El chiste que unió a Lucio y al Rey Emérito: "Se tiraba al suelo y él lloraba de risa"

Solo dos personas en toda España se han ganado el título de 'Embajadores' de este país: el Rey Emérito y el hostelero Lucio Blázquez. Ambos grandes amigos a día de hoy. "Me llama todas las semanas. Es un fenómeno. Me ha felicitado por este reconocimiento", cuenta Lucio a Madrid Total.

A solo cinco días de su noventa cumpleaños, los hosteleros de la calle de la Cava Baja de Madrid ha rendido homenaje a Lucio Blázquez (Serranillos, 1933) y a sus emblemáticos huevos rotos. Pero no eran los únicos que querían mostrar su admiración a "Don Lucio", conocido en el mundo entero, como él mismo apunta.

Cocineros de la talla de Paco Roncero, Pepa Muñoz, Alberto Chicote, Mario Sandoval, Nino Redruello, Marian Reguera y Sacha Hormaechea estaban allí para mostrar su admiración a Casa Lucio, el restaurante donde se dieron cita todos los presidentes del Gobierno y Rey Emérito y por donde han pasado celebridades de la talla de Bill Clinton, Will Smith o innumerables estrellas de Hollywood.

"Lucio es el Kilómetro 0 de la gastronomía en Madrid", decía en el acto el alcalde José Luis Martínez-Almeida, que ha protagonizado una divertida anécdota, pues era el encargado de descubrir la placa conmemorativa, pero ha roto el enganche y ha tenido que ser un cocinero de Casa Lucio desde el balcón el que arrancara la cortinilla.

Un homenaje en el que no han faltado las risas, pues a pesar de su edad, Lucio no ha perdido su gracia y no ha dejado de contar sus aclamadas 'batallitas' con personalidades de todo el mundo: "Soy muy feliz. Me acuesto todas las noches acordándome de mi vida. Os estaría todo el día hablando de ella". Tanto es así que tras terminar su discurso durante el homenaje y cederle la palabra al alcalde Almeida, este le ha quitado el micrófono para continuar.

Embajador del humor

También embajador del humor. Así se fraguó su amistad con el Rey Juan Carlos. Nos lo cuenta la mano derecha de Lucio, el jefe de sala Teodoro Martín (San Esteban del Valle, 1959) que lleva toda su vida en el restaurante.

"Su chiste estrella es el de 'los indios con las carretas'. Lucio se tiraba al suelo para contar el chiste. Es muy bueno. El rey lloraba de risa", explica Martín.

Un vaquero encuentra un indio acostado a la orilla del camino con la oreja pegada a tierra. Curioso por esta costumbre india le pregunta qué pasa. El indio le contesta:

- Carreta grande, cuatro ruedas, cuatro caballos, carreta llevar hombre blanco, rifle en brazos, al lado hombre blanco, mujer bonita, pelo largo, mujer llevar niño recién nacido en brazos.

El vaquero sorprendido le comenta:

- ¡Caramba!, yo había escuchado de la habilidad de los indios para detectar si vienen caballos o carretas con solo pegar el oído a tierra pero usted me ha sorprendido, ¿Cómo es que puede dar tantos detalles con solo pegar su oído a tierra?

- Es que, ¡Acaba de pasarme por encima!

Casa Lucio es la cuna de la cocina más tradicional y de las bromas. "Los del Río están siempre aquí contando chistes. Los Morancos se han criado aquí".

Sus huevos rotos

Como parte del homenaje, nueve restaurantes ofrecerán del 10 al 19 de febrero una reinterpretación del plato más emblemático de Lucio, sus aclamados huevos rotos, elaborados por chefs como Juanjo López o Pepa Muñoz. Los huevos con patatas no son para pobres: "Es un plato mundial", defiende hasta con enfado Lucio.

Lucio tiene tantos amigos por todo el mundo y tantas historias que contar... "Si hablo de mi vida me emociono. Es que siempre he triunfado", dice mientras se le cae una lágrima por el rostro y hace recuento de los grandes momentos que ha vivido en su restaurante con todo tipo de personajes célebres. Y es que, lo que pasa en Casa Lucio, se queda en Casa Lucio.

Casa Lucio Ubicación: Calle de la Cava Baja, 35. Propietarios: los hijos de Lucio, María del Carmen, Javier y Fernando Blázquez. Especialidad: los callos y sus huevos rotos, los más famosos de España. Precio medio: 50 euros.

