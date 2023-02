Así es como le gustan los huevos al alcalde de Madrid

Casa Lucio ha sido el responsable de encumbrar un plato tan sencillo y humilde como unos huevos estrellados a un emblema universal de la gastronomía. Su propietario, Lucio Blázquez, al frente de este icono de la gastronomía madrileña que lleva sirviéndolos desde 1974, cumple 90 años este mes y la Cava Baja, calle donde se encuentra el restaurante, ha querido rendirle un emotivo homenaje.

“No puede haber en el mundo ahora mismo una persona tan feliz como yo. He disfrutado mucho viviendo de la hostería. Lo que yo he vivido no lo ha vivido nadie. No hay palabras suficientes para agradecerlo. ¡Viva la madre que os parió!”, ha afirmado un emocionado Lucio.

Ha sido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha hecho entrega de una placa conmemorativa por su origen, historia y trayectoria, al restaurante que ocupa el número 35 de la castiza calle. Lo ha hecho en compañía de otros compañeros que comparten acera con ellos, y al calor de los mayores referentes de la restauración en la capital como Mario Sandoval (Coque), Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), Alberto Chicote (Omeraki), Hugo Muñoz (Ugo Chan), Nino Redruello (La Ancha), Sacha Hormaechea (Sacha), Marian Reguera (Taberna Verdejo) y Diego García Azpiroz (Pescaderías Coruñesas) entre otros.

“Lucio eres un icono de Madrid por muchas razones: has trabajado todos los días desde el talento, y es por eso por lo que todos los que hemos estado en tu restaurante, todos los que tenemos la suerte de conocerte hemos sido muy felices gracias a ti”, ha compartido agradecido el alcalde José Luis Martínez Almeida, “Y a mí me emociona alguien que a su edad lo primero que ha dicho es yo soy muy feliz, ojalá tomáramos nota todo” ha añadido a Cocinillas de El Español antes de pasar a la Taberna de Lucio, el negocio que abrió Blázquez más tarde justo en la acera de enfrente, para degustar sus huevos una vez más.

Lucio Blazquez, a sus 90 años, rompiendo sus huevos estrellados

“Teniendo en cuenta el momento gastronómico que vive esta ciudad, no es arriesgado decir que Lucio es el kilómetro 0 de la gastronomía de Madrid. Que tu casa, tu restaurante ha sido punto de encuentro para muchos y eres el reflejo de esfuerzo y unión para todos, y que tu felicidad hoy es la de todos nosotros”, ha afirmado durante el acto promovido por la Asociación de Empresarios de La Latina (ADELA).

Unos huevos únicos

El alcalde de Madrid ha sido uno de los muchos políticos que ha frecuentado Casa Lucio en busca de su plato estrella, y quién sabe si una charla amena con Blázquez, que acude todos los días a su restaurante a la hora de comer y después se queda de sobremesa con amigos “jugando a una partidita de chinchón”.

Cuántas veces ha probado José Luis Martínez Almeida el plato estrella de la casa, los huevos estrellados, lo desconocemos, pero sí cómo le gustan: “ A mí me gustan tal y como los hace Lucio. Es que yo creo que es una combinación imbatible. Es decir, cómo llegan a los huevos, cómo llegan las patatas, el jamón, cómo lo combina todo. Es imbatible, la verdad”. Sobre si puntillita o no, el alcalde prefiere con ella y si pueden ser dos, siempre mejor que uno “para mojar bien”.

