sin probar sus croissants, los macarons, el foie grass, los caracoles o la sopa de cebolla.

La carta de un restaurante de París.

6. Barcelona

Bebe sangría en un café al aire libre en Las Ramblas mientras observas a los extravagantes artistas callejeros o viaja de un local a otro probando las tapas más típicas. No dejes de probar el famoso pa amb tomaquet, los calçots, el suquet de peix, el arroz negro y la crema catalana.

7. Lisboa

Para apreciar completamente la espectacular arquitectura de piedra de la ciudad, puedes realizar una visita guiada a pie, pasando por el Padrao dos Descobrimentos, el Mosteiro dos Jeronimos y el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la Torre de Belem. Entre sus platos destaca el caldo verde, el bacalao à brás, las francesinhas y los pasteles de Belem.

8. Nápoles

Nápoles, a dos horas de Roma, es la ciudad más grande del sur de Italia y tiene algunos de los mejores teatros y óperas del mundo. La pizza es el más conocido de sus platos y es típico comerla sosteniéndola con la mano. También cabe destacar sus espaguetis con almejas o el Sfogliatelle, un dulce tradicional de masa crujiente relleno de requesón, fruta confitada, vainilla y canella. La Zuppa di Baccalá y el Risotto Funghi son otros de los platos más reconocidos.

Una muestra de la cocina napolitana.

9. Nueva Orleans

Existen dos tipos de cocina en Nueva Orleans: la cocina cajún y la cocina criolla. Las recetas más famosas que podréis encontrar en la ciudad son el gumbo, un guiso caldoso de mariscos, pollo y salchichas servido con arroz, el étoufféé de cangrejo de río o el arroz con alubias rojas, el plato favorito del cantante Ray Charles, generalmente acompañado de salchichas o chuletas de cerdo.

10. Jamaica

Los bosques de Jamaica son ideales para practicar senderismo y observar aves. Los aficionados a la historia pueden visitar los sitios patrimoniales de Trelawny, mientras que los fanáticos del reggae y el dancehall adorarán los auténticos clubes de música de Kingston. Para los más foodies, hay platos típicos como el Pollo Jerk, el curry de cabra, el pollo marrón guisado, las brochetas de camarones picantes, el pastel de jengibre o la sopa de frijoles rojos.

11. Charleston

'Lowcountry' es el nombre que recibe la cocina de las regiones costeras de las dos Carolinas. Sus ingredientes básicos son pescados, camarones (langostinos), ostras, arroz y quingombó (el fruto de una planta herbácea originaria de África). Muestra similitudes con las tradiciones culinarias criollas y cajún, aunque no es tan picante. Un plato muy tradicional es el Hoppin' John, que es un guiso de frijoles negros con tocino y arroz.

12. Ciudad de México

La comida mexicana cuenta con una gran diversidad de platos típicos, donde sus principales ingredientes son el maíz, el cilantro, el chile, el frijol, el piloncillo, el nopal y el tomate. La cocina mexicana también se caracteriza por sus salsas, que sirven de acompañamiento para los platos tradicionales. Nadie puede resistirse a unos tacos, unas quesadillas, unas enchiladas, unos tamales o unos totopos con extra de queso.

Variedad de platos de la cocina mexicana.

13. Bangkok

Palacios dorados, mercados flotantes, majestuosas torres de porcelana... nunca has visto una capital como Bangkok. Visita Pratunam o Siam Square para realizar unas compras de primer nivel y luego relájate en los jardines de estilo europeo de Dusit. Saborea el arroz glutinoso con mango en un puesto de comida callejera antes de admirar el esplendor dorado del Gran Palacio. También tienen platos como el pad thai, el som tam (ensalada de papaya verde), los pinchos morunos o el tod man pla, unos pastelitos de pescado con sabor a curry, cilantro y limón, perfectos para abrir el apetito.

14. Buenos Aires

El protagonista de la gastronomía argentina es el asado, elaborado con diferentes partes de la carne de la vaca, así como embutidos y cortes de otras carnes, como pollo, cerdo y cordero. Suele ir acompañado con salsa chimichurri, patatas fritas o ensalada mixta. Otros de los platos más consumidos son las empanadas porteñas al horno, las milanesas, los escalopes y los churrascos.

15. Cuba

Si sales de La Habana, visita Trinidad, considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y el lugar idóneo para visitar el Valle de los Ingenios de Azúcar, un trozo de tierra que anteriormente sirvió como centro de la industria azucarera de Cuba. Algunas de las recetas que debes probar: lechón asado, ropa vieja, sándwich cubano, yuca con mojo y tostones. Tampoco pueden faltar sus cócteles: piña colada, cubalibre, mojito cubano o daiquiri.







